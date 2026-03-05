English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on MARCH 05 महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Aashish Udas | Mar 05, 2026, 11:35 AM IST
5 Mar 2026, 11:31 वाजता

NCPच्या आमदारांनी फडणवीसांची मागितली वेळ

 

NCP : राष्ट्रवादी आमदारांनी सुनेत्रा पवारांची घेतली भेट..डीजीसीएच्या अहवालाबाबत आमदारांनी घेतली भेट...'डीजीसीएच्या अहवालात अनेक त्रुटी'...मुख्यमंत्री फडणवीसांना भेटण्याची केली विनंती..NCPच्या आमदारांनी फडणवीसांची मागितली वेळ..आज दुपारी 3 वा. नंतर भेटीसाठी वेळ मिळणार?

बातमीचा व्हिडीओ पाहा-

 

5 Mar 2026, 11:12 वाजता

भारतातील सीएनजी-पीएनजी पुरवठ्यावर संकट

India CNG PNG Supply To Get Disrupted For Hormuz Strait Block : भारतातील सीएनजी-पीएनजी पुरवठ्यावर मोठं संकट येण्याची शक्यता आहे. अमेरिका-इराण युद्धामुळे होर्मुझ सामुद्रधुनीत अनेक जहाजं अडकली आहे. त्यामुळे भारतात कच्च्या तेलात तुटवडा पडण्याची शक्यता आहे. इराणने केलेल्या ड्रोन हल्ल्यामुळे कतारमधील जगातील सर्वात मोठ्या ऊर्जा प्रकल्पातील उत्पादन बंद झाले आहे. त्यामुळे कतारकडून भारताला होणारा एलएनजी गॅसचा पुरवठा ठप्प होण्याच्या मार्गावर आहे. 'होर्मुझची सामुद्रधुनी' हा सागरी मार्ग अत्यंत धोकादायक बनलाय. कतारचे 'रास लफान' हे मुख्य लोडिंग बंदर याच मार्गावर असल्याने भारताचे 'पेट्रोनेट एलएनजी'चे टँकर तिथे पोहोचू शकत नाहीत. भारताच्या एकूण कच्चे तेल आयातीपैकी ५० टक्के आणि एलएनजी पुरवठ्यापैकी ५४ टक्के हिस्सा हॉर्मुजच्या सामुद्रधुनीतून येतो. हा मार्ग बंद झाल्याने, आयओसी आणि बीपीसीएल यांसारख्या कंपन्यांपुढे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे

बातमीचा व्हिडीओ पाहा-

 

 

5 Mar 2026, 10:36 वाजता

सोनं-चांदीच्या दरात घसरण

 

Gold : सोने-चांदीच्या दरात घसरण...सोने प्रतितोळा 700 रुपयांनी स्वस्त...चांदीचे दरही 3 हजार रुपयांनी उतरले...700 रुपयांच्या घसरणीसह सोने प्रतितोळा 1 लाख 66 हजारांवर...चांदीही जीएसटीसह 2 लाख 80 हजार 200 रुपयांवर 

5 Mar 2026, 10:20 वाजता

खामेनींचा मृत्यू म्हणजे क्रूर हत्या- पुतीन

 

Vladimir Putin : रशियाकडून तिस-या महायुद्धाचा इशारा..रशियाकडून अमेरिका, इस्रायलचा निषेध..खामेनींचा मृत्यू म्हणजे क्रूर हत्या- पुतीन...'गुन्हेगारी पद्धतीने राजकीय राजवट बदलण्याचा वेडेपणा'...अशा पद्धतीने राजवट बदलल्यास तिसरं महायुद्ध सुरू होऊ शकते असा इशारा पुतिन यांनी अमेरिकेला दिलाय...

 

5 Mar 2026, 09:33 वाजता

राज्यसभेची निवडणूक बिनविरोध नाही?

 

Shivsena : महाराष्ट्रात राज्यसभेची निवडणूक बिनविरोध नाही?..शिवसेना शरद पवारांच्या विरोधात 2 उमेदवार देणार?...शिवसेना पवारांसमोर आव्हान उभं करण्याची शक्यता...राज्यसभा निवडणुकीत चुरस वाढणार

5 Mar 2026, 09:10 वाजता

शरद पवारांना ​मविआकडून राज्यसभेची उमेदवारी

 

Sharad Pawar : शरद पवारांना राज्यसभेच्या उमेदवारीसाठी काँग्रेसनं पाठिंबा जाहीर केला असल्याची घोषणा, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी मुंबईत आयोजित पत्रकार परिषदेत केली. तर शरद पवारांना पाठिंबा दिल्याबद्दल खासदार सुप्रिया सुळे यांनी काँग्रेसचे आभार मानले. आज पवारांचा उमेदवारीचा अर्ज भरणार असल्याचं सुप्रिया सुळे यांनी सांगितलं. दरम्यान शरद पवार अर्ज भरण्यासाठी येतील का हे आता निश्चित नाही. झूमच्या माध्यमातून उमेदवारी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया त्यांना करता येईल का, हेही तपासून बघणार असल्याचं सुप्रिया सुळेंनी सांगितलं...

 

5 Mar 2026, 08:44 वाजता

अभिनेत्री वर्षा उसगावकरांची 47 लाखांची फसवणूक

 

Varsha Usgaonkar : मराठी, हिंदी चित्रपटसृष्टीतील प्रसिद्ध ज्येष्ठ अभिनेत्री यांना मोठा धक्का बसला आहे. वर्षा उसगांवकर यांची लाखो रुपयांची फसवणूक झाल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. अभिनेत्री वर्षा उसगांवकर आणि मृणालिनी जांभळे यांच्यासह अनेक अभिनेत्रींची जवळपास 47 लाख रुपयांची फसवणूक झाली आहे. या प्रकारामुळे मोठी खळबळ माजली आहे. शिवाजी पार्क पोलीस स्टेशनमध्ये याप्रकरणी तक्रार नोंदवण्यात आल्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दिग्दर्शक तसेच बांधकाम व्यावसायिक अविनाश जाधव यांच्या विरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाला असून पोलीस या प्रकरणाचा कसून तपास करत आहेत.

 

5 Mar 2026, 08:04 वाजता

लाडकी बहीण योजनेच्या खर्चात 20% कपात होणार?

 

 

Ladki Bahin Yojana : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठीच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीत २०% कपात करण्याची शक्यता आहे. शिवाय, आता दीड हजार रुपयांवरून एकवीशे रुपये प्रति महिना वाढ करण्याचे आश्वासन दिले असताना त्यासाठीही वाट पहावी लागून शकते. सुत्रांच्या माहितीनुसार ई-केवायसी तपासणी आणि उत्पन्न कर आणि इतर डेटाबेससह क्रॉस-व्हेरिफिकेशननंतर लाभार्थ्यांच्या संख्येत घट झालीय. पडताळणी मोहिमेमुळे सुमारे ६० लाख लाभार्थींची नावे यादीतून काढून टाकण्यात आली आहेत. लाभार्थ्यांची संख्या कमी झाल्यानंतर योजनेत कपात होण्याची शक्यता आहे.

5 Mar 2026, 07:38 वाजता

इराणकडून होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद

 

Strait of Hormuz Closed : इराणकडून होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद...जेएनपीए बंदरात पाच हजार कंटेनर अडकले...शिपिंग कंपन्यांवर आर्थिक संकटाचे सावट...इस्त्रायल-इराण युद्धाचा व्यापाराला फटका

5 Mar 2026, 07:33 वाजता

श्रीलंकेजवळ अमेरिकन पाणबुडीचा इराणी युद्धनौकेवर हल्ला

 

UK-Iran War : अमेरिका-इस्त्रायल-इराण युद्धाची धग हिंद महासागरापर्यंत येऊन पोहचलीये...अमेरिकन पाणबुडीने श्रीलंकेजवळ इराणी युद्धनौकेवन जोरदार हल्ला केलाय.. यात इराणी युद्धनौकेवरील 180 सैनिकांपैकी 87 सैनिकांचा मृत्यू झाल्याची माहिती आहे..32 सैनिकांना वाचवण्यात यश आलंय.. तर बेपत्ता सैनिकांचा श्रीलंकेच्या नौदलाकडून शोध घेतला जात आहे.. इराणची ही युद्धनौका
भारतात विशाखापट्टणम येथे नुकत्याच झालेल्या आंतरराष्ट्रीय नौदल सरावात सहभागी झाली होती...भारतातून परत जाताना दक्षिण श्रीलंकेतील गाले शहरापासून सुमारे ४० नॉटिकल मैल म्हणजे सुमारे 75 किलोमीट अंतरावर असताना हा हल्ला झालाय..दुस-या महायुद्धानंतर एवढ्या मोठ्या हल्ल्याची ही पहिलीच घटना आहे.. 

