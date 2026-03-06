Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

6 Mar 2026, 08:37 वाजता
अमेरिका-इराण युद्धाचा केळी निर्यातीला मोठा फटका
Iran-Uk War : अमेरिका आणि इराणमधील युद्धाची पश्चिम आशियात व्याप्ती वाढल्याने त्याचा परिणाम मध्य पूर्वेतील फळांच्या निर्यातीवर झाला आहे... त्याचा सर्वाधिक फटका केळी निर्यातदारांना बसला आहे. पुरवठा साखळीच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांमध्ये केळीचे १,५०० ते १,७५० कंटेनर सध्या अडकले आहेत.... जहाजांच्या मार्गांवरही शिपिंग लाइन्स तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांकडून कोणतेही स्पष्ट मार्गदर्शन मिळत नसल्याचे चित्र आहे... याबाबत वेळेत मार्ग न निघाल्यास केळीच्या ७०० कोटींच्या व्यापाऱ्यास फटका बसण्याची भीती आहे. मुंबईतून मध्य पूर्वेतील बाजारपेठांमध्ये फळे पाठविली जातात. बंदराबाहेर मोठ्या संख्येने सर्व फळांचे कंटेनर गेट-इनच्या प्रतीक्षेत उभे आहेत...
6 Mar 2026, 08:09 वाजता
अमेरिकेकडून इराणवरील हल्ले अधिक तीव्र
Iran-Uk War : अमेरिकेकडून इराणवरील हल्ले अधिक तीव्र...इराणमधील 200 हून अधिक ठिकाणांवर हल्ले...इराणचे क्षेपाणस्र लाँचर पॅड उद्ध्वस्त...अमेरिकेकडून 72 तासांत 200 ठिकाणी हल्ले...'ऑपरेशन एपिक फ्युरी' अंतर्गत हवाई हल्ले
6 Mar 2026, 07:25 वाजता
टिटवाळ्यात किरकोळ कारणावरून कुटुंबाला मारहाण
Titwala : टिटवाळ्यात किरकोळ कारणावरून कुटुंबाला मारहाण..गाडी हळू चालव म्हणताच तुफान राडा..5 ते 6 जणांच्या टोळीकडून घरावर हल्ला..लोखंडी हत्याराने कुटुंबाला बेदम मारहाण
6 Mar 2026, 07:22 वाजता
राज्याचा आज अर्थसंकल्प सादर होणार
Maharashtra : राज्याचं बजेट आज सादर होणार आहे...मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विधानसभेत बजेट सादर करतील...अर्थमंत्री अजितदादांच्या निधनामुळे मुख्यमंत्री फडणवीसांना हे बजेट सादर करावं लागणार आहे...बजेटचं अर्ध्याहून अधिक काम अजितदादांच्या काळात पूर्ण झालं होतं..त्यामुळे बजेटवर त्यांची छाप असणार आहे...दरम्यान आता कुठल्याही निवडणुका नसल्याने लोकप्रिय घोषणाऐवजी आर्थिक शिस्तीचं असे हे बजेट असणार आहे...मुख्यमंत्री फडणवीसांनी तसे संकेतही याआधी बोलताना दिले होते...काल विधिमंडळात सादर झालेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात विकासदर 7.9 टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आलाय...मात्र कृषीक्षेत्रात काहीसी पिछेहाट झाल्याचं दिसतंय...त्यामुळे शेतीसाठी कुठल्या मोठ्या घोषणा होणार याकडे सर्वांचं लक्ष असणार आहे...