Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

7 Mar 2026, 08:43 वाजता
बासमती तांदळाच्या किमती घसरल्या
Basmati Rice : बासमती तांदळाच्या किमती घसरल्या...आखाती युद्धाचा भारतातील तांदूळ मार्केटवर परिणाम, निर्यात ठप्प..4 लाख टन तांदूळ अडकून पडला..बासमती तांदळाच्या किमती 7 ते 10% घसरल्या..वेगवेगळ्या बंदरांवर आणि समुद्रात बासमती तांदळाच्या कन्साईनमेंट अडकल्या
7 Mar 2026, 08:13 वाजता
यंदा हापूसचे उत्पादन घटण्याची शक्यता
Hapus Mango : प्रतिकूल हवामानामुळे यंदा हापूसचे उत्पादन घटण्याची शक्यता आहे...त्यातच आता युद्धामुळे निर्यातीच्या वाटेतही संकटे आहेत...त्यामुळे आंबा बागायतदारांची चिंता वाढली आहे...उशिरा सुरू झालेल्या हंगामामुळे बाजारात हापूसची सुरळीत आवक सुरू होण्यास दोन आठवडे लागतील...मात्र तोपर्यंत युद्ध न थांबल्यास निर्यात अडचणीत येणार आहे.
7 Mar 2026, 07:45 वाजता
आमदार रोहित पवार आज घेणार केजरीवालांची भेट
Rohit Pawar : आमदार रोहित पवार केजरीवालांची भेट घेणार..आज दुपारी 1 वाजता केजरीवालांची भेट घेणार...अजितदादा विमान अपघाताबाबत चर्चा करणार
7 Mar 2026, 07:43 वाजता
घरगुती गॅसच्या दरात 60 रुपयांची वाढ
LPG Gas : सर्वसामान्यांच्या खिशाला पुन्हा एकदा कात्री लागली आहे. आजपासून घरगुती आणि व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत मोठी वाढ करण्यात आली आहे. १४.२ किलोच्या घरगुती गॅस सिलिंडरच्या दरात 60 रुपयांची, तर 19 किलोच्या व्यावसायिक सिलिंडरच्या दरात 115 रुपयांची दरवाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे हॉटेल व्यावसायिक आणि छोट्या खाद्य विक्रेत्यांना याचा मोठा फटका बसणार असून, परिणामी बाहेरचे खाणेही महाग होऊ शकते.
एप्रिल 2025 नंतर पहिल्यांदाच गॅसच्या किमतीत इतकी मोठी वाढ झाली आहे.गेल्या काही महिन्यांपासून स्थिर असलेल्या गॅसच्या किमती अचानक वाढल्याने गृहिणींचे बजेट कोलमडणार आहे. नवीन दर आजपासूनच लागू झाले आहेत. दिल्लीप्रमाणेच मुंबई, पुणे आणि इतर प्रमुख शहरांमध्येही किमतीत वाढ झाली असून स्थानिक टॅक्सनुसार ही किंमत थोडीफार वेगळी असू शकते.