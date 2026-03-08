English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on MARCH 08 महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Aashish Udas | Mar 08, 2026, 07:45 AM IST
8 Mar 2026, 07:40 वाजता

इस्रायलकडून तेहरानमधील तेल डेपोवर हल्ले

 

Tehran Oil Depot : इस्रायल-इराणमधील संघर्ष अधिक तीव्र...इस्रायलकडून तेहरानमधील तेल डेपोवर हल्ले...परिसरात आग आणि धुराचे प्रचंड लोट...तेहरानचा तेल डेपो पूर्णपणे जळून खाक झाल्याची माहिती आहे... 

 

8 Mar 2026, 07:21 वाजता

टी-20 वर्ल्डकप सामना, अहमदाबादमध्ये भारत-न्यूझीलंड भिडणार

 

 

T-20 World Cup 2026 : जगभरातील क्रिकेट चाहत्यांसाठी आज सुपरसंडे आहे. कारण टी-20 वर्ल्डकप स्पर्धेत आज फायनलचा थरार रंगणार आहे. तब्बल 1 महिना आणि 55 सामन्यांनंतर टी-20 वर्ल्डकपचा जगज्जेता मिळणार आहे. अहमदाबाद इथल्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर भारत आणि न्यूझीलंडचे संघ फायनलमध्ये आमनेसामने येणार आहेत. तिस-यांदा टी-20 वर्ल्डकप जिंकण्याच्या इराद्याने टीम इंडिया मैदानात उतरेल. तर न्यूझीलंडही पहिलावहिला टी-20 वर्ल्डकप जिंकण्यासाठी आतुर आहे. दोन्ही संघाचे खेळाडू सध्या तुफान फॉर्मात आहेत. भारताने आधी वेस्ट इंडिज आणि सेमीफायनलमध्ये इंग्लंडचा धुव्वा उडवलाय. तर न्यूझीलंडनं सेमीफायनलमध्ये बलाढ्य दक्षिण आफ्रिकेवर 9 गडी राखून विजय मिळवलाय. त्यामुळे अहमदाबादमध्ये बॅट आणि बॉलचं तुंबळ युद्ध पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे. आता या युद्धात बाजी कोण मारणार आणि टी-20 क्रिकेटचा धुरंधर कोण ठरणार याची उत्कंठा शिगेला पोहोचलीय...

पश्चिम आशियातील तणावाचा परिणाम; घरगुती LPG सिलिंडर ₹60 ने महाग

IND VS NZ Final : सूर्यकुमाने न्यूझीलंडच्या कर्णधाराला खोटारडा का म्हटलं? पत्रकार परिषदेत नेमकं काय झालं?

Arjun Tendulkar: लग्नाच्या दुसऱ्याच दिवशी अर्जुन तेंडुलकरने केले मोठे काम, जाणून तुम्हालाही वाटेल आश्चर्य

आजोबांपेक्षा नातू श्रीमंत! पार्थ पवारांची संपत्ती शरद पवारांपेक्षा जास्त, आकडा पाहा?

भिवंडीत भीषण अपघात! मोबाईलवर बोलत रस्ता ओलांडणे 26 वर्षीय तरुणाला भोवले; जागीच गमावला जीव

पुण्यातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तीच्या संपत्तीत 44 टक्क्यांची तुफान वाढ! भारतातील श्रीमंतांच्या यादीत TOP 5 मध्ये नाव

&#039;मी हिंदुत्ववादी पक्षात काम करते पण...&#039;; ज्योती वाघमारेंनी एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षाबद्दल सगळं सांगितलं

&#039;अशा मुलींमुळे बलात्कार होतात…&#039; खुशी मुखर्जीच्या बोल्ड कपड्यांवर सेलिब्रिटीचं वादग्रस्त विधान

T20 World Cup Final साठी रेल्वेची खास भेट! क्रिकेट चाहत्यांसाठी धावणार स्पेशल ट्रेन, जाणून घ्या संपूर्ण माहिती

हातोड्याने वार, मांस खाल्लं अन् रक्त प्यायला; मध्यप्रदेशात मन, मेंदू सुन्न करणारी घटना

