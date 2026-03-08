Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

8 Mar 2026, 07:40 वाजता
इस्रायलकडून तेहरानमधील तेल डेपोवर हल्ले
Tehran Oil Depot : इस्रायल-इराणमधील संघर्ष अधिक तीव्र...इस्रायलकडून तेहरानमधील तेल डेपोवर हल्ले...परिसरात आग आणि धुराचे प्रचंड लोट...तेहरानचा तेल डेपो पूर्णपणे जळून खाक झाल्याची माहिती आहे...
8 Mar 2026, 07:21 वाजता
टी-20 वर्ल्डकप सामना, अहमदाबादमध्ये भारत-न्यूझीलंड भिडणार
T-20 World Cup 2026 : जगभरातील क्रिकेट चाहत्यांसाठी आज सुपरसंडे आहे. कारण टी-20 वर्ल्डकप स्पर्धेत आज फायनलचा थरार रंगणार आहे. तब्बल 1 महिना आणि 55 सामन्यांनंतर टी-20 वर्ल्डकपचा जगज्जेता मिळणार आहे. अहमदाबाद इथल्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर भारत आणि न्यूझीलंडचे संघ फायनलमध्ये आमनेसामने येणार आहेत. तिस-यांदा टी-20 वर्ल्डकप जिंकण्याच्या इराद्याने टीम इंडिया मैदानात उतरेल. तर न्यूझीलंडही पहिलावहिला टी-20 वर्ल्डकप जिंकण्यासाठी आतुर आहे. दोन्ही संघाचे खेळाडू सध्या तुफान फॉर्मात आहेत. भारताने आधी वेस्ट इंडिज आणि सेमीफायनलमध्ये इंग्लंडचा धुव्वा उडवलाय. तर न्यूझीलंडनं सेमीफायनलमध्ये बलाढ्य दक्षिण आफ्रिकेवर 9 गडी राखून विजय मिळवलाय. त्यामुळे अहमदाबादमध्ये बॅट आणि बॉलचं तुंबळ युद्ध पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे. आता या युद्धात बाजी कोण मारणार आणि टी-20 क्रिकेटचा धुरंधर कोण ठरणार याची उत्कंठा शिगेला पोहोचलीय...