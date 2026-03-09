Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

9 Mar 2026, 08:08 वाजता
सोलापुरात पारा 40.2 अंशावर
Solapur Heat : राज्यात उन्हाळ्याची चाहूल लागताच सूर्याने आग ओकायला सुरुवात केलीये.. सोलापूर जिल्ह्यात या हंगामातील सर्वात जास्त तापमानाची नोंद झाली असून, सोलापुरात पारा 40.2 अंश सेल्सिअसवर पोहोचलाय.. यामुळे नागरिक उन्हाच्या झळांनी अक्षरशः होरपळून निघालेत...दरम्यान येणा-या दिवसांत उन्हाच्या झळा आणखी वाढणार असल्याचा इशारा हवामान खात्यानं दिलाय.. त्यामुळे नागरिकांनी आरोग्याची काळजी घ्यावी असं आवाहन करण्यात आलंय..
9 Mar 2026, 08:07 वाजता
कोल्हापुरात भावानेच केला भावाचा खून
Kolhapur Crime :
दारुच्या नशेत दोघांमध्ये वादावादी
डोक्यात बॉटल घालून भावाला संपवलं
कोल्हापुरातील राजारामपुरी इथली घटना