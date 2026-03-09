English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on MARCH 09 महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Aashish Udas | Mar 09, 2026, 08:09 AM IST
9 Mar 2026, 08:08 वाजता

सोलापुरात पारा 40.2 अंशावर

Solapur Heat : राज्यात उन्हाळ्याची चाहूल लागताच सूर्याने आग ओकायला सुरुवात केलीये.. सोलापूर जिल्ह्यात या हंगामातील सर्वात जास्त तापमानाची नोंद झाली असून, सोलापुरात पारा 40.2 अंश सेल्सिअसवर पोहोचलाय.. यामुळे नागरिक उन्हाच्या झळांनी अक्षरशः होरपळून निघालेत...दरम्यान येणा-या दिवसांत उन्हाच्या झळा आणखी वाढणार असल्याचा इशारा हवामान खात्यानं दिलाय.. त्यामुळे नागरिकांनी आरोग्याची काळजी घ्यावी असं आवाहन करण्यात आलंय..

9 Mar 2026, 08:07 वाजता

कोल्हापुरात भावानेच केला भावाचा खून

दारुच्या नशेत दोघांमध्ये वादावादी
डोक्यात बॉटल घालून भावाला संपवलं
कोल्हापुरातील राजारामपुरी इथली घटना  

