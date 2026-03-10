English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on MARCH 10 महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.  

Aashish Udas | Mar 10, 2026, 09:30 AM IST
10 Mar 2026, 09:29 वाजता

इंधन संकटामुळे पाकिस्तानात लॉकडाऊन

 

Pakistan : अमेरिका-इस्रायल आणि इराण युद्धाचा फटका पाकिस्तानला बसलाय.. इंधन तुटवड्यामुळे पाकिस्तानात लॉकडाऊनसारखी परिस्थिती निर्माण झालीय.. सरकारी इंधन भत्त्यांमध्ये 50 टक्क्याची कपात करण्यात आलीय. तसंच कर्मचा-यांना वर्क फ्रॉम होमचे आदेश देण्यात आलेत. याशिवाय दोन आठवड्यांसाठी शाळा बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. तर सरकारी कार्यालयं आठवड्यात 4 दिवस सुरु राहणार आहेत.. 

 

10 Mar 2026, 09:19 वाजता

युद्धाचा साखर उद्योगाला फटका

 

Sugar : युद्धाचा साखर उद्योगाला फटका...युद्धामुळे आखाती देशातील निर्यात ठप्प...निर्यात ठप्प झाल्याने बाजारभाव गडगडले...युद्धामुळे साखर उद्योग संकटात

बातमीचा व्हिडीओ पाहा-
 

 

10 Mar 2026, 08:31 वाजता

मुंबईतील 20 टक्के हॉटेल्स बंद

 

Hotels Closed : इराण-इस्रायल-अमेरिका संघर्षाचा परिणाम आता भारतातील हॉटेल उद्योगावरही दिसू लागला आहे... इराण-इस्रायल-अमेरिका संघर्षामुळे गॅसचा तुटवडा निर्माण झाला असून मुंबईतील जवळपास 20 टक्के हॉटेल्स बंद ठेवण्यात आली आहेत, अशी माहिती आहार या संघटनेने दिली आहे...गॅसचा तुटवडा आणखी काही दिवस कायम राहिल्यास परिस्थिती गंभीर होऊ शकते. पुढील तीन दिवसही गॅस पुरवठा सुरळीत झाला नाही, तर मुंबईतील सुमारे 50 टक्के हॉटेल्स बंद करण्याची वेळ येऊ शकते, असा इशारा आहार संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिला आहे...

10 Mar 2026, 08:21 वाजता

LPG बुकिंगबाबत सरकारचा नवा नियम

 

LPG Gas : पश्चिम आशियामध्ये सुरू असलेल्या इराण-इस्त्रायलच्या संघर्षाचा फटका आता भारताला बसत असल्याचं दिसून येतंय. या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने एलपीजी सिलेंडरबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. पेट्रोलियम मंत्रालयाने घरगुती एलपीजी सिलेंडरच्या बुकिंगमधील अंतर 21 दिवसांवरून वाढवून 25 दिवस इतके केले आहे. त्यामुळे ग्राहकांना आता एक गॅस बुकिंग केल्यापासून 24 दिवसांनी दुसरा गॅस बुकिंग करता येणार आहे...सूत्रांच्या माहितीनुसार, हा निर्णय गॅसचे ब्लॅक मार्केटिंग आणि साठेबाजी रोखण्यासाठी घेण्यात आला आहे. सरकारने मात्र सध्या देशात एलपीजी, पेट्र

10 Mar 2026, 07:35 वाजता

गरम मसाल्याची खिशाला फोडणी

 

Garam Masala : भाजीला चव आणणारा गरम मसाला आता थेट ग्राहकांच्या खिशालाच झणझणीत फोडणी देऊ लागला आहे... खडे आणि गरम मसाल्यांच्या दरांनी महिनाभरात चांगलीच झेप घेतली आहे...महिनाभरात मसाल्यांच्या दरात 10 ते 30 टक्क्यांची वाढ झाली आहे...बाजारात मसाल्यांचे भाव कडाडल्याने गृहिणींचे बजेटही चांगलेच कोलमडले असल्याचे चित्र आहे....

 

10 Mar 2026, 07:24 वाजता

इराण-इस्त्रायल युद्धाच्या आगीत खनिज तेलाचा भडका

 

Crude Oil : इस्त्रायल-इराण युद्धाचा परिणाम थेट भारतावर झालाय..आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमतीत मोठी वाढ झालीय.. तसंच तेलाच्या किंमती अजून वाढण्याचीही शक्यता आहे... सध्या कच्च्या तेलाचे दर प्रति बॅरेल 112 डॉलर्स आहे, मात्र युद्ध अशाच प्रकारे सुरू राहिल्यास कच्चा तेलाच्या किंमती प्रति बॅरेल 150 डॉलर्सपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे... तेलच नव्हे तर पेट्रोल आणि डिझेलच्याही किंमती वाढणार अशी शक्यता वर्तवली जातेय. तर दुसरीकडे घाबरण्याची कोणतीही गरज नसल्याचं सरकारनं सांगितलंय...

बातमीचा व्हिडीओ पाहा-

 

 

 

