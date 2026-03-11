Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

11 Mar 2026, 08:07 वाजता
इंधन तुटवड्याचा बेकऱ्यांना फटका
Bakery : आता येत्या 1-2 दिवसांत पावही मिळणं मुश्कील होण्याची शक्यता आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मुंबईतील कोळशावर चालणाऱ्या बेकऱ्या स्वच्छ इंधनावर म्हणजेच एलपीजी गॅसवर परावर्तित करण्यात आल्या. त्यामुळे नव्याने रुपांतरित झालेल्या या बेकऱ्या आता संकटात सापडल्या आहेत. जुन्या भट्ट्याही तोडून टाकल्यामुळे येत्या एक दोन दिवसांत पावही मिळणे मुश्कील होणार आहे. त्यामुळे वडापाव, बनमस्का हे पदार्थ मुंबईकरांना मिळणे अवघड होणार आहे. आतापर्यंत जवळपास ८० ते ९० टक्के बेकऱ्या या स्वच्छ इंधनावर विशेषतः एलपीजी गॅसवर परावर्तित झाल्या आहेत..
11 Mar 2026, 07:28 वाजता
नंदुरबारचे केळी उत्पादक संकटात
Nandurbar : इराण-अमेरिका युद्धाचा फटका नंदुरबार जिल्ह्यातील केळी उत्पादकांना बसत आहे...युद्धामुळे केळीच्या दरात मोठी घसरण झाली....गेल्या आठवड्याभरात २२०० वरून १२०० वर दर आलेत.... बाजारभाव घसरल्यानं शेतक-यांना नुकसानाची भीती आहे....सध्याच्या परिस्थितीत बाजारभाव घसरल्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावं लागतंय...त्यामुळे शासनाने याकडे तातडीने लक्ष देऊन शेतकऱ्यांना दिलासा देणाऱ्या उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे
11 Mar 2026, 07:26 वाजता
ठाण्यात आज हॉटेल मालकांची महत्त्वाची बैठक
Thane : ठाण्यात आज हॉटेल मालकांची महत्त्वाची बैठक..वर्तकनगरमधील कल्पवृक्ष हॉटेलमध्ये बैठक..'LPG गॅसच्या तुटवड्यावर तोडगा न निघाल्यास'...'70 % हॉटेल-लग्न हॉल रविवारपर्यंत बंद होणार'..सरकारने मार्ग काढावा याबाबत करणार चर्चा