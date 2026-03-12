Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

12 Mar 2026, 09:33 वाजता
फलटणमध्ये शिक्षकाने विद्यार्थ्यांसोबत तपासले पेपर
Phaltan : दहावीचे पेपर शिक्षकाने विद्यार्थ्यांसोबत तपासल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आलाय... सातारा जिल्ह्यातील फलटण तालुक्यातील विडणीतील उत्तरेश्वर हायस्कूलच्या शिक्षकाने सहावीच्या दोन विद्यार्थीनीना मदतीला घेऊन पेपर तपासल्याचा प्रकार समोर आला .... मराठी विषयाचा पेपर हा शिक्षक विद्यार्थ्यांच्या मदतीने तपासत होता याचे cctv ही समोर आलं .. मात्र या शिक्षकावर अद्याप कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही...
12 Mar 2026, 09:05 वाजता
विधानभवनाला बॉम्बनं उडवण्याची धमकी
Threat to blow up Vidhan Bhavan with a bomb : विधानभवनाला बॉम्बनं उडवण्याची धमकी...विधानभवनात बॉम्ब ठेवल्याचा इमेल..विधानभवनातून सर्वाना बाहेर काढल्याची माहिती..विधानभवनात सर्च ऑपरेशन सुरु..-बॉम्बच्या अफवेमुळे सर्वांना गेटवरच रोखलं
12 Mar 2026, 08:55 वाजता
जमिनीच्या नोंदी वेगवान होण्यासाठी भूमिअभिलेख विभागात अभूतपूर्व कायापालट
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राज्याच्या भूमिअभिलेख विभागात 994 नवीन पदांची वाढ करून एकूण 10,683 पदांचा नवा आकृतिबंध मंजूर केला असून, 49 नवीन कार्यालये स्थापन केली जात आहेत, ज्यामुळे नागरिकांना जमिनीच्या कायदेशीर नोंदी जलद मिळतील.
12 Mar 2026, 08:38 वाजता
रेल्वे स्थानकांतून वडे-समोसे गायब होणार?
Railway Food Service In Problem : गॅस टंचाईमुळे रेल्वे स्थानकांवरील वडे, समोसे, ब्रेड पकोडा यांसारखे तळलेले खाद्यपदार्थ काही दिवसांत उपलब्ध होण्याची शक्यता कमी आहे. व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या तुटवड्यामुळे पुरवठादारांनी रेल्वे खाद्य स्टॉलधारकांना याबाबत सूचना दिल्या आहेत. रेल्वे प्रशासनाकडून दोन महत्त्वाची पत्रही जारी करण्यात आली. यात गॅस तुटवड्याच्या पार्श्वभूमीवर पर्यायी उपाययोजना करण्याच्या सूचना दिल्या. त्यामुळे परवानाधारकांनी चिंता व्यक्त केली आहे. एलपीजीऐवजी मायक्रोवेव्ह किंवा इंडक्शनसारख्या पर्यायी स्वयंपाक पद्धतींचा वापर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
बातमीचा व्हिडीओ पाहा-
12 Mar 2026, 08:13 वाजता
जम्मूमध्ये फारुख अब्दुल्लांवर गोळीबार
Farooq Abdullah : जम्मूमध्ये फारुख अब्दुल्लांवर गोळीबार..-हल्ल्यात उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी जखमी..गोळीबार करणा-या व्यक्तीला अटक...जम्मूतील लग्नसमारंभात गोळीबार
12 Mar 2026, 07:43 वाजता
विमा कंपन्यांनी रुग्णांची अडवणूक करू नये; आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकरांचे निर्देश
आरोग्य विमा दाव्यांच्या मंजुरीत होणाऱ्या अडचणी आणि खासगी रुग्णालयांच्या अवाजवी बिलांबाबतच्या तक्रारींवर चर्चा करण्यासाठी झालेल्या बैठकीत आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विमा कंपन्या आणि रुग्णालयांनी रुग्णाला केंद्रस्थानी ठेवून सेवा द्यावी व रुग्णांची अडवणूक करू नये, असे निर्देश दिले.
12 Mar 2026, 07:38 वाजता
मुंबई, ठाण्यात गॅसचा काळाबाजार
Gas : मुंबई, ठाण्यात गॅसचा काळाबाजार...व्यावसायिक गॅस सिलिंडरची 4 ते 5 हजारात विक्री..घरगुती गॅस सिलिंडरचीही टंचाई...गॅसची बुकिंग होत नसल्याची ग्राहकांची तक्रार
12 Mar 2026, 07:30 वाजता
ओमानमधील सलालाह बंदराजवळ हल्ला
Oman : ओमानच्या सलालाह बंदरावर इराणनं पुन्हा हल्ला केलाय.. इराणनं घातक शाहेद 136 ड्रोननं सलालाह बंदवार हल्ला केलाय.. या हल्ल्यात बंदरातील सर्वात मोठं तेल साठा केंद्र उद्ध्वस्त झालंय.. या हल्ल्यानंतर तेलाच्या साठ्यातून मोठ्या ज्वाळा निघत होत्या... स्फोटांमुळे संपूर्ण तेल साठा केंद्र उद्ध्वस्त झालं असून परिसरात धुराचे काळे ढग पसरलेत...