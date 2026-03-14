Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

14 Mar 2026, 08:37 वाजता
विदर्भात घरगुती गॅस सिलिंडरचा काळाबाजार
Vidarbha : विदर्भात घरगुती गॅस सिलिंडरचा काळाबाजार...नागपुरातील 6 जिल्ह्यांत 163 गॅस वितरकांची झडती..कारवाईत 110 गॅस सिलिंडर जप्त..कारवाईत 5 जणांवर गुन्हा दाखल, एकाला अटक..गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया, वर्धा, चंद्रपुरातही छापे
14 Mar 2026, 08:09 वाजता
शेवगा, कलिंगड, खरबूजचे दर घसरले
Vegetables : आखाती युद्धामुळे निर्यात ठप्प झाल्याने शेतीमालाच्या दरात मोठी घसरण झाली. शेवगा, कलिंगड, खरबूज यांसह द्राक्ष आणि डाळिंबाच्या किमती कमी झाल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. बाजार समित्यांमध्ये भाजीपाला आणि फळांची आवक वाढली आहे. त्यामुळे दर घसरले आहेत. या हंगामातील शेवग्याच्या दरातील ही सर्वात मोठी घसरण मानली जात आहे. उत्पादकांना दररोज ७० लाख रुपयांचे नुकसान निर्यात बंद झाल्याचा सर्वाधिक फटका कलिंगड आणि खरबूज उत्पादकांना बसत आहे
14 Mar 2026, 07:37 वाजता
अमेरिकेकडून इराणवर मोठ्या हल्ल्याची तयारी
America preparing for a major attack on Iran : अमेरिकेकडून इराणवर मोठ्या हल्ल्याची तयारी..तीन बी-52 बॉम्बर हल्ल्याच्या तयारीत
14 Mar 2026, 07:29 वाजता
'संपूर्ण इराण उद्ध्वस्त करून टाकू',डोनाल्ड ट्रम्प यांचा इशारा
Donald Trump : संपूर्ण इराण उद्ध्वस्त करून टाकू...अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा इशारा...इराण लवकरच शरणागती पत्करेल..जी ७ देशांच्या बैठकीत ट्रम्प यांचा मोठा दावा..ऑपरेशन एपिक प्युरीला उत्तम यश मिळालं- ट्रम्प
