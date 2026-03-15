Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

15 Mar 2026, 08:01 वाजता
साखर गाठींच्या किमतीत 40% वाढ
Sakhar Gathi : साखरेच्या गाठी बनविणा-यांची लगबग सुरू..गुढीपाडवा सणाच्या पार्श्वभूमीवर व्यावसायिकांची लगबग सुरू..गॅस सिलिंडर तुटवड्याचा गाठी बनवणा-यांनाही फटका..गॅस सिलेंडर मिळत नसल्याने लाकूड व डिझेल भट्ट्यांवर गाठी बनवण्याचं काम सुरु..साखरेच्या गाठींच्या किमतीत 40% वाढ..बाजारात 20 रुपयांपासून 700 रुपयांपर्यंतचे गाठी विक्रीस.
15 Mar 2026, 07:36 वाजता
अकासा विमानचा तिकीट महागणार
Akasa Airlines : इंडिगोनंतर अकासा एअरचाही विमान प्रवास महागला...तिकिटावर 199 ते 1300 रुपयांपर्यंत इंधन कर..-इंधनाच्या किमती वाढल्यानं निर्णय..इंधनाचे दर वाढल्यानं तिकिटाचे नवे दर लागू..देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय विमान तिकिटांवर अकासा एअर इंधन कर आकारणार आहे.
15 Mar 2026, 07:34 वाजता
PNG कनेक्शन धारकांना LPG नाही
PNG : गॅस सिलिंडर वितरणाबाबत केंद्र सरकारने एक मोठा निर्णय घेतलाय.. ज्या ग्राहकांकडे PNG कनेक्शन आहे त्यांना LPG गॅस सिलिंडर देण्यास परवानगी दिली जाणार नाही.. LPG गॅस सिलिंडरसाठी काही शहरांमध्ये नागरिकांच्या रांगा पाहायला मिळत आहेत.. त्या पार्श्वभूमीवर केंद्राने याबाबतचा निर्णय घेतलाय.. याच बरोबर देशातील सर्वच राज्यात व्यावसायिक सिलिंडरच्या पुरवठ्याला पुन्हा सुरुवात करण्याचा निर्णयही पेट्रोलियम मंत्रालयाने घेतलाय...आखाती देशांमधील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे भारतात गॅसचा तुटवडा निर्माण झाल्याचा दावा काही ठिकाणी केला जातोय.. मात्र नागरिकांनी अशा अफवांना बळी पडू नये, असं आवाहनही केंद्र आणि राज्य सरकारकडून करण्यात आलंय..
