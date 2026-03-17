Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

17 Mar 2026, 08:54 वाजता
नाटो देशांना डोनाल्ड ट्रम्प यांचा इशारा
Donald Trump : अमेरिका-इस्रायल-इराण युद्ध सुरु असताना अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आता नाटो देशांना थेट धमकी दिली. जर मित्र राष्ट्रांनी होर्मुझची सामुद्रधुनी उघडी ठेवण्यास मदत केली नाही तर नाटोचे भविष्य भयानक असू शकते असा इशारा ट्रम्प यांनी दिलाय..
17 Mar 2026, 08:51 वाजता
जालन्यात गॅस गोडाऊनमधून 110 सिलिंडर चोरीला
Jalana : गॅसच्या गोडाऊन मधून अज्ञात चोरट्यांनी भरलेले ११० गॅस सिलिंडर लंपास केल्याची घटना जालन्यातील रामनगर येथे घडली. त्यात १४ किलो वजनाचे ९६, तर ५ किलो वजनाचे २ आणि १९ किलो वजनाचे १२ सिलिंडर आहेत. याप्रकरणी मौजपुरी पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. चोरट्यांनी गोडाऊनचं कुलूप तोडून आत प्रवेश केला. आणि चार लाख 51 हजारांची गॅस सिलिंडर चोरी केले.
17 Mar 2026, 07:46 वाजता
पुण्यात 96 तासांत गॅस सिलिंडर मिळणार
Pune Collector : घरगुती गॅस सिलेंडरचे वितरण केवळ OTP प्रणालीद्वारेच करण्यात येणार असून गॅस बुकिंग केल्यानंतर 96 तासांच्या आत सिलेंडर घरपोच देणे बंधनकारक राहील, असे निर्देश जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत पुणे जिल्ह्यातील सर्व तेल कंपन्या आणि गॅस एजन्सींच्या प्रतिनिधींना घरगुती गॅस सिलेंडर वितरणाबाबत महत्त्वाच्या सूचना देण्यात आल्या. बैठकीत घरगुती वापराच्या गॅस सिलेंडरचा पुरवठा केवळ OTP प्रणालीद्वारेच करण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच गोदाम, गॅस एजन्सी किंवा इतर कोणत्याही ठिकाणाहून थेट गॅस सिलेंडरचे वितरण पूर्णपणे बंद ठेवण्याच्या सूचना तेल कंपन्या आणि वितरकांना देण्यात आल्या.