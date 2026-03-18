Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

18 Mar 2026, 08:49 वाजता
महाराष्ट्रावर पुन्हा अवकाळीचं संकट
State Rain : राज्यात दोन दिवस वादळी वा-यासह पावसाचे असणार आहेत...कोकण, मराठवाड्यासह विदर्भातील बहुतांश जिल्ह्यात 20 मार्चपर्यंत वादळी वा-यासह गारपिटीचा इशारा देण्यात आला आहे...तर मुंबईसह ठाणे आणि पालघरमध्ये तुरळक ठिकाणी हलक्या सरीचंचा अंदाज वर्तवण्यात आलाय...पावसाळी वातावरणामुळे तापमानात घट झाली आहे...त्यामुळे नागरिकांना उष्णतेपासून काहीसा दिलासा मिळालाय..मात्र दुसरीकडे पावसाच्या शक्यतेने बळीराजाची चिंता मात्र वाढलीये... वादळी पावसाच्या शक्यतेने काढणीला आलेलं पीक अडचणीत सापडलंय...
