Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on MARCH 19 महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Aashish Udas | Mar 19, 2026, 07:29 AM IST
19 Mar 2026, 07:28 वाजता

मुंबईत मनसेचा आज गुढीपाडवा मेळावा

 

 

Mumbai : मुंबईच्या दादार इथल्या छत्रपती शिवाजी महाराज पार्क मैदानावर मनसेचा मेळावा पार पडणार आहे. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही गुढीपाडव्याच्या निमित्ताने शिवाजी पार्क मैदानावर राज ठाकरेंची तोफ धडाडणार आहे.. या मेळाव्यासाठी मनसेकडून जोरदार तयारी करण्यात आलीये..मेळाव्यासाठी भव्य स्टेज उभारण्यात आले असून, मोठ्या प्रमाणावर खुर्च्यांची मांडणीही करण्यात आली आहे. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही राज्यभरातून मनसेचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येनं मुंबईत दाखल झालेत..मनसे प्रमुख राज ठाकरे हे या मेळाव्यातून कार्यकर्त्यांना संबोधित करणार असून, त्यांच्या भाषणाकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे...या मेळाव्यात राज ठाकरे कोणते महत्त्वाचे मुद्दे मांडणार आणि पक्षाच्या आगामी भूमिका काय असतील, याबाबत उत्सुकता आहे. विशेष म्हणजे ठाकरे बंधूंच्या राजकीय युतीनंतर होणारा हा पहिलाच गुढीपाडवा मेळावा आहे..त्यामुळे ठाकरे बंधूंच्या युतीवर राज ठाकरे काय भाष्य करतात, हे पाहणंही महत्त्वाचं ठरणार आहे.
 

19 Mar 2026, 07:25 वाजता

राज्यात गुढीपाडवा, नववर्षाचा उत्साह

 

 

State : राज्यभरात आज गुढीपाडव्याचा उत्साह पाहायला मिळतोय...साडेतीन मुहूर्तांपैकी एक असलेला गुढीपाडवा म्हणजे मराठी, हिंदू नववर्ष...चैत्र शुद्ध प्रतिपदेला गुढीपाडवा सण साजरा केला जातो...गुढीपाडव्यानिमित्त मुंबईच्या गिरगाव आणि दादरमध्ये तसेच ठाणे आणि पुण्यात पारंपरिक वेशभूषा, ढोल-ताशांचा गजर आणि भव्य स्वागतयात्रांचे आयोजन केले जाते... यामध्ये बाईक रॅली, सांस्कृतिक रथांचाही समावेश असतो.. डोंबिवलीतद रवर्षी निघणारी भव्य आणि आकर्षक शोभायात्रा हे या उत्सवाचे प्रमुख आकर्षण ठरत असते..,. 

 

ट्रेंडिंग न्यूज़

Explained: पॉपकॉर्न खरंच आरोग्यदायी स्नॅक आहे का? लहान ते मोठे सगळ्यांच्या आवडीच्या पदार्थांविषयी जाणून घेऊयात...

दिल्लीमध्ये मोठी दुर्घटना! चार मजली इमारतीला आग लागून 3 मुलांसह एकाच कुटुंबातील 7 जणांनी गमावला जीव

केवळ विजय नव्हे तर आरोग्यही! गुढीपाडव्याला कडुलिंब खाण्यामागील विज्ञान तुम्हाला माहीत आहे का?

बारामतीत शरद पवार निवडणूक लढवणार नसतील तर आम्ही उमेदवार देऊ; महाविकास आघाडीतील बड्या नेत्याने स्पष्ट भूमिका मांडली

दादरमधील व्यक्तीला फोनवरुन घातला 1.05 कोटींचा गंडा! तुमच्यासोबतही असं होऊ शकतं; नक्की घडलं काय एकदा वाचाच

राकेश बापटचा घटस्फोट नक्की का झाला? बहिणीने सांगितलं नेमकं काय घडलं

महाराष्ट्राचा एपस्टिन?, महिलांना स्वत:ची लघवी पाजायचा अन् काचेच्या कॅबिनमध्ये सर्वांसमोर महिलांसोबत अशोक खरातचे अश्लील कृत्य, धक्कादायक VIDEO समोर

Gudi Padwa 2026: गुढीपाडव्याच्या दिवशी पाहुण्यांसाठी बनवा झटपट स्नॅक्स! साहित्यही लागणार नाही जास्त

Explainer: 8200 वर्षांपूर्वी कॅनडाचे तापमान किंचीत बदलल्याने भारतातील मान्सूनचे प्रमाण कमी झाले; संशोधकांचा अचंबित करणारा अहवाल

Gold Buying on Gudi Padwa : गुढीपाडव्याला सोनं का खरेदी करतात?, यंदा सोनं आणि गाडी खरेदीचा मुहूर्त काय?

