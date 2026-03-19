Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

19 Mar 2026, 07:28 वाजता
मुंबईत मनसेचा आज गुढीपाडवा मेळावा
Mumbai : मुंबईच्या दादार इथल्या छत्रपती शिवाजी महाराज पार्क मैदानावर मनसेचा मेळावा पार पडणार आहे. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही गुढीपाडव्याच्या निमित्ताने शिवाजी पार्क मैदानावर राज ठाकरेंची तोफ धडाडणार आहे.. या मेळाव्यासाठी मनसेकडून जोरदार तयारी करण्यात आलीये..मेळाव्यासाठी भव्य स्टेज उभारण्यात आले असून, मोठ्या प्रमाणावर खुर्च्यांची मांडणीही करण्यात आली आहे. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही राज्यभरातून मनसेचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येनं मुंबईत दाखल झालेत..मनसे प्रमुख राज ठाकरे हे या मेळाव्यातून कार्यकर्त्यांना संबोधित करणार असून, त्यांच्या भाषणाकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे...या मेळाव्यात राज ठाकरे कोणते महत्त्वाचे मुद्दे मांडणार आणि पक्षाच्या आगामी भूमिका काय असतील, याबाबत उत्सुकता आहे. विशेष म्हणजे ठाकरे बंधूंच्या राजकीय युतीनंतर होणारा हा पहिलाच गुढीपाडवा मेळावा आहे..त्यामुळे ठाकरे बंधूंच्या युतीवर राज ठाकरे काय भाष्य करतात, हे पाहणंही महत्त्वाचं ठरणार आहे.
19 Mar 2026, 07:25 वाजता
राज्यात गुढीपाडवा, नववर्षाचा उत्साह
State : राज्यभरात आज गुढीपाडव्याचा उत्साह पाहायला मिळतोय...साडेतीन मुहूर्तांपैकी एक असलेला गुढीपाडवा म्हणजे मराठी, हिंदू नववर्ष...चैत्र शुद्ध प्रतिपदेला गुढीपाडवा सण साजरा केला जातो...गुढीपाडव्यानिमित्त मुंबईच्या गिरगाव आणि दादरमध्ये तसेच ठाणे आणि पुण्यात पारंपरिक वेशभूषा, ढोल-ताशांचा गजर आणि भव्य स्वागतयात्रांचे आयोजन केले जाते... यामध्ये बाईक रॅली, सांस्कृतिक रथांचाही समावेश असतो.. डोंबिवलीतद रवर्षी निघणारी भव्य आणि आकर्षक शोभायात्रा हे या उत्सवाचे प्रमुख आकर्षण ठरत असते..,.