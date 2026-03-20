Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

20 Mar 2026, 08:04 वाजता
'कॅप्टन' खरात प्रकरणात नवी माहिती समोर
Ashok Kharat : 'कॅप्टन' खरात प्रकरणात आणखी एक नवी माहिती..खरातच्या दरबारात अनेक प्रशासकीय अधिकारी...प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या पत्नी आणि नातलगांसोबत अनेक ठिकाणी जमिनी खरेदी...पाथर्डी गवळाणे, सिन्नर आणि शिर्डी ओझर विमानतळाच्या भागात कोट्यावधींची गुंतवणूक..अनेकांच्या जमिनी हडपल्या तर काहींवर अवैध कब्जा..ओझर परिसरात काही बांधकाम व्यवसायिकांसोबत भागीदारी, गेल्या आठवड्यात केले होते इमारतीच भूमिपूजन
20 Mar 2026, 07:33 वाजता
राज्यावर आजही अवकाळी पावसाचं संकट कायम
Rain : हवामानातील घडामोडींमुळे राज्यभरात अवकाळी पावसाचा तडाखा बसत असून काही भागांत गारपीट होत आहे. हे बदल पुढील २४ तास कायम राहणार असून, शुक्रवारीही मराठवाड्यासह विदर्भात काही जिल्ह्यात अवकाळी पावसाची हजेरी लागेल. तर, मुंबईतही पावसाचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तविला आहे. हवामानातील बदलामुळे कमाल तापमानात घसरण झाली असून, नागरिकांच्या उन्हाच्या तडाख्यापासून काही प्रमाणात का होईना सुटका झाली आहे. तर २१ मार्चनंतर हवामानात बदल होतील आणि पावसाचा जोर ओसरला तर २२ पासून २५ मार्चपर्यंत कमाल तापमानात वाढ होईल असा अंदाज हवामान विभागाकडून वर्तवण्यात आलाय
20 Mar 2026, 07:28 वाजता
इस्रायल-इराण युद्धात तेल, वायू क्षेत्र टार्गेट
Israel-Iran War : इराण-इस्रायल युद्ध आता भयानक वळणावर पोहोचलंय...या संघर्षात आता तेल आणि गॅस फिल्ड लक्ष्य केले जात आहेत...यामुळे जगावर मोठे ऊर्जासंकट निर्माण होण्याची शक्यता आहे...इस्रायलने काल इराणच्या साऊथ पार्स येथील गॅस फिल्डवर हल्ले केले..या हल्ल्यानंतर प्रत्युत्तरात इराणने कुवेत आणि सौदीतील तेल प्रकल्पांवर हल्ले केले...याचा विपरित परिणाम बाजारावरही झाला...आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्चा तेलाच्या दराचा भडका पाहायला मिळाला...