Marathi News
Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

Aashish Udas | Mar 21, 2026, 09:21 AM IST
21 Mar 2026, 09:14 वाजता

विदर्भाला अवकाळी पावसाचा येलो अलर्ट

 

Rain : विदर्भाला अवकाळी पावसाचा येलो अलर्ट...विदर्भासह मराठवाड्यात अवकाळी पावसाचा इशारा...पुढील 48 तासांत मेघगर्जनेसह पावसाची शक्यता...नागपूर, गोंदिया, अमरावती जिल्ह्यांत गारपिटीचा इशारा...बुलढाणा अकोला चंद्रपूर भंडा-यात वादळी वा-यासह पवसाचा अंदाज

21 Mar 2026, 08:31 वाजता

म्हाडाचे घर घेणाऱ्यांसाठी खूशखबर

 

 

Mhada Lottery 2026 : म्हाडाचे घर घेऊ इच्छिणा-यासाठी आनंदाची बातमी...-कोकण मंडळाच्या घरांची लवकरच सोडत निघणार...2 हजार घरांच्या सोडतीसाठी म्हाडाकडून तयारी सुरू..घरांची शोधाशोध,किंमती निश्चित करण्याचं काम

 

21 Mar 2026, 08:03 वाजता

मुंबईकरांचा वडापाव दुपटीने महागला 

 

Vada Pav :  आखातातील युद्धाच्या आगीची झळ सर्वसामान्यांच्या खिशाला बसू लागली आहे...गॅस सिलिंडरची टंचाई तसेच खाद्यतेलातील दरवाढीमुळे मुंबईकरांचा आवडता वडापाव आणि कटिंग चहा महागलाय...वडापावचे दर दुपटीने तर कटिंग चहाचे दर 2 रुपयांनी वाढले आहेत...आधी 15 ते 18 रुपयांना मिळणार वडापाव आता 30 रुपये झाला आहे...तर आधी 10 रुपयांना मिळणार कटिंग चहासाठी आता 12 रुपये मोजावे लागणार आहे... 

21 Mar 2026, 07:42 वाजता

महायुती सरकारच्या 1.5 वर्षात 3 राजीनामे 

 

 

NCP : नाशिकचा भोंदूबाबा अशोक खरातमुळे अडचणीत आलेल्या रुपाली चाकणकरांना राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षापदाचा राजीनामा द्यावा लागला आहे.... त्यानंतर त्यांना राष्ट्रवादीच्या महिला प्रदेशाध्यक्षपदावरही पाणी सोडावं लागणार असल्याची माहिती आहे... महायुतीचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर राष्ट्रवादीतील हा तिसरा राजीनामा आहे... या आधी धनंजय मुंडे आणि माणिकराव कोकाटे यांना मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता...वाल्मिक कराड कनेक्शनमुळे धनंजय मुंडे यांना आपलं पद सोडावं लागले होते...त्यानंतर शेतक-यांबाबत वादग्रस्त विधानांमुळे टीकेचे धनी ठरलेले माणिकराव कोकाटेंना कृषिमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता...आता विकृत खरातशी जवळकीमुळे महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकरांच्या पदाला कात्री लागली आहे...

21 Mar 2026, 07:31 वाजता

खरातशी जवळीक चाकणकरांना भोवली, रुपाली चाकणकर NCPचं प्रदेशाध्यक्षपद गमावणार 

 

Rupali Chakankar : शेकडो महिलांचा लैंगिक छळ केल्याचा आरोप असलेल्या नाशिकचा भोंदूबाबा अशोक खरातमुळे रुपाली चाकणकर चांगल्याच अडचणीत आल्या आहेत... अशोक खरातसोबत व्हायरल झालेल्या फोटो आणि व्हिडीओमुळे चाकणकरांना राजीनामा द्यायची वेळ आली आहे... या प्रकरणात दबाव वाढल्यानंतर रुपाली चाकणकर यांनी महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला आहे..राष्ट्रवादीच्या अध्यक्षा सुनेत्रा पवार यांच्याकडे त्यांनी राजीनामा सादर केला...दरम्यान आता त्यांना राष्ट्रवादीच्या महिला प्रदेशाध्यक्षपदाचाही राजीनामा द्यावा लागणार असल्याची माहिती..

ट्रेंडिंग न्यूज़

Explained: 8 व्या वेतन आयोगानंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांवर पैशांचा पाऊस, 50 हजारहून कमी पगार असलेल्यांना कसा मिळेल फायदा?

सुनेञा पवार यांनी रुपाली चाकणकर यांना भेट नाकारली, अजित पवारांच्या अपघाताशी या भोंदू बाबाचे कनेक्शन आहे का?

Exclusive: अशोक खरात सर्पदेवता जमिनीवर आणण्याचा करायचा दावा, मोटर ऑपरेटेड साप दाखवून गंडा

घरात सुख-समृद्धीसाठी लाटणं-पोलपाट कसं ठेवावं? जाणून घ्या वास्तुशास्त्रातील महत्त्वाचे नियम

8th Pay Commission: आठव्या वेतन आयोगात रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी मोठ्या सुविधा; मोठी अपडेट आली समोर!

योगायोग की इशारा! 1914 आणि 2026 मधील कॅलेंडर अगदी सेम टू सेम, इतिहासाची पुनरावृत्ती होणार? तिसरं महायुद्ध होणार?

Ashok Kharat Case: &#039;मला कल्पना नाही&#039;, अशोक खरात प्रकरणी चाकणकरांची पहिली पोस्ट; पोलीस महासंचालकांना दिलं पत्र

Mega Block : प्लॅटफॉर्म विस्तारासाठी मध्यरेल्वेवर 10 तासांचा ब्लॉक; रविवारी प्रवाशांचा होणार खोळंबा

कात्री लावलेल्या 9 बोल्ड सीनसह पुन्हा प्रदर्शित होणार सई ताम्हणकरचा चित्रपट, मानवी तस्करी, देहव्यापार अन् सुन्न करणारी कथा

Video: अशोक खरातची थेट पांडुरंगाशी तुलना; रुपाली चाकणकरांच्या व्हिडीओनं एकच खळबळ

