Marathi News
Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

LIVE Updates on JANUARY 02 महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Aashish Udas | Jan 02, 2026, 09:52 AM IST
2 Jan 2026, 09:51 वाजता

मुंबईत शिवसेना उमेदवारांमध्ये घराणेशाही

Shivsena Gharaneshahi : शिवसेनेने मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी पक्षातील नेत्यांच्या घरात उमेदवारी दिली आहे. मुंबईतील आठ आमदार आणि खासदारांच्या कुटुंबात उमेदवारी दिली आहे, तर शिंदे यांना साथ देणाऱ्या माजी नगरसेवकांवरही पक्षाने विश्वास टाकला आहे. घराणेशाहीच्या मुद्द्यावरून शिवसेना UBTवर टीका करणाऱ्या शिंदे यांनी उमेदवारीत घराणेशाहीला प्राधान्य दिल्याचे उमेदवारांवरून दिसून येते. मुंबईतील पक्षाचे माजी खासदार राहुल शेवाळे यांची भावजय वैशाली नयन शेवाळे यांना प्रभाग क्रमांक १८३ मधून, माजी आमदार सदा सरवणकर यांचा मुलगा समाधान आणि मुलगी प्रिया यांना अनुक्रमे १९४ आणि १९१ मधून उमेदवारी तर कुर्त्याचे आमदार मंगेश कुडाळकर यांचे चिरंजीव जय कुडाळकर यांना प्रभाग क्रमांक १६९ मधून तिकीट मिळाले आहे. चांदिवलीचे आमदार दिलीप लांडे यांच्या पत्नी शैला, चेंबूरचे आमदार तुकाराम काते यांच्या घरात तन्वी काते आणि समृद्धी काते या दोघींना, भांडुपचे आमदार अशोक पाटील यांचा मुलगा प्रशांत पाटील यांना तिकीट मिळाले आहे. खासदार रवींद्र वायकर यांची कन्या दीप्ती वायकरला उमेदवारी देण्यात आली. तसेच माजी आमदार मंगेश सातमकर, दीपकबाबा हांडे यांच्या घरात उमेदवारी देण्यात आली आहे.

2 Jan 2026, 09:38 वाजता

1 फेब्रुवारी 2026 पासून सिगारेट महागणार

Cigarate Price Hike : 1 फेब्रुवारी 2026 पासून सिगारेट महागणार आहे.... केंद्र सरकारने सिगारेट आणि इतर तंबाखूजन्य उत्पादनांवरील कर रचनेत मोठा बदल केलायं... जीएसटी लागू झाल्यानंतर पहिल्यांदाच जीएसटी व्यतिरिक्त स्वतंत्र उत्पादन शुल्क पुन्हा लागू करण्यात आले आहे...  सिगारेटवर पुन्हा एकदा उत्पादन शुल्क स्वतंत्रपणे लावण्यात येणार असल्यामुळे सिगारेटच्या दरात वाढ होणारेय... ही दरातील वाढ केवळ ब्रँडवर नव्हे, तर सिगारेटची लांबी किती आहे,  यावर अवलंबून असणारेय... नव्या दरानुसार, उत्पादन शुल्क 2 हजार 50 रुपये ते 8 हजार 500 रुपये प्रति 1 हजार सिगारेट इतके असणारेय... छोट्या सिगारेटवरील शुल्कात प्रति 2  रुपये वाढ होणारेय... तर लांब आणि प्रीमियम सिगारेटवर 5 रुपयांपेक्षा जास्त वाढ होईल.... 

2 Jan 2026, 08:52 वाजता

 बंडोबा थंड होणार?

Mahapalika Last Day : राज्यातील 29 महापालिकांच्या निवडणुकीची रणधुमाळी सुरु झालीय.. उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याचा आज शेवटचा दिवस आहे. दुपारी 3 वाजेपर्यंत अर्ज मागे घेता येणार आहे. सर्वच राजकीय पक्षात मोठ्या प्रमाणात बंडखोरी झालीये...याचा फटका बसू नये म्हणून अर्ज माघारी घेण्यासाठी बड्या नेत्यांद्वारे बंडखोरांना समजावलं जात आहे. अर्ज माघारीसाठी प्रलोभनं दाखवली जात आहे. मनधरणी केली जातेय आणि दबावही आणला जातोय. त्यामुळे अर्ज माघारीनंतरच  ख-या लढतीचं चित्र स्पष्ट होणार आहे...कोणकोण उमेदवारी अर्ज माघारी घेतात याची उत्सुकता आहे...महापालिकेत सत्ता आणण्यासाठी प्रमुख पक्षांच्या राजकीय नेत्यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. पक्षानं दिलेले उमेदवार निवडून आणण्यासाठी रणनीतीही आखली जातेय. काही प्रभागांत अनपेक्षित उमेदवारी जाहीर करत, विरोधी पक्षाच्या उमेदवाराला चपराक देण्यातही राजकीय नेते यशस्वी झालेत. आता पक्षातील कोणत्याही उमेदवारानं माघारी घेऊ नये यासाठीही नेत्यांद्वारे प्रयत्न होताना दिसत आहेत...

