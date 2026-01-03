English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on JANUARY 03 महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.  

Aashish Udas | Jan 03, 2026, 09:36 AM IST
Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

3 Jan 2026, 09:28 वाजता

नागपुरात पालकांनी 12 वर्षीय मुलाला साखळीत बांधले, गुन्हा नोंद

नागपुरात आई-वडिलांनीच 12 वर्षाच्या मुलाला साखळदंडानं बांधलं... 4 महिने मुलाला अमानुष वागणूक...अजनी पोलीस ठाण्यात पालकांविरोधात गुन्हा दाखल

3 Jan 2026, 09:17 वाजता

राज्यभरात 70 नगरसेवक बिनविरोध
 

Maharashtra Elections : मनपा निवडणुकीच्या मतदानाआधीच महायुतीला मोठी लॉटरी लागलीये...राज्यभरात महायुतीचे तब्बल 70 उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत...यामध्ये सर्वाधिक 44 नगरसेवक भाजपचे आहेत...तर शिवसेनेचे 22 उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत.... तर राष्ट्रवादीनंही 2 बिनविरोध नगरसेवकांद्वारे खातं उघडलंय. इस्लामिक पार्टीचा मालेगावमधून एक आणि दुस-या एका ठिकाणी एका अपक्षाचीही बिनविरोध निवड झालीय. निवडणुकीला सामोरं जाताना या बिनविरोध जागा निवडून आल्यानं सत्ताधारी महायुतीचं मनोबल वाढलंय...महापालिका निवडणुकीत एरव्ही हाताच्या बोटावर मोजण्या इतक्याच ठिकाणी बिनविरोध निवडणूक झाल्याची उदाहरणं आहेत...यंदा मात्र त्यामध्ये लक्षणीय वाढ झाल्यानं राज्यात बिनविरोधचा नवा पायंडा पडत असल्याची चर्चा आहे... 

3 Jan 2026, 08:56 वाजता

महापालिका निवडणूक: खर्चमर्यादा जाहीर

महापालिका निवडणूक प्रचारासाठी 15 लाख खर्चाची मर्यादा..उमेदवारांच्या खर्चासाठी मनपाची दरसूची जाहीर..शाकाहारी जेवणासाठी 110, पावभाजी 70 तर वडापावसाठी 15 रुपये मर्यादा

3 Jan 2026, 08:40 वाजता

महायुतीचा झंकार: 70 नगरसेवक बिनविरोध!

राज्यभरात भाजपचे 44 नगरसेवक बिनविरोध... शिवसेनेचे 22, राष्ट्रवादीचे 2 तर अपक्ष 2 उमेदवार बिनविरोध विजयी.... राज्यभरात महायुतीचे 70 बिनविरोध नगरसेवक

 

 

3 Jan 2026, 08:37 वाजता

मुंबईत भाजपकडून सर्वाधिक गुजराती-मारवाडी उमेदवार 

 

Mumbai BJP : मुंबई महापालिका निवडणुकीत भाजपने आपले वर्चस्व टिकवण्यासाठी पारंपरिक गुजराती आणि मारवाडी मतदारांवर लक्ष केंद्रित केलंय...भाजपने तब्बल २२ गुजराती, मारवाडी उमेदवारांना रिंगणात उतरवून मोठी राजकीय खेळी खेळली आहे...मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत यंदाही मुंबईत सर्वाधिक गुजराती, मारवाडी उमेदवार भाजपाने दिले आहेत... गुजराती मारवाडी समाज हा भाजपचा पारंपरिक मतदार असून आपल्या मतदारांसाठी भाजपने मुंबईत सुमारे 22 गुजराती, मारवाडी उमेदवार दिले आहेत..

3 Jan 2026, 08:15 वाजता

सोन्याची 'चांदी', चांदीला नवी झळाळी

 

Gold : सोने-चांदीच्या दरातील वाढ कायम असून शुक्रवारी चांदी 2 हजार 500 रुपयांनी तर सोने 900 रुपयांनी महागलं आहे...अडीच हजारांच्या दरवाढीसह चांदी 2 लाख 38 हजारांवर पोहोचली आहे...तर सोनेही प्रतितोळा 1 लाख 34 हजार रुपयांवर पोहोचलंय.. 

3 Jan 2026, 07:56 वाजता

उद्धव ठाकरेंचा भाजपला इशारा: मुंबई मनपा ही मुघलांसारखी लढाई

2 गुजरातींच्या हातात मुंबईत द्यायची नाही, उद्धव ठाकरेंचा पुन्हा भाजपवर हल्लाबोल, "मुघलांबरोबर लढाई तशी मुंबई मनपाची लढाई, उमेदवारांना मार्गदर्शन करताना ठाकरेंचं वक्तव्य

3 Jan 2026, 07:40 वाजता

निवडणूक प्रचारासाठी 15 लाख खर्चाची मर्यादा

 

Maharashtra Elections : राज्य निवडणूक आयोगाने मुंबई महापालिका निवडणुकीतील उमेदवारांना १५ लाख रुपयांच्या खर्चाची मर्यादा निश्चित केली आहे. त्यापाठोपाठ पालिकेने खाद्यपदार्थ, पाणी, शीतपेय, प्रचार साहित्य, वाहने, फटाके आदींचेही दर ठरविले आहेत. त्यानुसार शाकाहारी जेवण ११० रुपये, पावभाजी ७० रुपये, वडापाव प्रतिप्लेट १५ रुपयांत कार्यकर्त्यांना खाऊ घालायचा आहे. मुंबईतील खाद्यपदार्थांसह सर्वच साहित्यांच्या किमती विचारात घेता, खर्चाचा हिशेब देताना उमेदवारांना तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. नामनिर्देशनपत्र भरल्यानंतर उमेदवाराच्या दैनंदिन खर्चाचा हिशेब पालिकेच्या निवडणूक विभागाकडून दररोज नोंदविण्यात येतो. उमेदवारांनाही तो सादर करणे बंधनकारक आहे. हा खर्च दाखवताना त्यांनी कोणत्या वस्तूंचे किती दर लावावेत, हे पालिकेने ठरवून दिले आहेत. राजकीय पक्षांनाही त्याची दरसूची पालिकेने पाठविली आहे. उमेदवारांना सर्व खर्च त्यांच्या स्वतंत्र बँक खात्यातून करावा लागणार आहे.

3 Jan 2026, 07:33 वाजता

देवेंद्र फडणवीस आज मनपा प्रचाराचा नारळ फोडणार 

 

Devendra Fadnavis : महायुतीकडून आजपासून महापालिका निवडणुकीच्या प्रचाराचा शुभारंभ होणार आहे.. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज महानगरपालिकेच्या प्रचाराचा नारळ फोडणार आहेत...आज सांगलीत फडणवीसांच्या पहिल्या जाहीर सभेचे आयोजन करण्यात आलंय...सांगली, मिरज,कुपवाड मनपा प्रचारार्थ फडणवीसांची जाहीर सभा पार पडणार आहे..तसंच इचलकरंजीत फडणवीसांच्या रोड शोचे देखील आयोजन करण्यात आलंय... 

