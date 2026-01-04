Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

4 Jan 2026, 09:00 वाजता
बिनविरोध उमेदवारांच्या विजयी जल्लोषावर संक्रात
Maharashtra Elections : बिनविरोध उमेदवारांच्या विजयी जल्लोषावर संक्रात...बिनविरोध निकालाची चौकशी...मान्यतेशिवाय निकाल जाहीर करु नका..निवडणूक आयोगाचे आदेश...विविध महापालिकांमध्ये 67जण बिनविरोध
4 Jan 2026, 08:34 वाजता
वसईतील शिवसेना UBT पदाधिकाऱ्यांची हकालपट्टी
Vasai Shivsena UBT : वसई-विरार शहर महापालिका निवडणुकीत पक्षविरोधी कारवाया केल्याने शिवसेना UBTच्या अनेक पदाधिका-यांची हकालपट्टी करण्यात आलीय...हरिश्चंद्र गोविंद पाटील, दिलीप गोपाळ कुवेसकर, विश्वास भास्कर किणी, वैभव विद्याधर चेंडेकर यांना पक्षातून डच्चू देण्यात आलाय...तर श्रीकांत महाकाळ, शैलेंद्र गोळवणकर, अॅड. कल्याणी पाटील, हेमलता भगत यांची शिवसेनेतून हकालपट्टी करण्यात आली आहे... अशी माहिती शिवसेना मध्यवर्ती कार्यालयातून प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकाद्वारे कळविण्यात आली आहे.
बातमीचा व्हिडीओ पाहा-
4 Jan 2026, 08:06 वाजता
'समोरची लोकं पाताळयंत्री आहेत', उद्धव ठाकरेंचा भाजपवर घणाघात
Uddhav Thackeray on BJP : महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरेंनी शाखा भेटीला सुरुवात केलीये... यावेळी उद्धव ठाकरेंनी भाजपवर टीकेची झोड उठवलीये. समोरची लोकं पाताळयंत्री आहेत.. ते साम दाम दंड भेद सगळ्यांचा वापर करतील मात्र त्यांनी पैसे फेकले तर तुम्ही त्यांना फेकून द्याल आणि विजयाचा गुलाल उधाळा अशी खात्री आहे असा विश्वात उद्धव ठाकरेंनी या वेळी व्यक्त केला.
4 Jan 2026, 07:38 वाजता
आज ठाकरे बंधूंच्या युतीचा वचननामा
Thackeray Brother : दुपारी 1वाजता ठाकरे बंधूंचा वचननामा जाहीर होणार आहे.. आज दुपारी ठाकरे बंधू संयुक्त पत्रकार परिषद घेणार आहेत.. या पत्रकार परिषदेत मुंबई महापालिकेसाठी ठाकरे बंधूंच्या युतीचा वचननामा जाहीर केला जाणार आहे... मुंबईच्या दादर इथल्या शिवसेनाभवनात हा वचननामा प्रकाशित होणार आहे..वचननामा प्रकाशनासाठी राज ठाकरे शिवसेनाभवनात उपस्थित राहणार आहेत....महत्त्वाचं म्हणजे वचननाम्याच्या निमित्ताने राज ठाकरे तब्बल 2 दशकांनंतर शिवसेनाभवनात जाणार आहेत....यामुळे शिवसैनिक आणि मनसैनिकांमध्ये उत्साहाचं वातावरण आहे..
4 Jan 2026, 07:36 वाजता
अमित ठाकरे आज सोलापूर दौऱ्यावर
Amit Thackeray : अमित ठाकरे आज सोलापूर दौऱ्यावर आहेत. महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेचे सोलापूर शहराध्यक्ष बाळासाहेब पांडुरंग सरवदे यांचा निघृण खून करण्यात आलाय... अमित ठाकरे आज सरवदे कुटुंबीयांची त्यांच्या निवासस्थानी सांत्वनपर भेट घेणार आहेत...