Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on JANUARY 05 महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Aashish Udas | Jan 05, 2026, 09:03 AM IST
5 Jan 2026, 08:34 वाजता

सोन्याच्या भावात पुन्हा वाढ 

 

Gold : सोन्याच्या भावात पुन्हा एकदा वाढ झालीयं.... सोन्याच्या भावात 1 हजार 100 रुपयांची वाढ झालीयं... त्यामुळे सोनं 1 लाख 35 हजार 200 रुपये प्रति तोळ्यावर पोहचलं आहे... तर चांदीचे भाव 2 लाख 35 हजार रुपयांवर स्थिर आहेत..... शनिवारी सोन्याच्या भावात 600 रुपयांची घसरण होऊन सोनं 1 लाख 34 हजार 100 रुपयांवर आले होते... मात्र रविवारी सोन्याच्या भावात पुन्हा एकदा वाढ झाल्याने, सोनं 1 हजार 100 रुपयांनी महागलं आहे....

5 Jan 2026, 08:11 वाजता

महामुंबईत 101जागांवर मनसे-भाजप आमनेसामने

 

Mumbai : महामुंबईतील वेगवेगळ्या  पालिकांमध्ये मनसे भाजपच्या उमेदवारांच्या विरोधात १०१ ठिकाणी, तर शिंदेसेनेच्या उमेदवारांच्या विरोधात ८३ ठिकाणी लढत आहे...वसई विरार पालिकेचा अपवादवगळता अन्य बहुतेक महापालिकांत ठाकरेबंधूंची युती आहे... त्यामुळे मनपा निवडणुकीत महायुतीला घेरण्यासाठी मनसे जोरदार तयारीनं मैदानात उतरल्याचं दिसतंय.. महामुंबईत मराठी मते कुणाच्या पारड्यात पडणार याकडे सर्वांचं लक्ष असणार आहे... 
 

5 Jan 2026, 07:34 वाजता

अमित ठाकरे आज मुंबईत पूर्व उपनगर दौऱ्यावर

 

Amit Thackeray : मनसेचे नेते अमित ठाकरे आज मुंबईत पूर्व उपनगराचा दौरा करणार आहेत. मुलुंड, भांडुप आणि विक्रोळीतील शाखांना अमित ठाकरे भेटी देणार आहेत. भांडुपमध्ये अनिशा माजगावकर यांनी बंडखोरी करत अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल केलाय.  

5 Jan 2026, 07:32 वाजता

मुख्यमंत्री फडणवीसांचा आज मराठवाडा दौरा

 

Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांचा आज मराठवाडा दौरा..जालना, परभणी, नांदेडमध्ये प्रचारसभांचा धडाका...पुण्यातही मुख्यमंत्री फडणवीसांची संकल्प सभा

 

