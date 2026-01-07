English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on JANUARY 07 महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Aashish Udas | Jan 07, 2026, 07:55 AM IST
7 Jan 2026, 07:38 वाजता

बेस्ट कर्मचाऱ्यांचं आज आंदोलन

 

 

BEST Employees' Protest Today : बेस्ट कर्मचा-यांनी आज आंदोलनाचा निर्णय घेतलाय. कर्मचाऱ्याला 'बेस्ट कडून निवृत्तीनंतर मिळणारी लाखोंची थकबाकी अद्यापही मिळाली नाहीये. त्यामुळे हे कर्माचारी आज आझाद मैदानात चड्डी बिनयान आंदोलन करणार आहेत.. बेस्ट कर्मचा-यांची लाखोंची थकबाकी मिळालेली नाहीये. ही थकबाकी तातडीनं देण्याची मागणी कर्मचा-यांनी केलीये.. वरंवार मागणी करुनही प्रशासन दुर्लक्ष करत नसल्यानं अखेर या कर्मचा-यांनी आंदोलनाचा निर्णय घेतलाय. 

7 Jan 2026, 07:36 वाजता

भाजपचं प्रचारगीत निवडणूक आयोगानं नाकारलं

 

BJP Song : भाजपचं प्रचारगीत निवडणूक आयोगानं नाकारलं...भगवा शब्द असल्यानं आयोगानं प्रचारगीत नाकारलं...भगवा शब्द असल्याने भाजपाचे प्रचार गीत निवडणूक आयोगाने नाकारले...अवधूत गुप्ते आणि वैशाली सामंत यांनी गायलेले गीत...मुंबई महापालिका प्रचारासाठी बनविण्यात आले होते प्रचार गीत

