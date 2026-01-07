Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

7 Jan 2026, 07:38 वाजता
बेस्ट कर्मचाऱ्यांचं आज आंदोलन
BEST Employees' Protest Today : बेस्ट कर्मचा-यांनी आज आंदोलनाचा निर्णय घेतलाय. कर्मचाऱ्याला 'बेस्ट कडून निवृत्तीनंतर मिळणारी लाखोंची थकबाकी अद्यापही मिळाली नाहीये. त्यामुळे हे कर्माचारी आज आझाद मैदानात चड्डी बिनयान आंदोलन करणार आहेत.. बेस्ट कर्मचा-यांची लाखोंची थकबाकी मिळालेली नाहीये. ही थकबाकी तातडीनं देण्याची मागणी कर्मचा-यांनी केलीये.. वरंवार मागणी करुनही प्रशासन दुर्लक्ष करत नसल्यानं अखेर या कर्मचा-यांनी आंदोलनाचा निर्णय घेतलाय.
7 Jan 2026, 07:36 वाजता
भाजपचं प्रचारगीत निवडणूक आयोगानं नाकारलं
BJP Song : भाजपचं प्रचारगीत निवडणूक आयोगानं नाकारलं...भगवा शब्द असल्यानं आयोगानं प्रचारगीत नाकारलं...भगवा शब्द असल्याने भाजपाचे प्रचार गीत निवडणूक आयोगाने नाकारले...अवधूत गुप्ते आणि वैशाली सामंत यांनी गायलेले गीत...मुंबई महापालिका प्रचारासाठी बनविण्यात आले होते प्रचार गीत