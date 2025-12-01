English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on DECEMBER 01 महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Dec 01, 2025, 10:00 AM IST
1 Dec 2025, 09:57 वाजता

गुवाहाटीला जाताना झाडी डोंगर हॉटेल गोड लागले- अंबादास दानवे 

 

Ambadas Danve on Shahjibapu Patil : 'गुवाहाटीला जाताना झाडी डोंगर हॉटेल गोड लागले...'भाजपविरुद्ध ब्र काढला की छाप्याची मालिका'...'खाताना ऊस गोड, आता तोच ऊस पेटाकात बसतो'...अंबादास दानवे यांचा शहाजीबापू पाटलांना टोला

1 Dec 2025, 09:17 वाजता

पुणे-अहिल्यानगर मार्गावर भरधाव कारने 4 वर्षीय मुलीला चिरडलं

 

Pune Accident : पुणे-अहिल्यानगर मार्गावर भीषण अपघात...भरधाव कारने 4 वर्षीय मुलीला चिरडलं....मुलगी गंभीर जखमी, रुग्णालयात उपचार सुरू...शिरुरमधील खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू...महामार्गावरील सरदवाडीजवळ हा अपघात झालाय....कार आमदार माऊली कटके यांची असल्याची प्राथमिक माहिती...मात्र याबाबत पोलिसांत तशी कुठलीही तक्रार नाही आहे...
 

1 Dec 2025, 08:25 वाजता

अनगर नगराध्यक्षपदाची निवडणूक स्थगित

 

Angar Election : अनगर नगरपंचायत अध्यक्षपदाची निवडणूक स्थगित करण्यात आली आहे... आता सुधारित निवडणूक कार्यक्रमानुसार पुढील कार्यवाही होणार आहे... याबाबत जिल्हा निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी आदेश जारी केले आहेत...अनगर नगरपंचायत अध्यक्षपदाची निवडणूक बिनविरोध झाल्यानंतर याच्या विरोधात राज्यभर येथील दहशतीची मोठी चर्चा झाली होती... आता या निवडीला स्थगिती देण्यात आली असून सुधारित कार्यक्रमानुसार येथे पुढील कार्यवाही होणार आहे... त्यामुळे अनगर नगरपंचायतीची निवडणूक कधी होईल, याबाबत आज सविस्तर स्पष्टता येईल. 

1 Dec 2025, 08:03 वाजता

सांगोल्यात शहाजीबापू पाटलांच्या कार्यालयावर छापा 

 

Shahjibapu Patil : शिवसेनेचे माजी आमदार शहाजीबापू पाटलांच्या कार्यालयावर रात्री छापा...सांगोला शहरातील कार्यालयावर छापा...निवडणूक भरारी पथकाकडून झाडाझडती...सांगोल्यात शहाजीबापू पाटलांची उत्तर सभा संपताच पोलीस पथक कार्यलयात दाखल...कार्यालयात व्हिडीओ रेकॉर्डिंग करीत तपासणी सुरु...रात्री उशीरापर्यंत ऑफिसची तपासणी सुरू होती... ऑफिसमध्ये बसलेल्या सर्वांनाच पोलिसांनी घेतले थांबूवून

 

1 Dec 2025, 07:45 वाजता

नगरपालिका, नगरपंचायतींसाठी प्रचाराचा आज शेवटचा दिवस

 

Maharashtra Politics : राज्यातील नगरपालिका आणि नगरपंचायत निवडणुकीच्या प्रचाराच्या आज शेवटचा दिवस आहे...रात्री 10 वाजता प्रचाराची मुदत संपणार आहे...त्यामुळे आज दिवसभर राजकीय नेत्यांच्या प्रचार रॅली आणि जाहीर सभांचा धडाका पाहायला मिळणार आहे... मागील काही दिवस राज्यभर प्रचाराचा चांगलीच धार पाहायला मिळाली पण यामध्ये विरोधक मात्र फारसे काही दिसले नाहीत...मुख्य संघर्ष महायुतीतील मित्रपक्षांमध्येच दिसला...आजही तेच चित्र दिसण्याची शक्यता आहे...दरम्यान उद्या लगेच मतदान होणार आहे...तर बुधवारी निवडणुकांचा निकाल लागेल... 

1 Dec 2025, 07:43 वाजता

संजय राऊत आजपासून पुन्हा एकदा मैदानात

 

Sanjay Raut : शिवसेना UBTची मुलुखमैदानी तोफ पुन्हा धडाडणार...संजय राऊत आजपासून पुन्हा एकदा मैदानात...आज संजय राऊत माध्यमांशी बोलणार..तब्येत ठीक नसल्यामुळे राऊत माध्यमांपासून दूर

