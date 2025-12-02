English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on DECEMBER 02 महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Dec 02, 2025, 08:49 AM IST
twitter
2 Dec 2025, 08:47 वाजता

आमदार संतोष बांगरांची मतदान केंद्रात घोषणाबाजी

 

Santosh Bangar : आमदार संतोष बांगरांची मतदान केंद्रातच घोषणाबाजी..मतदान केल्यानंतर बांगरांची घोषणाबाजी..मतदान कुणाला करायचं सांगत गोपनीयतेचा भंग...बांगरांकडून निवडणूक आचारसंहितेचा भंग?

 

2 Dec 2025, 08:25 वाजता

बीडमध्ये धारदार शस्त्र, रोकड सापडली

 

Beed :  बीडमध्ये रोकड आणि धारदार शस्त्र सापडल्याने खळबळ एका स्कुटीच्या डिकी मध्ये पैसे आणि धारदार शस्त्र सापडल्याने एकच खळबळ उडाली. एक संशयित तरुण फिरत असताना काही तरुणांनी त्याला अडवून विचारपूस केली. याच वेळी त्याच्या स्कुटीची झाडाझडती घेतल्यानंतर स्कुटीच्या टिक्की मध्ये अजित पवार गटाच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे काही पॉम्पलेट्स त्यामध्ये पैसे आणि धारदार शास्त्र आढळून आले

2 Dec 2025, 08:07 वाजता

खुलताबादमध्ये EVM सुरु होण्याचं अडचण

 

Sambhajinagar : छत्रपती संभाजीनगरच्या खुलताबादमध्ये EVM सुरु होण्याचं अडचण होत आहगे....श्री घृष्णेश्वर विद्यालय मतदान केंद्रावरील मशीन सुरु होण्यास अडचण येत आहे....अधिका-यांकडून EVMची तपासणी सुरू आहे.. 

2 Dec 2025, 07:46 वाजता

राज्यात 264 नगरपरिषदा, नगरपंचायतींसाठी मतदान

 

Maharashtra Voting : 264 नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींसाठी मतदानाला सुरुवात झालीये... त्यासाठी संपूर्ण मतदान यंत्रणा सज्ज झाली आहे. एकूण 12 हजार 316 मतदान केंद्रांवर मतदानाची प्रक्रिया पार पडणार आहे.. यासाठी 62 हजार 108 निवडणूक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. मतदान केंद्रांवर पोलीस बंदोबस्त ठेवलाय. सकाळी साडेसात वाजल्यापासून मतदानाला सुरुवात होणार आहे. संध्याकाळी साडेपाच वाजेपर्यंत मतदान करता येणार आहे.. 

बातमीचा व्हिडीओ पाहा-

 

2 Dec 2025, 07:40 वाजता

मालवणमध्ये पुन्हा रोकड सापडली, दीड लाखांची रोकड सापडली

Nilesh Rane : सिंधुदुर्गच्या मालवणमध्ये पुन्हा एकदा रोकड सापडलीये...एका चारचाकी गाडीत दीड लाखांची रोकड सापडलीये.. या गाडीत भाजपचा स्कार्फ असल्यानं शिवसेनेचे आमदार निलेश राणे आक्रमक झालेत.. रोकड असलेली गाडी ही देवगडची असल्याचा दावा निलेश राणेंनी केलाय.. गेल्या काही दिवसांपासून हाच भाजप कार्यकर्ता पैसे वाटत असल्याचा आरोप निलेश राणेंनी केलाय... संबंधित व्यक्तीवर गुन्हा दाखल व्हावा, या मागणीसाठी निलेश राणे आक्रमक झाले होते.. मात्र पोलिसांनी गुन्हा दाखल करायला टाळाटाळ केली, असाही आरोप होतोय.   

ट्रेंडिंग न्यूज़

दिल्ली, मुंबईसह अनेक विमानतळांवरील विमानांच्या GPS डेटा सोबत छेडछाड; धक्कादायक खुलाशामुळे हवाई क्षेत्रात खळबळ

&#039;विराटसाठी रेकॉर्ड बनवणं चहा एवढं सोपं...&#039;, रांचीतील शतकानंतर सेहवागने कोहली विषयी काय म्हटलं?

ब्रेविसने चित्त्यासारखी उडी मारुन घेतलेल्या उडत्या कॅचने वेधलं लक्ष, कोहलीचे डोळेसुद्धा विस्फारले

World AIDS Day 2025:&#039;एचआयव्ही&#039; स्पर्शाने पसरतो का, या संसर्गाबद्दल असलेल्या गैरसजांमागचे सत्य काय?

Brain Health: सतत रील्स पाहण्याची सवय वाढतेय? मेंदूवर होतायत धोकादायक परिणाम, वेळीच सावध व्हा!

तिकीट बुकिंगनंतर आता रेल्वेने केला आणखी एका नियमात बदल, 1 जानेवारीपासून होणार लागू , जाणून घ्या

मतदानाच्या पार्श्वभूमीवर भानामती! रस्त्यावर ठिकठिकाणी भंडारा, लिंबू टाकल्याचा प्रकार

&#039;मी 37 चा आहे आणि मला रिकव्हरीसाठी...&#039; रांचीमध्ये शतक लगावल्यावर काय म्हणाला विराट कोहली?

&#039;एक मोठा मंत्री काढून त्याजागी दहा पीए ठेवले तर...&#039;, तपोवनातील वृक्षतोडीवर अरविंद जगताप संतप्त

वर्ध्यात नगरपरिषदेच्या निवडणुकीत महायुतीत फूट, मित्रपक्षांचं एकमेकांना आव्हान

