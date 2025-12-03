Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

3 Dec 2025, 10:04 वाजता
'सरकार मतपेट्यांमध्ये घोळ करेल', पृथ्वीराज चव्हाणांचा आरोप
Prithviraj Chavan :' सरकार मतपेट्यांमध्ये घोळ करेल'.. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाणांचा निशाणा...निकाल पुढे ढकल्यावरून चव्हाण यांची टीका...'निवडणुकीवरील विश्वास कमी होत चालल्याचं विधान
3 Dec 2025, 09:20 वाजता
BMC मतदार यादी हरकतींसाठी आज शेवटचा दिवस
Mumbai : मुंबई महापालिकेच्या प्रारुप मतदार याद्यांवरील हरकतींसाठी शेवटचा दिवस...10 डिसेंबरला अंतिम मतदार यादी जाहीर होणार...-'दुबार मतदार संख्या अधिक असल्यानं मुदत वाढवा'...शिवसेना UBTची निवडणूक आयोगाकडे मागणी...हरकती, सूचनांसाठी मुदतवाढ मिळणार का याकडे लक्ष...याआधी निवडणूक आयोगाने मुदतवाढ दिली होती त्यामुळे आता पुन्हा मुदतवाढ मिळणार की नाही?
3 Dec 2025, 09:14 वाजता
डीआरडीओकडून एस्केप सिस्टीमची यशस्वी चाचणी
DRDO : डीआरडीओनं मोठा इतिहास घडवलाय. डीआरडीओनं फायर एअरक्राफ्ट एस्केप सिस्टीमची यशस्वी चाचणी केलीय. चंदीगढमध्ये लढाऊ विमानांच्या एस्केप सिस्टीमची ही चाचणी करुन भारताचा अमेरिका, रशिया आणि फ्रान्ससारख्या देशांच्या यादीत समावेश झालाय. या चाचणीमुळे लढाऊ विमानात पायलटचे प्राण वाचवणं शक्य होणार आहे.
3 Dec 2025, 08:38 वाजता
अयोध्येत भव्य राम मंदिर संग्रहालय होणार
Ayodhya Ram Mandir : अयोध्येत लवकरच भव्य राम मंदिर संग्रहालय होणारेय. उत्तर प्रदेशातील योगी सरकारनं हे भव्य संग्रहालय बांधण्याचा निर्णय घेतलाय. यासाठी योगी सरकारकडून 52 एकर जमीन देण्यात आल्याची माहिती आहे. याचे बांधकाम टाटा कंपनी करणार आहे. अयोध्येतील एका परिसरात ५२ एकर जमिनीवर राम मंदिर संग्रहालय बांधले जाणार आहे. हे संग्रहालय केवळ भव्य नसेल तर गुणवत्ता आणि बांधकामात आंतरराष्ट्रीय मानकांचे पालन केले जाणार आहे.
3 Dec 2025, 08:11 वाजता
आंगणेवाडी जत्रेची तारीख ठरली !, 9 फेब्रुवारीला भराडी देवीची जत्रा
Angnewdi Jatra : रलाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान असणाऱ्या आंगणेवाडीच्या श्री. देवी भराडी आईच्या जत्रोत्सवाची तारीख निश्चित झाली आहे. सोमवार दिनांक ९ फेब्रुवारी २०२६ रोजी आंगणेवाडीच्या भराडी देवीचा जत्रोत्सव होणार असून याबाबतची अधिकृत माहिती आंगणे कुटुंबियांकडून देण्यात आली आहे. तसेच ३ ते ५ डिसेंबरदरम्यान मंदिर परिसर बंद ठेवण्यात येणार असल्याने भाविकांनी नियम पाळण्याचे आवाहन आंगणे कुटुंबियांनी केलें आहे.
3 Dec 2025, 07:38 वाजता
पंतप्रधान कार्यालयाचं नवं नाव आता सेवातीर्थ
PMO : पंतप्रधान कार्यालयाचं नवं नाव आता सेवातीर्थ...देशातील राजभवनांना लोकभवन अशी नवी ओळख...पीएमओ, राजभवनांच्या नावाबाबत केंद्राचा निर्णय...पीएमओ आता सेवातीर्थ, राजभवन लोकभवन
3 Dec 2025, 07:35 वाजता
फडणवीस, शिंदे आज एकाच मंचावर येण्याची शक्यता
Maharashtra Politics : निवडणुकीच्या आरोप प्रत्यारोपानंतर आणि शिवसेना-भाजप वादानंतर पहिल्यांदाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज एकाच मंचावर एकत्र येण्याची शक्यता आहे. आज MSRDC च्या कार्यक्रमाला दोन्ही नेते एकाच मंचावर एकत्र येण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे काल सह्याद्रीवरती सहा डिसेंबर महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त बैठक घेण्यात आली होती. या बैठकीलाही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गैरहजर राहिले होते.त्यामुळे आजच्या कार्यक्रमाकडे सर्वांचं लक्ष असणार आहे.