Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

4 Dec 2025, 10:13 वाजता
पार्थ पवार, दिग्विजय पाटलांच्या अडचणी वाढणार?
Pune : पार्थ पवार, दिग्विजय पाटलांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता...5 दिवसांपूर्वी दिग्विजय पाटलांना पोलिसांची नोटीस..दिग्विजय पाटील यांची पोलिसांकडून चौकशी-सूत्र...2 डिसेंबरलाच झाली दिग्विजय यांची चौकशी-सूत्र...-लग्नानंतर दिग्विजय पुन्हा चौकशीला हजर राहणार असल्याची दिग्विजय यांची माहिती-सूत्र..परदेशातून आल्यावर पुन्हा चौकशीला हजर राहणार असल्याची दिग्विजय पाटील यांची माहिती-सूत्र..दिग्विजय पाटलांच्या चौकशीत अनेक मुद्दयांची तपासणी-सूत्र..पार्थ पवारांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता
4 Dec 2025, 09:45 वाजता
राज्यातील शाळा उद्या बंद राहणार
School : राज्यातील शाळा उद्या बंद राहणारेत.. शिक्षक आणि शिक्षकेतर संघटनांनी शाळा बंद आंदोलनाची हाक दिलीय... TET निर्णयावरील पुनर्विचार याचिका तातडीनं दाखल करावी, तसंच शिक्षकेतर कर्मचा-यांची पदभरतीसह अनेक प्रलंबित मागण्यांसाठी शिक्षक आणि शिक्षकेतर संघटना जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढणारेत.. या शाळा बंद आंदोलनात शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी मोठ्या प्रमाणात सहभागी होती अशी अपेक्षा आहे.
4 Dec 2025, 09:16 वाजता
रोहित पवारांना कोर्टात हजर राहण्याचे आदेश
Rohit Pawar : रोहित पवार यांना नाशिकच्या न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश...क्रीडामंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्या बदनामी प्रकरणी नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयाने काढले आदेश... पवार यांनी कोकाटे यांचा मोबाईलवर पत्ते खेळतांनाचा व्हिडीओ केला होता ट्विट...पोलिसांनी केलेल्या चौकशीत कोकाटे यांच्या आरोपात तथ्य असल्याचा अहवाल... येत्या 9 तारखेला रोहित पवार यांना व्हावे लागणार हजर
4 Dec 2025, 08:38 वाजता
महाराष्ट्रातील खासदारांची आज बैठक, पंतप्रधानांनी बोलावली खासदारांची बैठक
PM Modi : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी महाराष्ट्रातील भाजप खासदारांची बैठक बोलवलीये.. सकाळी साडे दहा वाजता होणार बैठक संसदेतील पंतप्रधान कार्यालयात ही बैठक होणार आहे.. या बैठकीला राज्यसभा आणि लोकसभेतील भाजप खासदारांना उपस्थित राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्यात.. राज्यसभेतून धनंजय महाडीक, अनिल बोंडे, भागवत कराड, अशोक चव्हाण, मेधा कुलकर्णी, अजित गोपछडे, धैर्यशील पाटील, उज्ज्वल निकम तर लोकसभेतून नितीन गडकरी, नारायण राणे, मुरलीधर मोहोळ, हेमंत सावरा अनुप धोत्रे, स्मिता वाघ, पियुष गोयल उपस्थित राहणार आहेत.. पंतप्रधानांच्या बैठकीपूर्वी पियुष गोयल यांच्या कार्यालयात महाराष्ट्रातील भाजप खासदारांची बैठक होणार त्यानंतर पियुष गोयल यांच्या सोबत सर्व खासदार पंतप्रधान मोदींच्या भेटीला जाणार आहेत..
4 Dec 2025, 08:14 वाजता
राज्य निवडणूक आयोगाने आज बोलावली सर्व पालिका आयुक्तांची बैठक
State Election Commission : राज्य निवडणूक आयोगानं आज सर्व पालिका आयुक्तांची बैठक बोलावली आहे....पालिका निवडणुकींच्या तयारी संदर्भात तसंच मतदार याद्याबाबत आज बैठकीत चर्चा होणार असल्याची माहिती समोर येतेय...मोठ्या प्रमाणात मतदार याद्यांमध्ये त्रुटी असल्याने पुढे काय करायचं याबाबत बैठक होणार असल्याची माहितीये..
4 Dec 2025, 07:39 वाजता
मुद्रांक शुल्क विभागाची दिग्विजय पाटलांना नोटीस, चौकशीला हजर राहण्याचे आदेश
Digvijay Patil :झी 24 तासने उघडकीस आणलेल्या पुणे जमीन गैर व्यवहार प्रकरणातील नोंदणी दस्त रद्द झाला असला तरी अमेडिया कंपनीने 42 कोटींची स्टँम्प ड्यूटी अजूनही भरलेलीच नाही... त्यामुळे पुणे जिल्हा मुंद्राक शुल्क कार्यालयाने आता याप्रकरणी दिग्विजय पाटील यांना आज सुनावणीसाठी हजर राहण्यासाठी नोटीस पाठवलीय... मात्र सूत्रांच्या माहितीनुसार ते या सुनावणीस हजर राहणार नाहीत.. त्यांचे हायकोर्टातले वकिल प्रशांत पाटील आज मुंद्राक शुल्क अधिका-यांसमोर अमेडिया कंपनीची बाजू मांडणार आहेत... पुणे जिल्हा निबंधक कार्यालयात यासंबंधीची सुनावणी होणार आहे...दरम्यान मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी शितल तेजवानीला पुणे पोलिसांनी अटक केली असून तिला आज दुपारी शिवाजीनगर कोर्टात हजर केलं जाणार आहे..
4 Dec 2025, 07:35 वाजता
पुणे जमीन गैरव्यवहार प्रकरण, शीतल तेजवानीला आज कोर्टात हजर करणार
Sheetal Tejwani : झी २४ तासनं उघड केलेल्या पुणे जमीन गैरव्यवहार प्रकरणाती आरोपी शीतल तेजवानी हिला पुणे पोलिसांनी अटक केली असून, तिला आज कोर्टात हजर केलं जाणार आहे. वरिष्ठ पोलीस अधिका-यांनी ही माहिती दिली. शीतल तेजवानीची सखोल चौकशी केली जाईल. त्याआधारे पुढील कारवाई केली जाईल असं पोलिसांनी सांगितलं.