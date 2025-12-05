Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

5 Dec 2025, 09:41 वाजता
राज्यातील महायुती सरकारला एक वर्ष पूर्ण
Maharashtra Politics : राज्यातील महायुती सरकारला आज एक वर्ष पूर्ण झालंय.. या एकावर्षात राज्यात पायाभूत सुविधा तसंच गुंतवणुकीत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याचा तावा महायुती सरकारनं केलाय.. या वर्षभरात महायुती सरकारमधील समतोलही केंद्रस्थानी ठरलंय.. राज्य सरकार आज आपला वर्षपूर्ती सोहळा साजरा करणार आहे..
5 Dec 2025, 09:05 वाजता
रिझर्व्ह बँकेचं पतधोरण आज जाहीर होणार
RBI : भारतीय रिझर्व्ह बँकेचं आज द्वैमासिक पतधोरण जाहीर होणार आहे... त्यात रेपो रेट कमी होऊन व्याददर स्वस्त होणार का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. महागाई घटली, जीडीपी वाढ वेगाने होत आहे आणि रुपया डॉलरविरुद्ध ९० च्या जवळ गेला आहे, या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेचा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे....
गेल्या काही महिन्यांत आरबीआयने रेपो दरात तीन टप्प्यांमध्ये एकूण 100 बेसिस पॉईंट्सनी कपात केली आहे... या काळात किरकोळ महागाई सतत नियंत्रणात राहिल्याने आरबीआयला हा निर्णय घेता आला होता.
5 Dec 2025, 08:40 वाजता
मुंबईसह देशभरातील विमानतळांवर गोंधळ, इंडिगो एयरलाइंसचे 550हून अधिक उड्डाणं रद्द
Indigo Airlines : कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे 'इंडिगो विमान कंपनीला देशभरातील विविध विमानतळांवरील गेल्या दोन दिवसात 550 हून अधिक विमान उड्डाणे रद्द करावी लागली, तर अनेक विमानांच्या उड्डाणाला विलंब झाला. प्रामुख्याने मुंबई, दिल्ली, बंगळूर येथील विमानसेवा विस्कळीत झाली. दरम्यान, 'इंडिगो'कडून विमानसेवा सुरळीत करण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू असून नियामक संस्था 'डिजीसीए'ने या प्रकाराची चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मुंबई, हैदराबाद, नवी दिल्ली आणि बंगळूरसह देशभरातील प्रमुख विमानतळांवर प्रवाशांना बराचवेळ ताटत्कळत राहावे लागल्याने प्रवाशांनी संताप व्यक्त
5 Dec 2025, 08:13 वाजता
मुंबईत हवेची गुणवत्ता घसरली
मुंबईतील हवेचा निर्देशांकाची गुरुवारी ‘मध्यम’ श्रेणीत नोंद झाली असून वांद्रे – कुर्ला संकुल, तसेच वांद्रे पूर्व येथे ‘वाईट’ हवेची नोंद झाली. मुंबईतील हवेची गुणवत्ता बुधवारीही ‘मध्यम’ श्रेणीत होती. ‘समीर’ ॲपनुसार गुरुवारी मुंबईच्या हवेचा निर्देशांक १३७ वर पोहोचला होता.
5 Dec 2025, 08:13 वाजता
राज ठाकरे आज दिल्ली दौऱ्यावर
Raj Thackeray : राज ठाकरे दोन दिवसांच्या दिल्ली दौ-यावर जाणार आहे.. अमित ठाकरे यांच्या पत्नी मिताली यांचा भाऊ डॉ राहुल बोरुडे याचा आज दिल्लीत लग्नसोहळा आहे.. या लग्नसोहळ्यासाठी राज ठाकरे दिल्लीला जाणार आहेत.. दुपारी ते दिल्लीला रवाना होणार आहेत. या लग्नसोहळ्यासाठी अनेक राजकीय मंडळी देखील येणार आहेत... त्यामुळे या दौ-यादरम्यान काही राजकीय भेटीगाठी होण्याचीही शक्यता आहे..
5 Dec 2025, 08:12 वाजता
महापालिका शाळांतील विद्यार्थ्यांना आता देणार ‘एनर्जी बार’
विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक विकासाबरोबरच त्यांचे आरोग्य सुदृढ राहावे व विद्यार्थ्यांचा शारीरिक विकास व्हावा याकरीता केंद्र शासकनाच्या प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत मुंबई महापालिकेच्या शाळेतील विद्यार्थांना पूरक पोषण आहार दिला जातो. याअंतर्गत शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी पौष्टिक पदार्थ म्हणून एनर्जी बार दिला जाणार आहे.
5 Dec 2025, 08:07 वाजता
5 Dec 2025, 07:39 वाजता
राज्यभरातील बाजार समित्या आज बंद
Market Committees Closed Today : प्रलंबित पश्न मार्गी लागावे यासाठी राज्यभरातील बाजार समित्या आज बंद राहणार आहेत. महाराष्ट्र राज्य व्यापारी कृती समितीच्या वतीने हा बंद पुकारण्यात आला आहे. यामुळे मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारातील मसाला आणि दाणा मार्केट आज बंद राहणार आहे, तर कांदा बटाटा आणि भाजीपाला मार्केट सुरू राहील अशी माहिती व्यापारी प्रतिनिधींनी दिली. मुंबई बाजार समितीसह राज्यात बहुतेक ठिकाणी व्यापा-यांना अत्यावश्यक सुविधा दिल्या जात नाही. तसंच सरकारनं 1963 च्या कायद्यामध्ये बदल करावा, या आणि इतर मागण्यांसाठी बंद पुकारण्यात येतोय.
5 Dec 2025, 07:37 वाजता
कोल्हापुरातल्या अंबा घाटात बस 70 ते 100 फूट खोल दरीत कोसळली
कोल्हापुरातल्या अंबा घाटात मध्यप्रदेश पासिंग असलेली खासगी बस 70 ते 100 फूट खोल दरीत कोसळली. बस मधील 15 प्रवासी जखमी तर सुदैवाने कोणाचाही मृत्यू नाही. अपघात घडताच तात्काळ संबंधितांना बाहेर काढण्यात यश, सर्व जखमींवर उपचार सुरू आहेत. पहाटे 5 वाजता घटना घडली. सर्व प्रवासी नेपाळ वरून आले होते. हे सर्व प्रवासी रत्नागिरीला आंबा बागेमध्ये काम करण्यासाठी जात होते अशीही प्राथमिक माहीती आहे.
5 Dec 2025, 07:35 वाजता
रवींद्र चव्हाणांची आज पत्रकार परिषद
Ravindra Chavan : भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाणांची आज पत्रकार परिषद...नगरपालिका, नगरपंचायत निवडणुकींनतर पहिलीच पत्रकार परिषद...सिंधुदुर्गात सकाळी 10 वाजता पत्रकारांशी संवाद साधणार..निलेश राणेंच्या पैसे वाटपाच्या आरोपांना काय उत्तर देणार?...महायुतीबाबत कुठली घोषणा करणार याकडे लक्ष...निलेश राणे यांनी चव्हाणांवर केले होते पैसे वाटपाचे आरोप...त्यावर आपल्याला दोन डिसेंबरपर्यन्त युती टिकवायची आहे.. असे वक्तव्य करून चव्हाण यांनी राज्यात उडवून दिली होती खळबळ... त्यामुळे आजच्या पत्रकार परिषदेक़डे सर्वांचं लक्ष असणार आहे...