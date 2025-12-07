English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on DECEMBER 07 महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Aashish Udas | Dec 07, 2025, 09:35 AM IST
Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

7 Dec 2025, 09:18 वाजता

मुंबईकर पुन्हा गॅसवर; दादर, माटुंगा, सायनमधील गॅस पुरवठा बंद

 

Mumbai : मुंबईकर पुन्हा गॅसवर..दादर, माटुंगा, सायनमधील गॅस पुरवठा बंद..प्रतिक्षानगर, अँटॉप हिलमधील गॅस पुरवठा 24 तासांपासून बंद..गॅस पाईपलाईन फुटल्याने पुरवठा खंडित..विकेंडला मुंबईकरांची चूल बंद...रस्त्याचे खोदकाम सुरु असताना महानगरची गॅसलाईन फुटल्यानं गॅसपुरवठा खंडीत

7 Dec 2025, 08:47 वाजता

कोकण रेल्वेच्या 3 विशेष गाड्या, मुंबई, गोवा, कर्नाटकच्या प्रवाशांना दिलासा

 

Konkan Railway : नाताळच्या सुट्ट्यांमध्ये अनेक जण कोकण आणि गोव्याला फिरायला जातात. त्यांच्यासाठी कोकण रेल्वेनं तीन विशेष गाड्या सोडण्याचा निर्णय घेतलाय. त्यामुळे मुंबई, गोवा, केरळ आणि कर्नाटकच्या प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळालाय. 22 डब्यांच्या विशेष गाड्यांमध्ये वातानुकूलित, स्लिपर
आणि जनरल असे सर्व प्रकारचे डबे उपलब्ध आहेत. मुंबई सीएसएमटी-करमाळी ही रेल्वे डिसेंबरपासून 5 जानेवारीपर्यंत रोज धावणार आहे. एलटीटी - तिरुवनंतपुरम महाराष्ट्र ही रेल्वे केरळ मार्गावरील अतिरिक्त गर्दीसाठी तर एलटीटी-मंगळुरू ही साप्ताहिक गाडी 16, 23 आणि 30 डिसेंबर, तसंच 6 जानेवारीला धावणार आहे.

 

7 Dec 2025, 08:06 वाजता

उद्यापासून विधिमंडळाचं हिवाळी अधिवेशन

 

Winter Session of the Legislature :  उद्यापासून नागपुरात विधीमंडळाचं हिवाळी अधिवेशन सुरु होणार आहे...एक आठवडा हे अधिवेशन चालणार आहे...दरम्यान स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर अधिवेशन वादळी ठरण्याची शक्यता आहे...कर्जमाफी, तपोवनातील वृक्षतोडीच्या मुद्द्यावरून वातावरण तापण्याची शक्यता आहे...अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सरकारकडून आयोजित करण्यात आलेल्या चहापानावर विरोधकांनी बहिष्कार घातला आहे... 

7 Dec 2025, 07:23 वाजता

राज्यात आजपासून पुन्हा थंडीचा कडाका

 

State Cold : उत्तरेकडून दक्षिणेकडे वाहणाऱ्या शीत लहरींमुळे आजपासूनच मुंबईसह राज्यभरात थंडीचा कडाका वाढणार आहे. मुंबईचे किमान तापमान १३ अंश सेल्सिअस तर राज्यभरातील बहुतांशी शहरांचे किमान तापमान ६ अंश सेल्सिअस नोंदविण्यात येईल, अशी शक्यता हवामान अभ्यासकांनी वर्तविली आहे. त्यामुळे मधल्या काळात गायब झालेली थंडी पुन्हा पडणार असून, हा आठवडा कडाक्याच्या थंडीचा असणार आहे.सोमवारपासून यात आणखी भर पडेल आणि आठवडाभर थंडीचा कडाका कायम राहील, विशेषतः १०, ११ आणि १२ डिसेंबर या तीन दिवशी किमान तापमानाचा पारा कमालीचा खाली येईल, विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र आणि कोकणात सगळीकडे थंडीचा कडाका असेल.

7 Dec 2025, 07:21 वाजता

गोव्यातील पबमध्ये भीषण आग, 23 जणांचा मृत्यू

 

Goa Fire : गोव्यात एका पबमध्ये भीषण आग लागली.. या आगीत 23 जणांचा मृत्यू झालाय. यात तीन पर्यटकांचाही समावेश आहे.. अर्पोरा येथील 'ब्रिच बाय रेमो लेन' या पबमध्ये ही दुर्घटना घडली.. गॅस सिलेंटरच्या स्फोटामुळे ही आग लागल्याची प्राथमिक माहिती समोर आलीये.. पबला लागलेली आग काही क्षणातच सर्वत्र पसरली.. आणि संपूर्ण पब आगीच्या विळख्यात सापडलं.. त्यामुळे पबमधील नागरिकांना बाहेर पडताच आलं नाही.. मृतांमध्ये कर्मचा-यांची संख्या जास्त आहे.. दरम्यान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत घटना स्थळी दाखल झाले असून या दुर्घटनेच्या उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश देण्यात आलेत... गोव्यात पर्यटनाच्या हंगामाला सुरुवात झालीये... अशावेळी झालेल्या हा दुर्घटनेमुळे पर्यटकांत भीतीचं वातावरण निर्माण झालंय. 

