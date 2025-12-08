English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on DECEMBER 08 महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.  

Aashish Udas | Dec 08, 2025, 08:11 AM IST
8 Dec 2025, 08:10 वाजता

उपराजधानी नागपुरात घातपाताची शक्यता

 

Nagpur : उपराजधानी नागपुरात घातपाताची शक्यता..गुप्तचर यंत्रणाकडून हाय अलर्ट- सूत्र...जैश-ए-मोहम्मदकडून घातपाताचा धोका- सूत्र..विधिमंडळासह संघ मुख्यालयाच्या सुरक्षेत वाढ..शहरातील धार्मिक ठिकाण, गर्दीच्या जागांवर पोलिसांचं विशेष लक्ष असणार आहे...संवेदनशील परिसरात सीसीटीव्ही, ड्रोन कॅमे-याद्वारे नजर ठेवली जाणार आहे...उपराजधानी नागपुरात पोलिसांचा मोठा फौजफाटा तैनात केला असून मुख्य स्थळांची बॉम्बशोधक नाशक पथकांकडून सखोल तपासणी केली जात आहे...शहरात SRPF च्या ५ तुकड्या, होमगार्डसह एकूण 10 हजारांवर पोलिसांची तैनाती करण्यात आलीय... 

8 Dec 2025, 07:17 वाजता

संसदेत आज वंदे मातरम'वर चर्चा होणार

 

Parliament : 'वंदे मातरम' या राष्ट्रीय गीताच्या १५०व्या वर्षपूर्तीनिमित्त आज संसदेत चर्चा होणारेय. पंतप्रधान मोदी यावर चर्चा करणार आहेत. आज लोकसभेत या चर्चेसाठी 10 तासांचा कालावधी असेल. तर उद्या राज्यसभेत गृहमंत्री अमित शाह या चर्चेला प्रारंभ करणार आहेत. या चर्चेच्या माध्यमातून या राष्ट्रीय गीतातील अनेक महत्त्वाचे आणि अज्ञात पैलू स्पष्ट होण्याची अपेक्षा आहे. या चर्चेत लोकसभेतील काँग्रेसचे उपनेते गौरव गोगोई यांच्यासह प्रियंका गांधीही चर्चेत सहभागी होतील.

8 Dec 2025, 07:05 वाजता

आजपासून विधिमंडळाचं हिवाळी अधिवेशन

 

 

Winter Session of the Legislature Begins Today : आजपासून नागपुरात विधीमंडळाचं हिवाळी अधिवेशन सुरु होणार आहे...एक आठवडा हे अधिवेशन चालणार आहे..शेतकरी कर्जमाफी, तपोवनातील वृक्षतोडीसह झी 24 तासने उघडकीस आणेलल्या पुणे जमीन गैरव्यवहार प्रकरणावरून वातावरण तापण्याची शक्यता आहे...सात दिवस चालणा-या या अधिवेशनातून वैदर्भीय जनतेल्या मोठ्या अपेक्षा आहेत...दरम्यान विधिमंडळ इतिहासात प्रथमच दोन्ही सभागृहांना विरोधी पक्षनेता नाही आहे...त्यामुळे विरोधी पक्षनेत्याविनाच सभागृहाचं कामकाज चालणार आहे...विरोधीपक्षनेतेपदाच्या मुद्द्यावरूनही विरोधक सरकारला घेरण्याची शक्यता आहे..अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला झालेल्या चहापानावर बहिष्कार टाकत विरोधकांनी आपला इरादाही स्पष्ट केलाय... 

 

ट्रेंडिंग न्यूज़

Pune Politics: पुण्यात दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येण्यास अडचणी काय?

School Holiday: 8,9,10,11,12,13 आणि 14 डिसेंबर रोजी शाळा बंद; विद्यार्थ्यांची मजाच मजा!

स्मृती - पलाशचं लग्न मोडलं! सोशल मीडियावर पोस्ट करून स्वतः स्मृती मंधानाने दिली माहिती

स्मृतीने लग्न मोडल्याचं जगजाहीर करताच पलाशची Insta स्टोरी; कायदेशीर कारवाईचा इशारा देत म्हणाला, &#039;आपल्या...&#039;

2026 मध्ये किती ग्रहण लागणार, सूर्यग्रहण अन् चंद्रग्रहणाचा सामान्यांवर काय परिणाम होणार

महायुतीमधल्या मित्रपक्षांमध्ये प्रवेशबंदीचा तह, भाजप-शिवसेनेतील संघर्ष खरंच मावळलाय?

मोबाईल हॅक केल्यावर हॅकर त्यात काय पाहू शकतात? तुमचं डिजिटल आयुष्य &#039;असं&#039; होतं उद्ध्वस्त; जाणून घ्या उपाय!

प्लीज सॉरी, मी हरलो... वडिलांचा शेवटचा फोनही त्याला थांबवू शकला नाही, नेमकं काय घडलं?

इंडस्ट्रीमध्ये येण्यापूर्वी &#039;ही&#039; अभिनेत्री होती योगा शिक्षक, दिलाय 2400 कोटींचा ब्लॉकबस्टर

आधी लग्न रद्द केले आणि आता… पलाशसोबत नातं तोडातच स्मृती मंधानाने &#039;ही&#039; गोष्ट करत दिला धक्का!

