Marathi News
Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on DECEMBER 09 महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Aashish Udas | Dec 09, 2025, 08:17 AM IST
9 Dec 2025, 08:10 वाजता

अंबादास दानवेंचा कॅश बॉम्ब

 

Ambadas Danve : अंबादास दानवेंचा कॅश बॉम्ब..-पैशांच्या गड्ड्यांसह आमदार काय करतात?..-व्हिडिओतील आमदार कोण? दानवेंचा सवाल...कर्जमाफीसाठी पैसा नाही, बाकी सगळं ओक्के आहे-दानवे

9 Dec 2025, 07:40 वाजता

महायुतीतील पक्षप्रवेश वादावर चर्चा- सूत्र

 

Mahayuti : महायुतीतील अंतर्गत वादावर मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत पार पडली महत्त्वाची बैठक..काल रात्री उशिरा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निवासस्थानी दोन्ही उप मुख्यमंत्र्यांसह प्रमुख नेत्यांची बैठक पार पडली...महायुतीमध्ये पक्षप्रवेशावरून सुरू असलेल्या वादावर रात्री चर्चा झाल्याची सूत्रांची माहिती..पक्षप्रवेश करून घेताना महायुती दुखावली जाणार नाही याचा प्रत्येकाने विचार करावा..मुख्यमंत्र्यांच्या दिल्या महायुतीच्या नेत्यांना सूचना...बैठकीला भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेही होते उपस्थित

9 Dec 2025, 07:33 वाजता

मविआचे नेते आज विधानसभाध्यक्ष, सभापतींना भेटणार

 

Mahavikas Aghadi : मविआचे नेते आज विधानसभाध्यक्ष, सभापतींना भेटणार...विरोधी पक्षनेतेपदाबाबत घेणार भेट..दोन्ही सभागृहात विरोधी पक्षनेतेपद देण्याची मागणी करणार...नागपूर अधिवेशनात विरोधी पक्षनेतेपद मिळणार का याकडे लक्ष 

