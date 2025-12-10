English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on DECEMBER 10 महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Aashish Udas | Dec 10, 2025, 08:07 AM IST
twitter
Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

10 Dec 2025, 08:04 वाजता

धक्कादायक !,त्र्यंबकेश्वरमध्ये महिलेनं पोटची 14 पैकी 6 मुलं विकली

 

Trimbakeshwar : नाशिकच्या त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील एका 45 वर्षीय महिलेने 14 मुलामुलीपैकी तब्बल 6 मुलं विकल्याचं उघड झालंय. घरची आर्थिक परिस्थिती हलाखीची असल्यानं 6 मुलं या महिलेनं विकल्याची धक्कादायक माहिती समोरं आली आहे. त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील टाके देवगाव पैकी बरड्याची वाडी या गावातली ही घटना आहे. 10 ऑक्टोबरला या महिलेनं एका बाळाला जन्म दिला. मात्र त्याचं वजन कमी असल्यानं आरोग्य विभागानं या अपत्याच्या तपासणीसाठी आशा कर्मचा-यांना या महिलेच्या घरी पाठवलं. तिथं या महिलेनं बाळ विकल्याच आशा सेविकेला सांगितलं. त्यानंतर या सगळ्या प्रकाराचं बिंग फुटलं. त्यानंतर पुन्हा कर्मचारी तिच्या घरी गेले असता, ती आणि तिचा नवरा गायब झाले होते. मात्र आमचा प्रतिनिधींनी या महिलेच्या इतर मुलांकडून या सगळ्या प्रकाराबाबत माहिती जाणून घेतली. आपल्या आई-वडिलांनी 10 हजार रुपयांसाठी भावांना विकल्याचं त्यांनी सांगितलं. या सगळ्या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली जातेय. 

10 Dec 2025, 07:29 वाजता

उपमुख्यमंत्री अजित पवार आज दिल्ली दौऱ्यावर 

 

Ajit Pawar : उपमुख्यमंत्री अजित पवार आज दिल्ली दौऱ्यावर जाणार आहेत.. अजित पवार एका खाजगी कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्यासाठी आज संध्याकाळी दिल्लीला जात असून रात्री उशिरा पुन्हा नागपूरला परतणार आहेत अशी माहिती सूत्रांनी दिलीये. त्यांच्या आजच्या दिल्लीवारीत काही राजकीय भेटीगाठी होतायत का याकडे सा-यांचं लक्ष लागलंय.

10 Dec 2025, 07:25 वाजता

दिग्विजय पाटील आज चौकशीला हजर राहणार?,पुणे जमीन गैरव्यवहारप्रकरणी चौकशी

 

Digvijay Patil : झी २४तासनं उघडकीस आणलेल्या पुण्यातील जमीन गैरव्यवहारप्रकरणी अमेडिया कंपनीचे 1 टक्क्यांचे भागीदार दिग्विजय पाटील आज पुणे पोलिसांच्यासमोर हजर राहण्याची शक्यता आहे.. दिग्विजय पाटील यांनी पुणे आर्थिक गुन्हेशाखेकडे चौकशीसाठी 10 डिसेंबरपर्यंत वेळ मागितला होता. त्यांना देण्यात आलेला कालावधी आज संपणार आहे. त्यामुळे आज दिग्विजय पाटील पुणे पोलिसांच्या समोर हजर राहणार का याकडे सा-यांचं लक्ष लागलंय. मुंढवा जमीन प्रकरणात शीतल तेजवानी, आणि सूर्यकांत येवले यांच्यावर गुन्हा दाखल झालाय. या प्रकरणी शीतल तेजवानीला अटकही झालीये.

ट्रेंडिंग न्यूज़

Smirti Mandhana : &#039;मी शांत म्हणजे... &#039; पलाश मुच्छलसोबत लग्न मोडल्यानंतर स्मृती मंधाना हे काय बोलून गेली, शेअर केली पोस्ट

Smirti Mandhana : 'मी शांत म्हणजे... ' पलाश मुच्छलसोबत लग्न मोडल्यानंतर स्मृती मंधाना हे काय बोलून गेली, शेअर केली पोस्ट
&#039;या&#039; 5 लोकांनी चुकूनही काकडी खाऊ नये, डाएटने तब्बेत सुधारण्यापेक्षा आणखी बिघडेल

'या' 5 लोकांनी चुकूनही काकडी खाऊ नये, डाएटने तब्बेत सुधारण्यापेक्षा आणखी बिघडेल
भारतातील 80000000 कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी, खात्यात येणार 52 हजार; काय प्रकरण? जाणून घ्या!

भारतातील 80000000 कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी, खात्यात येणार 52 हजार; काय प्रकरण? जाणून घ्या!
पालिका निवडणुकीआधीच महायुती फुटणार? भाजप-शिवसेनेच्या गट्टीनंतर राष्ट्रवादीला सोडचिठ्ठी? जाणून घ्या नेमंक काय चाललंय!

पालिका निवडणुकीआधीच महायुती फुटणार? भाजप-शिवसेनेच्या गट्टीनंतर राष्ट्रवादीला सोडचिठ्ठी? जाणून घ्या नेमंक काय चाललंय!
8 वर्षांच्या मुलाने मैत्रिणींना खूश करण्यासाठी केला असा कांड, कुटुंबाची उडाली झोप

8 वर्षांच्या मुलाने मैत्रिणींना खूश करण्यासाठी केला असा कांड, कुटुंबाची उडाली झोप
महाराष्ट्रातील सर्वात मोठ्या बँक घोटाळ्यातील आरोपी शिंदेंच्या शिवसेनेत?

महाराष्ट्रातील सर्वात मोठ्या बँक घोटाळ्यातील आरोपी शिंदेंच्या शिवसेनेत?
Smriti Mandhana नं लग्न मोडल्यानंतर बेस्ट फ्रेंड Jemimah ची गूढ पोस्ट चर्चेत; काय केलं शेअर?

Smriti Mandhana नं लग्न मोडल्यानंतर बेस्ट फ्रेंड Jemimah ची गूढ पोस्ट चर्चेत; काय केलं शेअर?
&#039;पुढच्यावेळी नग्न होऊन धावायचं बोलाल तर...&#039; माजी क्रिकेटरच्या मुलीने वडिलांना दिली धमकी

'पुढच्यावेळी नग्न होऊन धावायचं बोलाल तर...' माजी क्रिकेटरच्या मुलीने वडिलांना दिली धमकी

&#039;सूर्यकुमारला कर्णधारपदापासून दूर करा&#039;, टी-20 सीरिजपूर्वी सौरव गांगुलीचं मोठं वक्तव्य, &#039;या&#039; खेळाडूकडे नेतृत्व सोपवण्याची मागणी

'सूर्यकुमारला कर्णधारपदापासून दूर करा', टी-20 सीरिजपूर्वी सौरव गांगुलीचं मोठं वक्तव्य, 'या' खेळाडूकडे नेतृत्व सोपवण्याची मागणी

वडिलांचा पैसा संपला, मुलगा देत राहिला फ्लॉप चित्रपट, पण एका चित्रपटाने बदलून टाकलं या अभिनेत्याचं करिअर

वडिलांचा पैसा संपला, मुलगा देत राहिला फ्लॉप चित्रपट, पण एका चित्रपटाने बदलून टाकलं या अभिनेत्याचं करिअर