Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

10 Dec 2025, 08:04 वाजता
धक्कादायक !,त्र्यंबकेश्वरमध्ये महिलेनं पोटची 14 पैकी 6 मुलं विकली
Trimbakeshwar : नाशिकच्या त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील एका 45 वर्षीय महिलेने 14 मुलामुलीपैकी तब्बल 6 मुलं विकल्याचं उघड झालंय. घरची आर्थिक परिस्थिती हलाखीची असल्यानं 6 मुलं या महिलेनं विकल्याची धक्कादायक माहिती समोरं आली आहे. त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील टाके देवगाव पैकी बरड्याची वाडी या गावातली ही घटना आहे. 10 ऑक्टोबरला या महिलेनं एका बाळाला जन्म दिला. मात्र त्याचं वजन कमी असल्यानं आरोग्य विभागानं या अपत्याच्या तपासणीसाठी आशा कर्मचा-यांना या महिलेच्या घरी पाठवलं. तिथं या महिलेनं बाळ विकल्याच आशा सेविकेला सांगितलं. त्यानंतर या सगळ्या प्रकाराचं बिंग फुटलं. त्यानंतर पुन्हा कर्मचारी तिच्या घरी गेले असता, ती आणि तिचा नवरा गायब झाले होते. मात्र आमचा प्रतिनिधींनी या महिलेच्या इतर मुलांकडून या सगळ्या प्रकाराबाबत माहिती जाणून घेतली. आपल्या आई-वडिलांनी 10 हजार रुपयांसाठी भावांना विकल्याचं त्यांनी सांगितलं. या सगळ्या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली जातेय.
10 Dec 2025, 07:29 वाजता
उपमुख्यमंत्री अजित पवार आज दिल्ली दौऱ्यावर
Ajit Pawar : उपमुख्यमंत्री अजित पवार आज दिल्ली दौऱ्यावर जाणार आहेत.. अजित पवार एका खाजगी कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्यासाठी आज संध्याकाळी दिल्लीला जात असून रात्री उशिरा पुन्हा नागपूरला परतणार आहेत अशी माहिती सूत्रांनी दिलीये. त्यांच्या आजच्या दिल्लीवारीत काही राजकीय भेटीगाठी होतायत का याकडे सा-यांचं लक्ष लागलंय.
10 Dec 2025, 07:25 वाजता
दिग्विजय पाटील आज चौकशीला हजर राहणार?,पुणे जमीन गैरव्यवहारप्रकरणी चौकशी
Digvijay Patil : झी २४तासनं उघडकीस आणलेल्या पुण्यातील जमीन गैरव्यवहारप्रकरणी अमेडिया कंपनीचे 1 टक्क्यांचे भागीदार दिग्विजय पाटील आज पुणे पोलिसांच्यासमोर हजर राहण्याची शक्यता आहे.. दिग्विजय पाटील यांनी पुणे आर्थिक गुन्हेशाखेकडे चौकशीसाठी 10 डिसेंबरपर्यंत वेळ मागितला होता. त्यांना देण्यात आलेला कालावधी आज संपणार आहे. त्यामुळे आज दिग्विजय पाटील पुणे पोलिसांच्या समोर हजर राहणार का याकडे सा-यांचं लक्ष लागलंय. मुंढवा जमीन प्रकरणात शीतल तेजवानी, आणि सूर्यकांत येवले यांच्यावर गुन्हा दाखल झालाय. या प्रकरणी शीतल तेजवानीला अटकही झालीये.