Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

11 Dec 2025, 09:22 वाजता
चंद्रपुरात आढळली बेवारस मतदान ओळखपत्रं
Chandrapur : चंद्रपूर जिल्ह्यातील ब्रम्हपुरी येथे शेताच्या बांधी मध्ये मतदार ओळखपत्र आढळल्याने खळबळ उडाली आहे. शहरातील सुंदरनगर परिसरात शेतात या परिसरातील काही मुलं खेळत असताना त्यांना हे मतदान कार्ड दिसले. ही मतदान ओळखपत्रे मुदतबाह्य की बनावट अशी शंका निर्माण झाली आहे. शिवसेना UBT शहराध्यक्ष भूषण रामटेके या प्रकरणी आज तहसीलदारांकडे तक्रार नोंदवणार आहे. नुकत्याच झालेल्या नगरपरिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर बेवारस अवस्थेत सापडलेल्या या मतदार ओळखपत्रांमुळे शहरात चर्चाना उत आला आहे
11 Dec 2025, 09:07 वाजता
16 डिसेंबरला मनोज जरांगेंचा दिल्ली दौरा
Manoj Jarange : मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील दिल्ली दौ-यावर जाणार आहेत.....16 डिसेंबर रोजी मनोज जरांगे पाटील दिल्लीमध्ये असणार आहेत..दिल्लीमध्ये संसदेचं अधिवेशन सुरू असताना मनोज जरांगे पाटील यांचा हा दिल्ली दौरा असणार आहे..शौर्य पाटील या विद्यार्थ्यांने शिक्षिकांच्या त्रासाला कंटाळून जीवन संपवलं होतं.. दिल्लीत जरांगे पाटील शौर्य पाटीलच्या कुटुंबियांची भेट घेणार आहेत..या दौ-यात जरांगे पाटील काही खासदारांच्याही भेटीगाठी घेणार असल्याचं सांगितलं जातंय..
11 Dec 2025, 08:39 वाजता
महापालिकेसाठी महायुतीचा फॉर्म्युला ठरला?
Mahayuti : महापालिकेसाठी महायुतीचा फॉर्म्युला ठरला?...मुंबई, ठाणे, केडीएमसीत भाजप-सेना एकत्र लढणार?...नाशिक, नागपूर महापालिकेतही भाजप-शिवसेना एकत्र येणार असल्याची माहिती...नवी मुंबईबाबत अद्याप निर्णय नाही-सूत्र...पुणे,पिंपरीत भाजप-राष्ट्रवादी वेगवेगळे लढणार?..विश्वसनीय सूत्रांची झी 24 तासला माहिती
11 Dec 2025, 08:18 वाजता
राज ठाकरेंची आज ठाणे कोर्टात सुनावणी
Raj Thackeray : मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आज ठाणे कोर्टात हजेरी लावणार आहेत....ठाण्यात राज ठाकरे यांनी 2022मध्ये सभा घेतली होती. त्या सभेत मनसेचे ठाणे शहराध्यक्ष रवींद्र मोरे यांनी त्यांना तलवार दिली होती....त्याप्रकरणी राज ठाकरे, अविनाश जाधव आणि रवींद्र मोरे यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला होता...याचप्रकरणी आज ठाणे कोर्टात सुनावणी होणार आहे, त्याला राज ठाकरे उपस्थित राहणार आहेत.
11 Dec 2025, 07:41 वाजता
ठाणे जिल्ह्यात ED आणि ATSच्या धाडी, पडघ्याजवळील बोरिवली गावात छापे
Thane : ठाणे जिल्ह्यात ईडी आणि एटीएसच्या धाडी..पडघ्याजवळील बोरिवली गावात छापे..बोरिवली गावातील अनेक घरांवर एटीएसच्या धाडी..दहशतवादी कृत्याच्या संशयातून छापेमारी..मध्यरात्रीपासून ईडी, एटीएसकडून छापेमारी
11 Dec 2025, 07:37 वाजता
पुणे जमीन गैरव्यवहार प्रकरण, शीतल तेजवानीची आज चौकशी
Pune : झी 24तासनं उघड केलेल्या पुण्यातील मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी शीतल तेजवानीची पोलीस कोठली संपत आहे. तिला आज पुन्हा पुणे कोर्टासमोर हजर केलं जाणार आहे.. पोलीस आणखी 6 दिवसांची पोलीस कोठडी मागणार आहेत.. त्यावर आज सुनावणी होईल.. दरम्यान मुंडवा जमीन गैव्यवहारानंतर आता बावधन पोलीसही आज शीतल तेजवानीचा ताबा मागणार आहेत... तेजवानीच्या मोबाईलचीही पोलिसांनी तपासणी केली मात्र मोबाईलमधून पोलिसांच्या हाती फारसं काही लागलं नाही..तेजवानीला पुणे कोर्टाने न्यायालयीन कोठडी दिली तर आधी तिची रवानगी जेलमधे होईल.. तिथूनच बावधन पोलीस तिला पुन्हा अटक करतील..