Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

12 Dec 2025, 08:19 वाजता
अमेरिकेनंतर मेक्सिकोचाही भारतावर टॅरिफ
Mexico : अमेरिकेनंतर आता मेक्सिकोनंह भारतावर टॅरिफ लादलंय.. मेक्सिकोनं भारत, चीनसह इतर आशियाई देशांवर आयात शुल्कात 50 टक्क्यांपर्यंत वाढ केली असून, 2026 पासून ती लागू होईल. मेक्सिकोसोबत मुक्त व्यापार करार नसलेल्या देशांसाठी ही शुल्कवाढ लागू असेल.. त्यामुळे ऑटो पार्ट्स, हलकी वाहने, कपडे यासह 1 हजार 400 उत्पादनांवर हे शुल्क वाढणार आहे.
12 Dec 2025, 07:45 वाजता
काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शिवराज पाटील चाकूरकर यांचं निधन
Shivraj Patil Chakurkar Passes Away : काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि देशाचे माजी केंद्रीय गृहमंत्री शिवराज पाटील चाकूरकर यांचे निधन झालंय...वयाच्या 91व्या वर्षी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतलाय...लातूरमधील देवघर या राहत्या घरी सकाळी 6.30 वाजता त्यांचं निधन झालंय...दीर्घ आजारपणामुळे घरीच त्यांच्यावर उपचार सुरू होते....
12 Dec 2025, 07:26 वाजता
मनपासाठी शिवसेना-भाजपचं ठरलं
Maharashtra Politics : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाणांमध्ये रात्री नागपुरात बैठक झाली....नागपुरातल्या शिंदेंच्या शासकीय निवासस्थानी बैठक पार पडली...या बैठकीत आगामी पालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर चर्चा झाली....निवडणुकीतील युतीबाबत सकारात्मक चर्चा झाल्याची माहिती मिळतेय...आता स्थानिक पातळीवर जागावाटपाबाबत चर्चा होणार...दोन्ही पक्षांच्या स्थानिक पदाधिका-यांची एक समिती स्थापन केली जाणार..रवींद्र चव्हाणांनी बुधवारी रात्रीच अमित शाहांची भेट घेतली होती त्यानंतर लगेच काल रात्री एकनाथ शिंदेंसोबत बैठक झाली आहे...त्यामुळे भाजप-शिवसेनेची मनपातील युती जवळपास निश्चित झाली आहे...