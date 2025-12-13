English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on DECEMBER 13 महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Aashish Udas | Dec 13, 2025, 10:15 AM IST
twitter
Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

13 Dec 2025, 10:12 वाजता

'वाल्मिक कराडच हत्येचा सूत्रधार'

Beed Sanotsh Deshmukh : सरपंच देशमुख यांच्या हत्याकांडामध्ये वाल्मिक कराड हाच मुख्य सूत्रधार असल्याचा युक्तिवाद मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठातील मुख्य सरकारी वकिलांनी केलाय.. या हत्याकांडाशी संबंध नसून यात गोवण्यात आल्याचा युक्तिवाद करीत वाल्मिक कराडच्या वतीने खंडपीठात जामीन अर्ज दाखल करण्यात आला आहे. मात्र, सरकारी वकिलांनी बाजू मांडताना वाल्मिक कराड हाच सूत्रधार असल्याचे सांगितले. तर सुनावणीदरम्यान देशमुख यांच्यावर झालेल्या अत्याचारांचे तब्बल 23 व्हिडिओ न्यायालयासमोर दाखवण्यात आले. ही दृश्ये पाहताच उपस्थित नागरिक, वकील आणि देशमुख यांचे कुटुंबीय भावूक झाले. पत्नी अश्विनी देशमुख आणि भाऊ धनंजय यांना अश्रू अनावर झाले... त्यांना न्यायालयाबाहेर जाऊन स्वतःला सावरावं लागलं..  याप्रकरणी पुढील सुनावणी 16 डिसेंबरला होणार आहे....

बातमीचा व्हिडीओ पाहा - 

13 Dec 2025, 10:08 वाजता

चार तहसीलदारांसह 10 जण निलंबित

Pune : पुणे जिल्ह्यातील अवैध उत्खनन प्रकरणी महसूल विभागानं मोठी कारवाई केलीय. चार तहसीलदारांसह 10 जणांचं निलंबन करण्यात आलंय. मावळ तालुक्यात वनीकरणासाठी राखीव असलेल्या क्षेत्रात झालेल्या 90 हजार ब्रास अनधिकृत गौण खनिज उत्खननाप्रकरणी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी कठोर भूमिका घेतली. या गैरव्यवहारात दोषी आढळलेल्या चार तहसीलदार, चार मंडल अधिकारी आणि दोन तलाठी अशा 10 जणांचे निलंबन करण्यात आले. परवानगीपेक्षा ९० हजार ब्रास अधिक उत्खनन झाल्याचे ईटीएस मोजणीत निष्पन्न झाले असून, यावर फौजदारी व महसूली अधिनियमानुसार दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे.

बातमीचा व्हिडीओ पाहा -

13 Dec 2025, 09:53 वाजता

तुकाराम मुंढे यांना क्लीन चीट-उदय सामंत

Tukaram Mundhe : भाजप आमदार कृष्णा खोपडे व प्रवीण दटके यांनी स्मार्ट सिटी प्रकरणात भ्रष्टाचाराचे आरोप केलेले सनदी अधिकारी तुकाराम मुंढे यांना क्लीन चिट मिळालीये... याप्रकरणी आर्थिक गुन्हे शाखा  आणि पोलिस अशा दोन एजन्सींनी चौकशी केली... त्यांनी त्यांच्या अहवालात चुकीचे काहीच आढळले नसल्याचे नमूद करीत क्लीन चीट दिली आहे, असे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी शुक्रवारी विधानसभेत जाहीर केले. महिला आयोगाकडे एक चौकशी सुरू आहे. त्याचा अहवाल महिनाभरात येईल आणि त्यानुसार पुढील कारवाई करू, असेही उदय सामंत यांनी स्पष्ट केलं.

बातमीचा व्हिडीओ पाहा 

13 Dec 2025, 09:50 वाजता

मुख्यमंत्री फडणवीसांचा अजितदादांना शह? 

Pune : पुण्याच्या थेऊरमधील यशवंत साखर कारखान्याच्या जमीन विक्रीच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आलीय...बाजार समिती संचालकाने केलेल्या तक्रारीची दखल घेत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ही स्थगिती दिली आहे... मुख्यमंत्र्यांनी स्थगिती दिल्याने हा पालकमंत्री अजित पवारांना हा शह मानला जातोय...सोबतच महसूल विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना या व्यवहाराचे तपासणी करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत...कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या वतीने 299 कोटी रुपयांचा व्यवहार करण्यात आला होता...मात्र आता या विक्रीच्या निर्णयालाच स्थगिती देण्यात आल्याने चर्चांना उधाण आलंय... 

बातमीचा व्हिडीओ पाहा - 

13 Dec 2025, 09:39 वाजता

सुधीर मुनगंटीवारांचा सरकारला घरचा आहेर

Nagpur Sudhir Mungantiwar : सभागृहातील चर्चेदरम्यान मंत्री गैरहजर असल्याचं पाहून सत्ताधारी आमदार सुधीर मुनगंटीवार चांगलेच संतापल्याचे पाहायला मिळालं...मंत्री सभागृहात येत नसतील तर त्यांच्यावर बिबट्या सोडा असा सल्लाच मुनगंटीवार यांनी सरकारला देऊन टाकलाय... 

बातमीचा व्हिडीओ पाहा -

13 Dec 2025, 08:49 वाजता

मायानगरी मुंबईतून दिवसाला 4 ते 5 मुली होतायत बेपत्ता

Mumbai : सतत धावणा-या मायानगरी मुंबईत मुलींच्या अपहरणाच्या गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढत असल्याची पोलीस दप्तरी नोंद आहे... 10 महिन्यांत अल्पवयीन मुलींच्या अपहरणाचे 1 हजार 187 गुन्हे दाखल झाले आहेत...तर गेल्या ऑक्टोबरमध्ये 136 गुन्ह्यांचीन नोंद झाली आहे...त्यामुळे राजधानी मुंबईतच मुलीच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे... दरम्यान दाखल झालेल्या 1187 गुन्ह्यापैकी 1118 गुन्ह्यांची उकल करण्यात पोलिसांना यश आलं असून इतर प्रकरणांचा तपास सुरू आहे.. 

बातमीचा व्हिडीओ पाहा - 

ट्रेंडिंग न्यूज़

संजय दत्त &#039;राजा शिवाजी&#039; सिनेमात साकारणार अफजल खानाची भूमिका, समोर आला पहिला लूक... VIDEO

संजय दत्त 'राजा शिवाजी' सिनेमात साकारणार अफजल खानाची भूमिका, समोर आला पहिला लूक... VIDEO

देशभरात जिथं-तिथं चर्चा, लक्झरी कारपेक्षा महाग सारंगखेड्याचा &#039;ब्रह्मोस&#039; घोडा!

देशभरात जिथं-तिथं चर्चा, लक्झरी कारपेक्षा महाग सारंगखेड्याचा 'ब्रह्मोस' घोडा!
...म्हणून महाराष्ट्रात विरोधी पक्ष नेते नियुक्त केला जात नाही; उद्धव ठाकरेंनी सांगितलेल्या कारणामुळे महाराष्ट्रच्या राजकारणात खबळ

...म्हणून महाराष्ट्रात विरोधी पक्ष नेते नियुक्त केला जात नाही; उद्धव ठाकरेंनी सांगितलेल्या कारणामुळे महाराष्ट्रच्या राजकारणात खबळ
प्लास्टिकच्या बाटलीतलं पाणी पिताय? मायक्रो प्लास्टिकचा तुमच्या शरीरावर &#039;असा&#039; होतोय परिणाम!

प्लास्टिकच्या बाटलीतलं पाणी पिताय? मायक्रो प्लास्टिकचा तुमच्या शरीरावर 'असा' होतोय परिणाम!
पुरोगामी महाराष्ट्रात कोवळ्या मुलींच्या विक्रीचा बाजार,50 ते 80 हजारांत कोवळ्या मुलींची सौदा

पुरोगामी महाराष्ट्रात कोवळ्या मुलींच्या विक्रीचा बाजार,50 ते 80 हजारांत कोवळ्या मुलींची सौदा
भारतातील 65 टक्के पैसा &#039;या&#039; 10 टक्के लोकांच्या हातात, पूर्ण कंट्रोल या लोकाचांच; उरलेल्या 40 टक्क्याचा हिशोब जाणून शॉक व्हाल!

भारतातील 65 टक्के पैसा 'या' 10 टक्के लोकांच्या हातात, पूर्ण कंट्रोल या लोकाचांच; उरलेल्या 40 टक्क्याचा हिशोब जाणून शॉक व्हाल!

ना दंड ना शिक्षा, व्यवहार रद्द करण्याच्या हालचाली

ना दंड ना शिक्षा, व्यवहार रद्द करण्याच्या हालचाली
डिझेलचा टॅंकर फुटल्यानंतर बीडमध्ये रस्ता पेटला; चालकाचा होरपळून मृत्यू!

डिझेलचा टॅंकर फुटल्यानंतर बीडमध्ये रस्ता पेटला; चालकाचा होरपळून मृत्यू!
विरार ते चर्चगेट प्रवास गर्दीमुक्त होणार; पश्चिम रेल्वेने हाती घेतला मोठा प्रकल्प, अंधेरी ते वांद्रेदरम्यान...

विरार ते चर्चगेट प्रवास गर्दीमुक्त होणार; पश्चिम रेल्वेने हाती घेतला मोठा प्रकल्प, अंधेरी ते वांद्रेदरम्यान...

क्रिकेट जगतात खळबळ! मॅच फिक्सिंगच्या आरोपाखाली चार भारतीय खेळाडू तात्काळ निलंबित, नेमकं प्रकरण काय?

क्रिकेट जगतात खळबळ! मॅच फिक्सिंगच्या आरोपाखाली चार भारतीय खेळाडू तात्काळ निलंबित, नेमकं प्रकरण काय?