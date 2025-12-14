Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

14 Dec 2025, 08:57 वाजता
महाराष्ट्र गारठला, अनेक ठिकाणी कडाक्याची थंडी
Maharashtra Cold : मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्र गारठलाय. उत्तरेकडून येणा-या थंड वा-यामुळे राज्यात हुडहुडी कायम आहे. तर नाताळपर्यंत ही थंडी कायम राहणार असल्याचा अंदाजा हवामान विभागानं वर्तवलाय. विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि मध्य महाराष्ट्रातील सर्वच शहरांचा पारा १० अंशांपर्यंत घसरला आहे. मध्य महाराष्ट्रात थंडीच्या लाटेची शक्यता असल्यानं येलो अलर्ट देण्यात आलाय. काश्मीर खोऱ्यात थंडीची लाट कायम असून बहुतांश परिसरात तापमान शून्याखाली गेले आहे. भारत हवामान खात्याने दिलेल्या माहितीनुसार श्रीनगरमध्ये किमान तापमान उणे २.९ अंश सेल्सिअस नोंदवले गेले असून ते जम्मू-काश्मीरमधील सर्वात नीचांकी आहे.
14 Dec 2025, 08:55 वाजता
मुंबईकरांचं आरोग्य बिघडलं
Mumbai Climate : वातावरणातील बदलामुळे मुंबईकरांचं आरोग्य बिघडलंय. गेल्या काही दिवसांपासून मुंबईत वातावरणात होत असलेल्या अचानक बदलांचा नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम दिसून येतोय. यामुळे अनेकांना घशात खवखव, कोरडेपणा, खवखवणारा खोकला आणि आवाज बसण्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. खासगी तसेच सरकारी रुग्णालयांमध्ये अशा रुग्णांची संख्या लक्षणीयरीत्या वाढताना दिसत आहे. सकाळी थंडावा आणि दुपारी उष्णता यामुळे शरीराला जुळवून घेणे कठीण जाते. याचा सर्वाधिक परिणाम श्वसनमार्गावर होतो. घसा कोरडा पडणे, खवखव होणे, घशात जळजळ जाणवणे ही याची सुरुवातीची लक्षणे असल्याचे डॉक्टर सांगतात.
14 Dec 2025, 08:49 वाजता
सर्व मनपा निवडणूक एकाच टप्प्यात-सूत्र
Mahapalika Election : सर्व महापालिकांची निवडणूक एकाच टप्प्यात होणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीये.. जानेवारीच्या तिस-या आठवड्यात त्यासाठीचे मतदान होईल, अशी माहिती सूत्रांकडून मिळतीये. नागपूर आणि चंद्रपूर, या दोनच महापालिका अशा आहेत की, जिथे ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेली आहे. त्यामुळे येथे आधी ५० टक्क्यांच्या आत आरक्षण दिले जाईल, अशा पद्धतीने पुनर्रचना करून मगच तेथे निवडणूक घेतली जाईल, असा तर्क होता. मात्र, आयोगाच्या सूत्रांनी त्याचा इन्कार केला. ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली गेली आहे, अशा ठिकाणी निवडणूक घेऊ नये, असे न्यायालयाने निकालात कुठेही म्हटलेले नाही. ही मर्यादा ओलांडलेल्या महापालिकांमध्ये निवडणूक घेता येईल आणि निकालदेखील जाहीर करता येईल; पण हा निकाल ओबीसी आरक्षण आणि ५० टक्क्यांची ओलांडलेली मर्यादा याबाबत न्यायालयाच्या अंतिम निकालाच्या अधीन असेल. दरम्यान राज्य निवडणूक आयोग पुढच्या आठवड्यात म्हणजेच 15 डिसेंबरनंतर केव्हाही 22 महापालिकांची निवडणूक जाहीर करील. त्याचवेळी नागपूर आणि चंद्रपूरचा निकाल हा सर्वोच्च न्यायालयाच्च्या अंतिम निकालाच्या अधीन असेल, हे स्पष्ट करणार आहे.
