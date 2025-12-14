English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on DECEMBER 14 महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Aashish Udas | Dec 14, 2025, 08:58 AM IST
14 Dec 2025, 08:57 वाजता

महाराष्ट्र गारठला, अनेक ठिकाणी कडाक्याची थंडी

Maharashtra Cold : मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्र गारठलाय. उत्तरेकडून येणा-या थंड वा-यामुळे राज्यात हुडहुडी कायम आहे. तर नाताळपर्यंत ही थंडी कायम राहणार असल्याचा अंदाजा हवामान विभागानं वर्तवलाय. विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि मध्य महाराष्ट्रातील सर्वच शहरांचा पारा १० अंशांपर्यंत घसरला आहे. मध्य महाराष्ट्रात थंडीच्या लाटेची शक्यता असल्यानं येलो अलर्ट देण्यात आलाय. काश्मीर खोऱ्यात थंडीची लाट कायम असून बहुतांश परिसरात तापमान शून्याखाली गेले आहे. भारत हवामान खात्याने दिलेल्या माहितीनुसार श्रीनगरमध्ये किमान तापमान उणे २.९ अंश सेल्सिअस नोंदवले गेले असून ते जम्मू-काश्मीरमधील सर्वात नीचांकी आहे.

बातमीचा व्हिडीओ पाहा 

14 Dec 2025, 08:55 वाजता

मुंबईकरांचं आरोग्य बिघडलं

Mumbai Climate : वातावरणातील बदलामुळे मुंबईकरांचं आरोग्य बिघडलंय. गेल्या काही दिवसांपासून मुंबईत वातावरणात होत असलेल्या अचानक बदलांचा नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम दिसून येतोय. यामुळे अनेकांना घशात खवखव, कोरडेपणा, खवखवणारा खोकला आणि आवाज बसण्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. खासगी तसेच सरकारी रुग्णालयांमध्ये अशा रुग्णांची संख्या लक्षणीयरीत्या वाढताना दिसत आहे. सकाळी थंडावा आणि दुपारी उष्णता यामुळे शरीराला जुळवून घेणे कठीण जाते. याचा सर्वाधिक परिणाम श्वसनमार्गावर होतो. घसा कोरडा पडणे, खवखव होणे, घशात जळजळ जाणवणे ही याची सुरुवातीची लक्षणे असल्याचे डॉक्टर सांगतात.

बातमीचा व्हिडीओ पाहा -

14 Dec 2025, 08:49 वाजता

सर्व मनपा निवडणूक एकाच टप्प्यात-सूत्र

Mahapalika Election : सर्व महापालिकांची निवडणूक एकाच टप्प्यात होणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीये.. जानेवारीच्या तिस-या आठवड्यात त्यासाठीचे मतदान होईल, अशी माहिती सूत्रांकडून मिळतीये. नागपूर आणि चंद्रपूर, या दोनच महापालिका अशा आहेत की, जिथे ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेली आहे. त्यामुळे येथे आधी ५० टक्क्यांच्या आत आरक्षण दिले जाईल, अशा पद्धतीने पुनर्रचना करून मगच तेथे निवडणूक घेतली जाईल, असा तर्क होता. मात्र, आयोगाच्या सूत्रांनी त्याचा इन्कार केला. ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली गेली आहे, अशा ठिकाणी निवडणूक घेऊ नये, असे न्यायालयाने निकालात कुठेही म्हटलेले नाही. ही मर्यादा ओलांडलेल्या महापालिकांमध्ये निवडणूक घेता येईल आणि निकालदेखील जाहीर करता येईल; पण हा निकाल ओबीसी आरक्षण आणि ५० टक्क्यांची ओलांडलेली मर्यादा याबाबत न्यायालयाच्या अंतिम निकालाच्या अधीन असेल. दरम्यान  राज्य निवडणूक आयोग पुढच्या आठवड्यात म्हणजेच 15 डिसेंबरनंतर केव्हाही 22 महापालिकांची निवडणूक जाहीर करील. त्याचवेळी नागपूर आणि चंद्रपूरचा निकाल हा सर्वोच्च न्यायालयाच्च्या अंतिम निकालाच्या अधीन असेल, हे स्पष्ट करणार आहे.

बातमीचा व्हिडीओ पाहा - 

ट्रेंडिंग न्यूज़

हिवाळ्यात स्किन केअर करताय? &#039;या&#039; 4 चुका प्रकर्षाने टाळा, नाहीतर...

हिवाळ्यात स्किन केअर करताय? 'या' 4 चुका प्रकर्षाने टाळा, नाहीतर...
पुण्याच्या हिंजवडी IT पार्कची सर्वात मोठ्या समस्येतून सुटका होणार; 32,000,000,000,000 रुपयांचे 220 प्रकल्प एकाचवेळी मंजूर

पुण्याच्या हिंजवडी IT पार्कची सर्वात मोठ्या समस्येतून सुटका होणार; 32,000,000,000,000 रुपयांचे 220 प्रकल्प एकाचवेळी मंजूर
Aajche Rashi Bhavishya 14 December: रविवार 14 डिसेंबरला सूर्याची राहिल कृपा, 5 राशीच्या लोकांच नशिब फळफळणार

Aajche Rashi Bhavishya 14 December: रविवार 14 डिसेंबरला सूर्याची राहिल कृपा, 5 राशीच्या लोकांच नशिब फळफळणार

बूट भिरकावलेल्या प्रकाराबद्दल &#039;टू द पॉईंट&#039;मध्ये थेट बोलले निवृत्त सरन्यायाधीश भूषण गवई

बूट भिरकावलेल्या प्रकाराबद्दल 'टू द पॉईंट'मध्ये थेट बोलले निवृत्त सरन्यायाधीश भूषण गवई

रजनीकांत होता नागार्जुनच्या पत्नीच्या प्रेमात; स्वतःच्या विवाहावर विचार करत होता; पण…

रजनीकांत होता नागार्जुनच्या पत्नीच्या प्रेमात; स्वतःच्या विवाहावर विचार करत होता; पण…
तो मेल वाचताच हादरली आर्या आंबेकर; धक्कादायक अनुभव केला शेअर

तो मेल वाचताच हादरली आर्या आंबेकर; धक्कादायक अनुभव केला शेअर
छत्रपती संभाजीनगरात &#039;लखन&#039; बैलाची चर्चा, जिंकवून दिल्या 16 बाईक आणि फॉर्च्युनर

छत्रपती संभाजीनगरात 'लखन' बैलाची चर्चा, जिंकवून दिल्या 16 बाईक आणि फॉर्च्युनर

पुण्यात आणखी एक पुणे! 23 गावांचा विकास; एक दोन नाही तर 15 मोठ्या एकात्मिक टाउन प्लॅनिंग योजना

पुण्यात आणखी एक पुणे! 23 गावांचा विकास; एक दोन नाही तर 15 मोठ्या एकात्मिक टाउन प्लॅनिंग योजना
रायगडमधील शिवसेना- राष्ट्रवादीमधला वाद अजित पवारांच्या मध्यस्थीनं मिटणार?

रायगडमधील शिवसेना- राष्ट्रवादीमधला वाद अजित पवारांच्या मध्यस्थीनं मिटणार?
Crime News : लव्हबाईट अन्... बलात्कार तक्रार, काय आहे हा नेमका प्रकार, तपासात पोलिसही चक्रावले

Crime News : लव्हबाईट अन्... बलात्कार तक्रार, काय आहे हा नेमका प्रकार, तपासात पोलिसही चक्रावले