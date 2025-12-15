English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on DECEMBER 15 महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.  

Aashish Udas | Dec 15, 2025, 09:41 AM IST
15 Dec 2025, 09:31 वाजता

आता नोकरी बदलली तरी PFची चिंता नाही

 

EPFO : नोकरी बदलल्यानंतर आधीच्या कंपनीमधील पीएफ कसा ट्रान्सफर करायचा अशी चिंता कर्मचा-यांना सतावते... मात्र आता नोकरी बदलली तरी पीएफ चिंता राहणार नाही. लवकरच नवीन स्वयंचलित हस्तांतरण यंत्रणा सुरु होणार आहे अशी घोषणा EPFOने केलीय. या यंत्रणेमुळे जवळपास 80 दशलक्ष कर्मचा-यांना फायदा होणार आहे.. 

15 Dec 2025, 09:12 वाजता

शाळांमध्ये आता 'छडी लागे छमछम' बंद

 

School : राज्यातील शाळांमधील छडी लागे छमछमला आता पूर्णविराम मिळणार आहे...कारण मुलांना शिक्षा केल्यास संबंधित शिक्षकासह शाळेवरही कारवाई केली जाणार...शिक्षक आणि शालेय कर्मचाऱ्यांना विद्यार्थ्यांना शारीरिक किंवा मानसिक शिक्षा देण्यास मनाई आहे. प्रतिबंधित कृत्यांमध्ये मारहाण करणे किंवा चापट मारणे, कान किंवा केस उपटणे, विद्यार्थ्यांना उठा-बशा काढण्यास भाग पाडणे, त्यांना उन्हात किंवा पावसात बराच वेळ किंवा वर्गाबाहेर उभे राहण्यास भाग पाडणे अशी कुठलीही शिक्षा करता येणार नाही... 

15 Dec 2025, 08:37 वाजता

वसईतील शाळेची मान्यता अखेर रद्द, उठाबशाच्या शिक्षेमुळे मुलीचा मृत्यू 

 

Vasai : शाळेत उशिरा आल्याने उठाबशांची शिक्षा काढण्याचा शिक्षेमुळे सहावीतील मुलीचा मृत्यू झाला होता...हे प्रकरण शाळा व्यवस्थापनाला चांगलंच भोवलं आहे...शिक्षण विभागाने संबंधित शाळेची मान्यता रद्द केली आहे....मुलीच्या मृत्यूची चौकशी करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने स्थापन केलेल्या समितीने सादर केलेल्या चौकशी अहवालानंतर ही कारवाई करण्यात आली....विद्यार्थ्यांना शारीरिक आणि मानसिक शिक्षा देण्यास सक्त मनाई आहे...असं असतानाही शाळेतील एका शिक्षिकेने विद्यार्थ्यांना शारीरिक शिक्षा दिली, ज्यामुळे एका विद्यार्थ्याला आपला जीव गमवावा लागला असल्याचा ठपका ठेवत ही कारवाई करण्यात आली...

 

15 Dec 2025, 08:17 वाजता

मुंबईत उद्या शिवसेना UBTचा मेळावा

 

 

Shivsena (UBT) : मुंबई मनपा निवडणुका कधीही जाहीर होण्याची शक्यता आहे.. याच पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरेंनी उद्या पदाधिका-यांचा मेळावा बोलावलाय.. या मेळाव्याचं पोस्टर सोशल मीडियावर शेअर करण्यात आलंय.. मुंबईच्या भविष्यासाठी करुन दाखवलंय ते अभिमानानं सांगूया अशी टॅगलाईन या मेळाव्यासाठी देण्यात आलीय. त्यामुळे उद्धव ठाकरे या मेळाव्यात काय बोलणार... कुणावर निशाणा साधणार... राज ठाकरेंशी युतीबाबत काय घोषणा होणार का याकडं लक्ष लागलंय.. 

15 Dec 2025, 07:31 वाजता

शीतल तेजवानीला आज कोर्टात हजर करणार

 

Sheetal Tejwani : झी २४ तासनं उघड केलेल्या पुणे जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात शीतल तेजवानीची कोठडी आज संपणार आहे. त्यामुळे आज तेजवानीला पुन्हा एकदा शिवाजीनगर कोर्टात हजर करण्यात येणार आहे...त्यामुळे पोलिसांनी या पोलीस कोठडीत काय काय तपास केला आणि तिच्याकडून कोणती माहिती काढून घेतली हे पाहाणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. तर दुसरीकडे बावधन पोलीस तेजवानीचा ताबा घेण्याची शक्यता आहे. 

15 Dec 2025, 07:28 वाजता

राज्यात महापालिका निवडणुकीचं बिगुल वाजणार? 

 

Maharashtra Politics : राज्यातील महापालिका निवडणुका आज जाहीर होण्याची शक्यता आहे...राज्य निवडणूक आयोग दुपारी 4 वाजता पत्रकार परिषद घेऊन याबाबत घोषणा करणार असल्याची माहिती आहे...राज्यातील सर्व 29 मनपांची निवडणूक एकाच टप्प्यात होणार असून 15 जानेवारीला मतदान होणार असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी झी 24 तासला दिली आहे...महापालिका निवडणुकीत आरक्षणाचा कुठलाही अडसर नसल्याचं समजतंय... नागपूर आणि चंद्रपूर, या दोनच महापालिका अशा आहेत की, जिथे ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेली आहे. त्यामुळे येथे आधी ५० टक्क्यांच्या आत आरक्षण दिले जाईल, अशा पद्धतीने पुनर्रचना करून मगच तेथे निवडणूक घेतली जाईल, असा तर्क होता. मात्र, आयोगाच्या सूत्रांनी त्याचा इन्कार केला. ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली गेली आहे, अशा ठिकाणी निवडणूक घेऊ नये, असे न्यायालयाने निकालात कुठेही म्हटलेले नाही. ही मर्यादा ओलांडलेल्या महापालिकांमध्ये निवडणूक घेता येईल आणि निकालदेखील जाहीर करता येईल; पण हा निकाल ओबीसी आरक्षण आणि ५० टक्क्यांची ओलांडलेली मर्यादा याबाबत न्यायालयाच्या अंतिम निकालाच्या अधीन असेल.

