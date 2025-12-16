Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

16 Dec 2025, 08:30 वाजता
पहलगाम हल्ल्याचा कट पाकिस्तानात शिजला
Pahalgam Attack Case : पहलगाम इथल्या दहशतवादी हल्ल्याचा कट पाकिस्तानात शिजला. राष्ट्रीय तपास संस्थेने सहा जण आणि पाकिस्तानातील लष्कर ए तोयबा तसंच त्याच्याशी संलग्नित टीआरएफ या दहशतवादी संघटनांविरोधात दीड हजार पानांचं आरोपपत्र दाखल केलं. यात पहलगाम हल्ल्याचा कट पाकिस्तानात कसा शिजविण्यात आला होता त्याचा सविस्तर तपशील देण्यात आला. हाफिज सईदच्या नेतृत्वाखालील लष्कर-ए-तय्यबा, साजिद जट्ट प्रमुख असलेल्या टीआरएफ या दहशतवादी संघटनेने पहलगाम हल्ल्याचा कट आखला.
16 Dec 2025, 08:03 वाजता
2 दिवसात ठाकरे बंधूंच्या युतीची घोषणा?
Thackeray Brother : महानगरपालिकेच्या निवडणुकीची घोषणा झाल्यानंतर येत्या दोन दिवसात ठाकरे बंधूंच्या युतीची घोषणा होण्याची शक्यता आहे..राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे बंधूंकडून युतीची घोषणा होण्याची शक्यता आहे.. मुंबईत ठाकरे बंधू एकत्र निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणार आहेत.. जागावाटपावर देखील दोन्ही पक्षांमध्ये प्राथमिक चर्चा झाल्याची माहिती आहे..आता महापालिका निवडणुका जाहीर झाल्याने आता ठाकरे बंधूंकडून युतीची घोषणा होण्याची शक्यता आहे.. .
16 Dec 2025, 07:36 वाजता
भाजप-शिवसेनेची आज पहिली बैठक
Mumbai : मुंबई महापालिकेच्या जागावाटपासाठी आज महायुतीची पहिली बैठक पार पडणार आहे. महापालिकांचं बिगुल वाजल्यानंतर महायुतीकडून निवडणुकीची रणनीती आखली जातेय. भाजपच्या दादर इथल्या पक्ष कार्यालयात दुपारी दोन वाजता बैठकीचं आयोजन करण्यात आलंय. बैठकीत भाजप आणि शिवसेना पक्षाच्या नेत्यांची उपस्थिती असणारेय. मुंबईत भाजप १५० जागा लढण्याच्या तयारीत तर सेनेकडूनही शंभर जागांवर दावा करण्यात येणार असल्याची सूत्रांची माहिती
16 Dec 2025, 07:30 वाजता
मुंबईत आज शिवसेना UBTचा मेळावा
Shivsena (UBT) : मुंबईत आज शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या पदाधिका-यांचा मेळावा आयोजित करण्यात आलाय..मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा मेळावा पार पडणार आहे.. या मेळाव्याचं पोस्टर सोशल मीडियावर शेअर करण्यात आलंय.. मुंबईच्या भविष्यासाठी करुन दाखवलंय ते अभिमानानं सांगूया अशी टॅगलाईन या मेळाव्यासाठी देण्यात आलीय. त्यामुळे उद्धव ठाकरे या मेळाव्यात काय बोलणार... कुणावर निशाणा साधणार...याकडं लक्ष लागलंय.. तसंच या मेळाव्यात उद्धव ठाकरे हे राज ठाकरेंशी युतीबाबत काय बोलणार याची उत्सुकता लागलीय.