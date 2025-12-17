Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

17 Dec 2025, 08:56 वाजता
ढाका विद्यापीठातील एस्केलेटर अचानक अनियंत्रित
Dhaka : ढाका विद्यापीठातील एस्केलेटर अचानक अनियंत्रित झालं. अचानक या एस्केलेटरचा वेग वाढल्यानं विद्यार्थ्यांमध्ये घबराट पसरली. या घटनेवरून कॅम्पसच्या सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होतोय.
17 Dec 2025, 08:54 वाजता
अंबरनाथमध्ये भाजप उमेदवाराच्या कार्यालयावर गोळीबार
Ambernath Firing : अंबरनाथमध्ये भाजप उमेदवाराच्या कार्यालयावर गोळीबार झालाय..भाजप उमेदवार पवन वाळेकरांच्या कार्यालयावर हा गोळीबार करण्यात आलाय.. रात्री १२ वाजेच्या सुमारास दुचाकीवर आलेल्या 2 अज्ञातांनी भाजप उमेदवार पवन वाळेकरांच्या कार्यालयावर 4 राऊंड फायर केले..कार्यालयातील काचेवर या गोळ्या लागल्या आहेत..अंबनाथ महापालिकांची निवडणूक जाहीर झालीये.. आज अंबरनाथमध्ये मुख्यमंत्र्यांची सभा असून या सभेआधी झालेल्या गोळीबारीच्या घटनेमुळे एकच खळबळ उडालीये.. गोळीबार झाला त्यावेळी पवन वाळेकर हे अंबरनाथ पश्चिमेकडील नवीन भेंडी पाडा येथील आपल्या कार्यालयात कार्यकर्त्यांसह बसले होत..त्याच वेळी दुचाकीवरून आलेल्या दोन अज्ञात व्यक्तींनी पवन वाळेकर यांच्या कार्यालयाच्या दिशेने चार राउंड फायर केले, या चारही गोळ्या कार्यालयाच्या काचेवर लागल्या.. गोळीबार नंतर हल्लेखोर तिथून पळून गेलेय.. धमकवण्याच्या दृष्टीने हा गोळीबार केला असल्याचा पोलिसांचं म्हणणं आहे..पोलिसांनी घटनास्थळी पाहणी केली असून आरोपींचा शोध सुरु आहे..
बातमीचा व्हिडीओ पाहा -