Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

18 Dec 2025, 07:44 वाजता
बीएमसी निवडणुकीत सपाचा एकला चलोचा नारा
Samajvadi Party On BMC Election: मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीतही समाजवादी पक्षाने 'एकला चलो रे' ची भूमिका कायम ठेवली आहे. गोवंडी, शिवाजी नगर आणि भायखळा या परिसरातील गेल्या निवडणुकीत विजयी झालेल्या सहा जागांसह अन्य कोणत्या जागा जिंकता येतील याची चाचपणी सध्या या पक्षाकडून सुरू आहे. 2017मध्ये पक्षाने यहा प्रभागांमध्ये विजय मिळवत आपला प्रभाव कायम ठेवला होता. यंदाची पालिका निवडणूक आमचा पक्ष स्वबळावर लढणार असून कोणत्याही युती किंवा आघाडीत आम्ही सहभागी होणार नाही, असे पक्षाकडून स्पष्ट करण्यात आले. मागील निवडणुकाही आम्ही स्वबळावर लढवली होती. गेल्या निवडणुकीच्या तुलनेत यंदा जास्त उमेदवार जिंकून आणण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार आहोत, अशी माहिती पक्षाचे नेते अबू आझमी यांनी दिली.
18 Dec 2025, 07:42 वाजता
तपोवनातील वृक्षतोडीविरोधात हायकोर्टात दाद
Tapovan : नाशिक येथे २०२७ मध्ये होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यात साधुग्राम उभारण्यासाठी तपोवनातील जवळपास अठराशे झाडांची कत्तल करण्याच्या सरकार आणि महापालिकेच्या निर्णयाला हाकोर्टात आव्हान देण्यात आलंय... या याचिकेवर आज सुनावणी होणार आहे. नाशिकच्या मधुकर जगताप यांनी वकील पायल वर्धन आणि ओमकार वाबळे यांच्यामार्फत ही जनहित याचिका केलीये...त्यात न्यायप्रविष्ट असेपर्यंत 1 हजार 800 झाडे तोडण्यास प्रतिवादींना मज्जाव करावा, झाडे तोडण्याच्या आदेशाला स्थगिती द्यावी आणि साधुग्राम उभारणीसाठी पर्यायी जागा शोधण्याचे आदेश द्यावेत, अशा मागण्या याचिकाकर्त्यांनी केल्या आहेत. या याचिकेवर तातडीची सुनावणी आवश्यक असल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यानंतर, न्यायालयाने याचिकेवर आज सुनावणी घेण्याचे स्पष्ट केले
18 Dec 2025, 07:41 वाजता
त्रिभाषा धोरण समितीला 1 महिन्याची मुदतवाढ
Tribhasha Samiti : त्रिभाषा धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी नेमलेल्या शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला एक महिन्याची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे समितीला आता ४ जानेवारी २०२६ पर्यंत अहवाल सादर करावा लागणार आहे. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार शाळांमध्ये हिंदी सक्तीच्या निर्णयाला राजकीय पक्ष व सामाजिक संघटनांनी विरोध केला होता. त्यानंतर सरकारने समिती नेमली होती.