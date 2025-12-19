Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

19 Dec 2025, 07:44 वाजता
संतोष देशमुख हत्येप्रकरणी आज सुनावणी
Santosh Deshmukh Murder Case : बीडच्या मस्साजोग गावचे संतोष देशमुख यांच्या हत्या प्रकरणात आज विशेष मकोका न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.. या सुनावणीत आज आरोपी वाल्मीक कराड याच्यासह इतर सर्व आरोपींविरोधात आरोप निश्चित करण्यात येणार आहे. आज सकाळी 11 वाजता न्यायालीन कामकाजाला सुरुवात होईल... औरंगाबाद खंडपिठानं याआधीच वाल्मिक कराड याचा जामीन अर्ज फेटाळून लावलाय.. दरम्यान आज विशेष मकोका कोर्ट काय निर्णय घेईल याकडे राज्याचे लक्ष लागलंय..
19 Dec 2025, 07:41 वाजता
कोकाटेंच्या अटक वॉरंटसह नाशिक पोलीस लीलावतीत
Manikrao Kokate : नाशिक पोलिसांचं पथक लीलावती रुग्णालयात पोहोचलं आहे. माणिकराव कोकाटेंच्या अटक वॉरंटसह पोलिसांचं पथक मुंबईत रात्री दाखल झालं. सर्वात आधी पथक वांद्रे पोलीस ठाण्यात पोहोचलं. तिथे कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करुन ते निघाले. पोलिसांचं पथक कोकाटे उपचार घेत असलेल्या लीलावती रुग्णालायत पोहोचलं आहे. नाशिक पोलीस कारवाईपूर्वी कोकाटे यांचा सध्याचा वैद्यकीय अहवाल पाहून तज्ज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला घेतील. त्यानंतर कारवाईबाबतचा निर्णय घेतला जाईल. दरम्यान डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार आज कोकाटेंवर अँजिओग्राफी होणार असून कोरोनरी अँजिओप्लास्टी टेस्टही केली जाणार आहे.. वैदयकिय अहवाल आणि तज्ञ डॉक्टरांचे मत लक्षात घेता अटक वॉरंट पोलिस रुग्णालयात दिलं जाऊ शकतं अशी माहितीसूत्रांनी दिलीये.
