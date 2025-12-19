English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on DECEMBER 19 महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Aashish Udas | Dec 19, 2025, 07:46 AM IST
twitter
Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

19 Dec 2025, 07:44 वाजता

संतोष देशमुख हत्येप्रकरणी आज सुनावणी

 

Santosh Deshmukh Murder Case : बीडच्या मस्साजोग गावचे संतोष देशमुख यांच्या हत्या प्रकरणात आज विशेष मकोका न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.. या सुनावणीत आज आरोपी वाल्मीक कराड याच्यासह इतर सर्व आरोपींविरोधात आरोप निश्चित करण्यात येणार आहे. आज सकाळी 11 वाजता न्यायालीन कामकाजाला सुरुवात होईल... औरंगाबाद खंडपिठानं याआधीच वाल्मिक कराड याचा जामीन अर्ज फेटाळून लावलाय.. दरम्यान आज विशेष मकोका कोर्ट काय निर्णय घेईल याकडे राज्याचे लक्ष लागलंय..

19 Dec 2025, 07:41 वाजता

कोकाटेंच्या अटक वॉरंटसह नाशिक पोलीस लीलावतीत

 

Manikrao Kokate : नाशिक पोलिसांचं पथक लीलावती रुग्णालयात पोहोचलं आहे. माणिकराव कोकाटेंच्या अटक वॉरंटसह पोलिसांचं पथक मुंबईत रात्री दाखल झालं. सर्वात आधी पथक वांद्रे पोलीस ठाण्यात पोहोचलं. तिथे कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करुन ते निघाले. पोलिसांचं पथक कोकाटे उपचार घेत असलेल्या लीलावती रुग्णालायत पोहोचलं आहे. नाशिक पोलीस कारवाईपूर्वी कोकाटे यांचा सध्याचा वैद्यकीय अहवाल पाहून तज्ज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला घेतील. त्यानंतर कारवाईबाबतचा निर्णय घेतला जाईल. दरम्यान डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार आज कोकाटेंवर अँजिओग्राफी होणार असून कोरोनरी अँजिओप्लास्टी टेस्टही केली जाणार आहे.. वैदयकिय अहवाल आणि तज्ञ डॉक्टरांचे मत लक्षात घेता अटक वॉरंट पोलिस रुग्णालयात दिलं जाऊ शकतं अशी माहितीसूत्रांनी दिलीये. 

बातमीचा व्हिडीओ पाहा- 

 

ट्रेंडिंग न्यूज़

Zee 24 Taas LIVE : माणिकराव कोकाटे यांना अटक करण्यासाठी नाशिक पोलीस मुंबईला रवाना

Zee 24 Taas LIVE : माणिकराव कोकाटे यांना अटक करण्यासाठी नाशिक पोलीस मुंबईला रवाना
&quot;CSK ने मला...&#039; IPL मध्ये सरफराज खानचं दमदार पुनरागमन! भावनिक प्रतिक्रिया Viral

"CSK ने मला...' IPL मध्ये सरफराज खानचं दमदार पुनरागमन! भावनिक प्रतिक्रिया Viral

आधी दिली वॉर्निग अन् मग... जसप्रीत बुमराहचा संयम सुटला! चाहत्यांसोबतच्या वादावादीचा Video Viral

आधी दिली वॉर्निग अन् मग... जसप्रीत बुमराहचा संयम सुटला! चाहत्यांसोबतच्या वादावादीचा Video Viral

सांताक्लॉजला कसे मिळाले त्याचे&#039;हे&#039; रूप, तो लाल रंगाच्या पोशाखातच का दिसतो? 99 टक्के लोकांना नसेल माहिती...

सांताक्लॉजला कसे मिळाले त्याचे'हे' रूप, तो लाल रंगाच्या पोशाखातच का दिसतो? 99 टक्के लोकांना नसेल माहिती...
21 वर्षांनी मोठ्या विनोद खन्नासोबत किसिंग सीन; 37 वर्षांनी माधुरीने अनुभवाचे रहस्य उघडले

21 वर्षांनी मोठ्या विनोद खन्नासोबत किसिंग सीन; 37 वर्षांनी माधुरीने अनुभवाचे रहस्य उघडले
सौरव गांगुलीने कोणावर दाखल केला 50 कोटींचा मानहानीचा खटला...? लिओनेल मेस्सीच्या कार्यक्रमाशी कनेक्शन

सौरव गांगुलीने कोणावर दाखल केला 50 कोटींचा मानहानीचा खटला...? लिओनेल मेस्सीच्या कार्यक्रमाशी कनेक्शन

अक्षय खन्नाची &#039;रहमान डकैत&#039; साठी निवड कशी ठरली? कास्टिंग डायरेक्टरने सांगितला X फॅक्टर!

अक्षय खन्नाची 'रहमान डकैत' साठी निवड कशी ठरली? कास्टिंग डायरेक्टरने सांगितला X फॅक्टर!
IND vs SA: &quot;तिकिटासाठी 3 पोती गहू विकला...&quot; सामना रद्द झाल्याने चाहत्याला दुःख, BCCI कडून मागितले पैसे परत

IND vs SA: "तिकिटासाठी 3 पोती गहू विकला..." सामना रद्द झाल्याने चाहत्याला दुःख, BCCI कडून मागितले पैसे परत

W W W W W! &#039;या&#039; खेळाडूचा ऑस्ट्रेलियावर कहर; 1825 दिवसांनी घडवला ऐतिहासिक पराक्रम

W W W W W! 'या' खेळाडूचा ऑस्ट्रेलियावर कहर; 1825 दिवसांनी घडवला ऐतिहासिक पराक्रम
लिव्हर कॅन्सर सर्जरीनंतर दीपिकाचा PET स्कॅन; पतीने दिला आरोग्याबाबत माहिती

लिव्हर कॅन्सर सर्जरीनंतर दीपिकाचा PET स्कॅन; पतीने दिला आरोग्याबाबत माहिती