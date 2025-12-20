Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

20 Dec 2025, 08:31 वाजता
कल्याणमध्ये शिवसेना UBTला भाजपचा धक्का, सुभाष भोईर आज भाजपमध्ये प्रवेश करणार
Kalyan BJP : कल्याणमध्ये भाजपनं शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाला मोठा धक्का दिलाय.. कल्याण ग्रामीणचे माजी आमदार सुभाष भोईर आज भाजपमध्ये प्रवेश करणार आहेत.. भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या उपस्थितीत त्यांचा पक्षप्रवेश होणार आहे.. यामुळे ऐन महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाला भाजपकडून हा धक्का मानला जातोय.
अंबरनाथमध्ये हजारो बोगस मतदार
Ambernath : अंबरनाथ मध्ये हजारोच्या संख्येने बोगस मतदार, भाजप आणि काँग्रेसचा आरोप...शिवसेना शिंदें गटाने हे सर्व बोगस मतदार आणले, भाजप आणि काँग्रेसचा आरोप... एका पुढार्याच्या मंगल कार्यालयात एकाच ठिकाणी शेकडो महिला आढळल्या ,..काँग्रेस आणि भाजपाच्या कार्यकर्त्यांनी उघड केला प्रकार
अंबरनाथमध्ये मतदारांना पैसे वाटल्याचा आरोप
Ambernath : अंबरनाथ शहरातील प्रभाग क्रमांक 28 मध्ये दोन जणांना पैशाची पॉकिट वाटत असताना राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी रंगेहाथ पकडलं.... त्यानंतर या दोन जणांना राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी भरारी पथकाच्या ताब्यात दिलं... भाजपच्या उमेदवाराकडून हे पैसे वाटप केले जात असल्याचा आरोप राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी केला... या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे..
23 नगरपालिका, नगरपंचायतींसाठी आज मतदान
Maharashtra Politics : राज्यातल्या 23 नगरपालिका आणि नगर पंचायती, तसंच 154 सदस्य पदांसाठी आज मतदान पार पडत आहे..मतदानासाठी निवडणूक यंत्रणा सज्ज असून थोड्याच वेळात मतदानाला सुरुवात होणार आहे..या नगरपरिषदा आणि नगर पंचायतीसाठी 24 ठिकाणी 2 डिसेंबरला मतदान होणार होतं. मात्र न्यायालयीन प्रकरणांमुळे इथल्या निवडणुका स्थगित झाल्या होत्या. या स्थगित झालेल्या निवडणुकीसाठी आज मतदान पार पडत आहे..आज मतदान झाल्यानंतर राज्यभरातील एकंदर 246 नगर परिषदा आणि 42 नगर पंचायतींसाठी उद्या मतमोजणी होणार आहे..