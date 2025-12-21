English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on DECEMBER 21 महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.  

Aashish Udas | Dec 21, 2025, 09:15 AM IST
twitter
Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

21 Dec 2025, 09:13 वाजता

भाजपचं मिशन नागपूर महापालिका

 

Nagpur BJP : भाजपचं मिशन नागपूर महापालिका...नागपूर महानगर भाजप कोअर कमिटीची आज बैठक...मुख्यमंत्री फडणवीस, नितीन गडकरी उपस्थित राहणार...नितीन गडकरींच्या निवासस्थानी बैठकीचं आयोजन....महापालिका निवडणुकीची रणनीती ठरणार

21 Dec 2025, 08:29 वाजता

रत्नागिरीत 4 नगरपरिषद, 3 नगरपंचायतीची मतमोजणी

 

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात 4 नगरपरिषदा आणि 3 नगरपंचायतीसाठी मतमोजणी पार पडत आहे..रत्नागिरी, राजापूर, चिपळूण आणि खेड या 4 प्रमुख नगरपरिषदा आणि लांजा, देवरुख आणि गुहागर या 3 नगर पंचायतींसाठी मतमोजणी होणार आहे..जिल्ह्यात सात नगराध्यक्षपदासाठी 33 उमेदवार तर नगरसेवकपदाच्या 151 जागांसाठी 461 उमेदवार रिंगणात आहेत..मतमोजणी केंद्रावर पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त ठेवण्यात आलाय... 

21 Dec 2025, 08:10 वाजता

सोलापुरातील अनगर नगरपंचायत बिनविरोध होणार

 

Solapur : सोलापुरातील मोहोळ तालुक्यातल्या अनगर नगरपंचायत बिनविरोध घोषणा करण्यासाठी निवडणूक आयोगानं मान्यता दिलीये.. तसंच पत्र राज्य निवडणूक आयोगाचे उपायुक्त राजेंद्र पाटील यांनी सोलापूरच्या जिल्हाधिका-यांना दिलंय.. अनगर नगरपंचायत निवडणुकीत सर्व 17 सदस्य आणि नगराध्यक्ष पदासाठी प्रत्येकी केवळ एकच उमेदवारी अर्ज राहिल्याने ही निवडणूक बिनविरोध जाहीर करण्यास आयोगानं मान्यता दिलीये.. आज सकाळी निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा तहसीलदार सचिन मुळीक हे याबाबत अधिकृत घोषणा करणार आहेत.. तसेच सर्व विजयी उमेदवारांना विजयाचे प्रमाणपत्र सुपूर्द करणार आहेत.. अनगरमध्ये नगराध्यक्ष पदासाठी भाजपकडून प्राजक्ता पाटील या उमेदवार होत्या..

 

21 Dec 2025, 07:33 वाजता

नागपुरात शिवसेनेला चांगलं यश मिळेल- कृपाल तुमाने

 

Kripal Tumane : 'नागपुरात शिवसेनेला चांगलं यश मिळेल'...'9 जागांवर शिवसेनेचा नगराध्यक्ष होणार'...आमदार कृपाल तुमानेंना विजयाचा विश्वास...'नगरसेवकपदाच्या दीडशे जागांवर विजय मिळेल'

21 Dec 2025, 07:32 वाजता

जळगाव जिल्ह्यात 18 नगरपालिकांच्या निवडणुकी

जळगाव जिल्ह्यात 18 नगरपालिकांच्या निवडणुकीत नगरसेवक पदासाठी 1 हजार 555 उमेदवार तर नगराध्यक्ष पदासाठी 77 उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात...

21 Dec 2025, 07:32 वाजता

जागावाटप सुरू असताना भाजपच्या बैठकांचा सिलसिला सुरूच

- मुंबई भाजपच्या निवडणूक संचालन समितीची आज महत्त्वपूर्ण बैठक

- निवडणुकीची व्यूहरचना, प्रचाराचे नियोजन व इतर बाबींवर होणार शिक्कामोर्तब

- जबाबदाऱ्यांचे वाटपही होणार

- मुंबई अध्यक्ष अमित साटम, निवडणूक प्रभारी आशिष शेलार व मुंबईतील महत्त्वपूर्ण नेत्यांची उपस्थिती असणार

21 Dec 2025, 07:31 वाजता

नागपूर जिल्ह्यात कोण बाजी मारणार? 

नागपूर जिल्ह्यातील 15 नगरपरिषद आणि बारा नगरपंचायतीं कोण बाजी मारणार हे आज स्पष्ट होईल.2 हजार 383 उमेदवारांची भविष्य फैसला यानिमित्ताने ठरणार आहे. नागपूर जिल्ह्यातील या निवडणुकीत 27 नगराध्यक्ष आणि तब्बल 540 नगरसेवक निवडले जाणार आहे. सकाळी दहा वाजता सर्वप्रथम पोस्टल मतमोजणी सुरू होईल. त्यानंतर 10.30 वाजता ईव्हीएम मोजणी सुरू होईल. विदर्भातल्या 76 नगरपरिषद आणि 24 नगरपंचायतमध्ये कोण बाजी मारणार  हे  आता अवघ्या काही तासात ठरणार आहे.

21 Dec 2025, 07:31 वाजता

मुंबई लोकलमध्ये भयानक प्रकार; तरूणीला चालत्या ट्रेनमधून ढकलले

मुंबई लोकलमध्ये महिलांना सुरक्षा पुरविण्यासाठी रेल्वे पोलिसांचा प्रयत्न असतो. तरीही काही माथेफिरूंमुळे महिलांच्या जीविताला धोका निर्माण होण्याच्या घटना वारंवार घडत आहेत. पनवेल-सीएसएमटीच्या ट्रेनमधील महिलांच्या डब्यात एका माथेफिरू पुरूषाने धिंगाना घातल्याचा प्रकार घडला आहे. डब्यातील उपस्थित महिला प्रवाशांनी या पुरूषाला खाली उतरण्यास सांगितल्यानंतर त्याने एका महाविद्यालयीन तरूणीला चालत्या ट्रेनमधून खाली ढकलले. यानंतर पनवेल रेल्वे पोलिसांनी हत्येच्या प्रयत्नाखाली आरोपीला अटक केली.

21 Dec 2025, 07:26 वाजता

246 नगरपरिषद, 42 नगरपंचायतींचा आज निकाल

 

Maharashtra Elections : राज्यातील 288 नगरपालिका आणि नगरपंचायतीचा आज निकाल...सकाळी 10 पासून सुरू होणार मतमोजणी...अचूक आणि वेगवान निकाल पाहा फक्त झी 24 तासवर...
 

ट्रेंडिंग न्यूज़

Maharashtra Exit Poll : 288 नगरपरिषद नगरपंचायत निवडणुकीत कुणाची बाजी? Methodology काय सांगते?

Maharashtra Exit Poll : 288 नगरपरिषद नगरपंचायत निवडणुकीत कुणाची बाजी? Methodology काय सांगते?

भारतातील मोठ्या प्रायव्हेट बँकेवर RBI ची कारवाई; 6,195,000 रुपयांचा दंड, ग्राहकांच्या पैशांचे काय होणार?

भारतातील मोठ्या प्रायव्हेट बँकेवर RBI ची कारवाई; 6,195,000 रुपयांचा दंड, ग्राहकांच्या पैशांचे काय होणार?
महाराष्ट्राचा सर्वात मोठा महाएक्झिटपोल! नगरपरिषद, नगरपंचायत निवडणुकांचा निकाल अत्यंत धक्कादायक

महाराष्ट्राचा सर्वात मोठा महाएक्झिटपोल! नगरपरिषद, नगरपंचायत निवडणुकांचा निकाल अत्यंत धक्कादायक

धावत्या लोकलमधून विद्यार्थिनीला फेकलं, महिला डब्ब्यात चढून 50 वर्षीय पुरुषानं...

धावत्या लोकलमधून विद्यार्थिनीला फेकलं, महिला डब्ब्यात चढून 50 वर्षीय पुरुषानं...
288 नगरपरिषदांपैकी 150 पेक्षा जास्त नगरपरिषद जिंकणारा महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा पक्ष! दुसऱ्या आणि तिसऱ्या पक्षाचे नाव जाणून शॉक व्हाल

288 नगरपरिषदांपैकी 150 पेक्षा जास्त नगरपरिषद जिंकणारा महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा पक्ष! दुसऱ्या आणि तिसऱ्या पक्षाचे नाव जाणून शॉक व्हाल
वाढदिवसाच्या पार्टीमध्ये गोंधळ, अंकिता पापाराझींवर भडकली, नेमकं काय घडलं? Video व्हायरल

वाढदिवसाच्या पार्टीमध्ये गोंधळ, अंकिता पापाराझींवर भडकली, नेमकं काय घडलं? Video व्हायरल
&#039;काहीच काम पूर्ण होत नाही&#039;, आई झाल्यानंतर परिणीती चोप्राने व्यक्त केला मातृत्वाच्या भावना, पाहा Video

'काहीच काम पूर्ण होत नाही', आई झाल्यानंतर परिणीती चोप्राने व्यक्त केला मातृत्वाच्या भावना, पाहा Video
Sohail Khan Birthday: लहनपणी सलमानच्या एका चुकीमळे छोट्या सोहेलने गमावलाअसता प्राण; ऐन वेळी...

Sohail Khan Birthday: लहनपणी सलमानच्या एका चुकीमळे छोट्या सोहेलने गमावलाअसता प्राण; ऐन वेळी...
&#039;बापाच्या प्रेमाला सीमा नाही...&#039; अजिंक्य देव यांचं मुलीवरच प्रेम बघून तुमचेही डोळे पाणावतील, पाहा व्हिडीओ

'बापाच्या प्रेमाला सीमा नाही...' अजिंक्य देव यांचं मुलीवरच प्रेम बघून तुमचेही डोळे पाणावतील, पाहा व्हिडीओ

गोडी कमी, काळजी जास्त; ‘शुगर फ्री’मुळे साखरेची मागणी घसरली

गोडी कमी, काळजी जास्त; ‘शुगर फ्री’मुळे साखरेची मागणी घसरली