English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on DECEMBER 22 महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.  

Aashish Udas | Dec 22, 2025, 10:41 AM IST
twitter
Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

22 Dec 2025, 10:40 वाजता

दोन भावांची युती आणि मनोमिलन झालंय- संजय राऊत

 

Sanjay Raut : 'दोन भावांची युती आणि मनोमिलन झालंय'...वाजतगाजत, धुमधडाक्यात युतीची घोषणा होणार'...खासदार संजय राऊत यांची पत्रकार परिषदेत माहिती...ठाकरेंची युती राजकारणातील प्रीतीसंगम-राऊत

22 Dec 2025, 10:25 वाजता

शिवसेना UBT-मनसे युतीची उद्या घोषणा- सूत्र

 

Thackeray Brother : राज्याच्या राजकारणातली सर्वात मोठी बातमी...शिवसेना UBT-मनसे युतीची उद्या घोषणा-सूत्र..ठाकरे बंधू पत्रकार परिषद घेऊन करणार घोषणा...वरळी NSCI डोममध्ये पत्रकार परिषदेची शक्यता..मातोश्रीवर आज प्रमुख नेत्यांची बैठक-सूत्र
 

 

22 Dec 2025, 09:37 वाजता

पनवेल-सीएसएमटी लोकलमधून तरुणीला चालत्या ट्रेनमधून ढकललं

 

Panvel : पनवेल सीएसएमटी लोकल ट्रेनमधील महिला डब्यात एका माथेफिरुने धिंगाणा घातलाय..या माथेफिरुने चालत्या ट्रेनमधून एका महाविद्यालयीन तरुणीला ढकलून दिलंय..हा माथेफिरु महिला डब्यात चढल्यानंतर महिलांनी त्याला खाली उतरण्यास सांगितलं..त्यानंतर त्याने एका तरुणीला ट्रेनमधून खाली ढकललं.. पनवेल रेल्वे पोलिसांनी हत्येच्या प्रयत्नाच्या आरोपावरून माथेफिरुला अटक केलीये..   

22 Dec 2025, 09:17 वाजता

मुंबईत शिवसेना-रिपब्लिकन सेना एकत्र येणार

 

Mumbai : मुंबईत शिवसेना-रिपब्लिकन सेना एकत्र येणार..आनंदराज आंबेडकरांचा 10 जागांवर दावा...दोन्ही नेत्यांमध्ये युतीबाबत सकारात्मक चर्चा...दलित-सेना फॉर्म्युल्याची चर्चा अधिक गडद

 

22 Dec 2025, 08:35 वाजता

सूर्यकांत येवलेच्या जामीनावर आज सुनावणी

 

Suryakant Yewale : झी २४तासनं उघकीस आणलेल्या पुण्यातील मुंढवा येतील जमीन गैरव्यवहारप्रकरणी निलंबित तहसीलदार सूर्यकांत येवले याच्या जामीन अर्जावर आज सुनावणी होणार आहे.. या प्रकरणी येवलेनं अंतरिम जामिनासाठी अर्ज केलाय.. त्यावर आज कोर्ट काय निर्णय देणार याकडे सा-यांच लक्ष लागलयं. 

22 Dec 2025, 08:22 वाजता

पुणे जमीन गैरव्यवहार प्रकरण, शीतल तेजवानीच्या जामीनावर आज सुनावणी

 

 

Pune Land Case :  झी २४तासनं उघडकीस आणलेल्या पुण्यातील जमीन गैरव्यवहारप्रकरणी शितल तेजवानीच्या जामीनावर आज सुनावणी होणार आहे.. शितल तेजवानीवर खडक पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. दरम्यान या प्रकरणी तेजवानीला अटक करण्यात आली असून तीनं जामीनासाठी कोर्टात धाव घेतलीये. तिच्या जामीन अर्जवर आज सुनावणी होणार आहे... यावर आज कोर्ट काय निर्णय देणार याकडे सा-यांचं लक्ष लागलंय.. दुपारी २च्या सुमारास कोर्टात याप्रकरणी सुनावणी होणार आहे...  
 

22 Dec 2025, 07:59 वाजता

पुण्यात आज शिवसेना UBT-मनसेची बैठक

 

Pune : पुण्यात आज शिवसेना UBT आणि मनसेची बैठक...जागावाटपासंदर्भात बैठकीत चर्चेची शक्यता..पुण्यात आज शिवसेना UBT आणि मनसेची बैठक...मनपा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर बैठक

22 Dec 2025, 07:57 वाजता

लांब पल्ल्याचा रेल्वे प्रवास महागला

 

Train Travel is Expensive : रेल्वेच्या लांब पल्ल्यांच्या आणि विशिष्ट श्रेणीच्या रेल्वे भाड्यात वाढ होणार आहे. रेल्वे चालविण्याचा खर्च वाढला असून खर्च आणि महसूल याच्यात ताळमेळ साधण्यासाठी आणि प्रवाशांनाही स्वस्तात प्रवासाची सुविधा मिळावी, या हेतूने ही किंचित दरवाढ करण्यात आली आहे... त्यामुळे रेल्वे प्रवाशांच्या खिशाला कात्री लागणार आहे.. उपनगरीय रेल्वेच्या मासिक पास आणि तिकीटामध्ये मात्र कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे रोज प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

ट्रेंडिंग न्यूज़

Nagar Parishad Nagar Panchayat Winner List: राज्यातील 246 नगरपंचायतीचा निकाल एकाच क्लिकवर, वाचा संपूर्ण यादी

Nagar Parishad Nagar Panchayat Winner List: राज्यातील 246 नगरपंचायतीचा निकाल एकाच क्लिकवर, वाचा संपूर्ण यादी
Pune मेट्रो प्रकल्पांतर्गतील &#039;या&#039; स्थानकांचे नामकरण, एकाच कार्डवर तीनही प्रवास सुविधांचा लाभ घेता येणार...

Pune मेट्रो प्रकल्पांतर्गतील 'या' स्थानकांचे नामकरण, एकाच कार्डवर तीनही प्रवास सुविधांचा लाभ घेता येणार...
अजित पवारांचा शब्द पूर्ण; सूरज चव्हाणचा भावनिक निर्णय, घराच्या नेमप्लेटनं जिंकली सर्वांची मनं

अजित पवारांचा शब्द पूर्ण; सूरज चव्हाणचा भावनिक निर्णय, घराच्या नेमप्लेटनं जिंकली सर्वांची मनं
शिवसेना पक्ष, चिन्ह चोरल्याची टीका; निकालानंतर एकनाथ शिेंदेंनी सर्वच काढलं; &#039;जनतेच्या न्यायालयात...&#039;

शिवसेना पक्ष, चिन्ह चोरल्याची टीका; निकालानंतर एकनाथ शिेंदेंनी सर्वच काढलं; 'जनतेच्या न्यायालयात...'
Dink Ladoo Recipe: रोज खा एक डिंक लाडू! हिवाळ्यात थकवा आणि अशक्तपणा दूर होईल; नोट करा रेसिपी

Dink Ladoo Recipe: रोज खा एक डिंक लाडू! हिवाळ्यात थकवा आणि अशक्तपणा दूर होईल; नोट करा रेसिपी

सचिन पिळगांवकरांचा &#039;धुरंधर&#039;च्या गाण्यावर जबरी डान्स, अक्षय खन्नाही पडला मागे!

सचिन पिळगांवकरांचा 'धुरंधर'च्या गाण्यावर जबरी डान्स, अक्षय खन्नाही पडला मागे!
महाराष्ट्रातील 288 नगरपरिषदेच्या निवडणुकीत भाजपचा सर्वात मोठा विजय; 134 नगराध्यक्ष, 3000 पेक्षा जास्त नगरसेवक जिंकल्याचा दावा

महाराष्ट्रातील 288 नगरपरिषदेच्या निवडणुकीत भाजपचा सर्वात मोठा विजय; 134 नगराध्यक्ष, 3000 पेक्षा जास्त नगरसेवक जिंकल्याचा दावा
काटोलमध्ये भाजपचे वर्चस्व मोडीत! तर सावनेरमध्ये भाजपचा एकहाती झेंडा; मुख्यमंत्र्यांच्या जिल्ह्यात कोणी मारणार बाजी?

काटोलमध्ये भाजपचे वर्चस्व मोडीत! तर सावनेरमध्ये भाजपचा एकहाती झेंडा; मुख्यमंत्र्यांच्या जिल्ह्यात कोणी मारणार बाजी?
Maharashtra Election Nagaradhyaksha Winners List 2025 : कोण आहे तुमच्या शहराचा नगराध्यक्ष? पाहा संपूर्ण यादी एका क्लिकवर

Maharashtra Election Nagaradhyaksha Winners List 2025 : कोण आहे तुमच्या शहराचा नगराध्यक्ष? पाहा संपूर्ण यादी एका क्लिकवर
लग्न मोडल्यावर स्मृती मंधानाचा पहिला आंतरराष्ट्रीय सामना, भारतासाठी किती धावांची खेळी केली?

लग्न मोडल्यावर स्मृती मंधानाचा पहिला आंतरराष्ट्रीय सामना, भारतासाठी किती धावांची खेळी केली?