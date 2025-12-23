English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on DECEMBER 23 महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Aashish Udas | Dec 23, 2025, 09:35 AM IST
23 Dec 2025, 09:34 वाजता

शिंदेंच्या शिवसेनेची आज पुन्हा एकदा बैठक

 

Shivsena : शिंदेंच्या शिवसेनेची आज पुन्हा एकदा बैठक होणार आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नंदनवन या शासकीय निवासस्थानी ही शिवसेनेची बैठक पार पडेल. वर्षा निवासस्थानी काल झालेल्या बैठकीनंतर आज पुन्हा शिवसेनेची बैठक पार पडेल. काल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वर्षा निवासस्थानी जागा वाटपासंदर्भात बैठक पार पाडली. रात्री उशिरापर्यंत जागावाटपावर खलबतं झाली. त्यानंतर आता पुन्हा आज सकाळी दहा वाजता शिवसेनेची बैठक होणार आहे.. 

23 Dec 2025, 09:27 वाजता

ठाण्यातही राष्ट्रवादी महायुतीतून बाहेर?

 

Thane NCP : ठाणे महापालिका निवडणुकीतील युतीच्या जागावाटपासाठी भाजप आणि शिवसेना पक्षातील स्थानिक नेत्यांनी बोलणी सुरू केली आहेत... मात्र महायुतीतील घटक पक्ष असलेला राष्ट्रवादी पक्ष या बैठकांपासून अलिप्त असल्याचे चित्र आहे... परंतु त्यावरच भाष्य करत राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते आनंद परांजपे यांनी युतीच्या बैठकीचे निमंत्रणच आले नसल्याचे स्पष्ट केले आहे... त्यामुळे स्वबळावर लढण्याची संपूर्ण तयारी पक्षाने करून ठेवली आहे, असे परांजपे म्हणाले.

23 Dec 2025, 08:33 वाजता

औरंगाबाद विमानतळाच्या नामांतराला मान्यता, नागरी उड्डाण मंत्रालयाकडून मंजुरी

 

Aurangabad Airport : औरंगाबाद विमानतळाचं नाव छत्रपती संभाजीनगर विमानतळ करण्यास नागरी उड्डाण मंत्रालयाने परवानगी दिली आहे... त्यानुसार नाव बदलण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती विमानतळ प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली आहे...त्यानुसार आता औरंगाबाद विमानतळाचं नाव छत्रपती संभाजीनगर विमानतळ असे होणार आहे... 

23 Dec 2025, 08:07 वाजता

2 राष्ट्रवादींच्या आघाडीचं घोडं चिन्हावर अडलं

 

NCP : दोन्ही राष्ट्रवादींच्या आघाडीचे घोडे चिन्हावरून अडलं...पुढील दोन दिवसांत अंतिम निर्णयाची शक्यता...-तुतारी की घड्याळ चिन्हावर लढायचं यावर मतभेद...चिन्हाच्या वादावर तोडगा काढण्याचे प्रयत्न 

23 Dec 2025, 07:46 वाजता

पुणे महापालिकेसाठी भाजपची पहिली यादी शुक्रवारी?

 

Pune : पुणे महापालिकेसाठी भाजपची पहिली यादी शुक्रवारी?...80 उमेदवारांची यादी जाहीर होण्याची शक्यता...भाजपचा वर्चस्व असलेल्या प्रभागातील नावं जाहीर होणार?...शिवसेना-भाजप युतीबाबत बैठकांचा सिलसिला सुरू...शिवसेना लवकरच भाजपला प्रस्ताव पाठवणार असल्याची माहिती 

23 Dec 2025, 07:42 वाजता

शिवसेना UBT-मनसे युतीची आज घोषणा?

 

Thackeray Brother : शिवसेना UBT आणि मनसे युतीची आज घोषणा होण्याची शक्यता आहे. या युतीच्या घोषणेच्या पार्श्वभूमीवर ठाकरेंच्या नेत्यांच्या बैठकांचा सिलसिला सुरु आहे. काल संजय राऊतांनी शिवतीर्थवर राज ठाकरेंची भेट घेतली. त्यानंतर मनसे नेते बाळा नांदगावकर, नितीन सरदेसाई मातोश्रीवर पोहोचले. यावेळी जागावाटपाबाबत चर्चा झाल्याची माहिती मिळतेय.. त्यानंतर काल रात्री उशिराही नितीन सरदेसाई उद्धव ठाकरेंच्या भेटीसाठी मातोश्रीवर पोहोचले... दरम्यान खासदार संजय राऊत यांनी याबाबत संकेत दिलेत. ठाकरे बंधूंच्या युतीची घोषणा होणार असं संजय राऊतांनी म्हटलंय. वाजतगाजत, गुलाल उधळत दणक्यात युतीची घोषणा होणार असं राऊतांनी म्हटलंय. ठाकरे बंधू पत्रकार परिषद घेऊन युतीची घोषणा करण्याची शक्यता आहे.. वरळीच्या NSCI डोममध्ये पत्रकार परिषदेची शक्यता आहे. 

