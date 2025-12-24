English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on DECEMBER 24 महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.  

Aashish Udas | Dec 24, 2025, 10:51 AM IST
24 Dec 2025, 10:47 वाजता

कोकणात पुन्हा राजकीय धमाका होणार?

 

Sandesh Parkar : कोकणात पुन्हा एकदा मोठा राजकीय धमाका होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. शिवसेना UBTचे जिल्हाप्रमुख असलेले संदेश पारकर शिंदेंच्या शिवसेनेच्या वाटेवर आहेत का अशी चर्चा रंगलीय. कारण संदेश पारकर यांनी उपमुख्यमंत्री शिंदेंची मुंबईत भेट घेतली. या भेटीनंतर कोकणातील राजकारणाला वेगळं वळण लागल्याचे बोलले जातेय. पारकर शिंदेंच्या शिवसेनेत जाणार का? अशी चर्चा सुरू झाली आहे. नुकत्याच झालेल्या नगरपंचायतीच्या निवडणुकीत कणकवलीचे नगराध्यक्ष म्हणून संदेश पारकर यांचा विजय झाला. शहर विकास आघाडीकडून ते निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले होते. निकालाच्या तिसऱ्याच दिवशी पारकर यांनी एकनाथ शिंदेंची भेट घेतली. या भेटीमुळे पक्ष प्रवेशाच्या चर्चेला उधाण आलेय.
 

24 Dec 2025, 09:35 वाजता

गुंड मयूर शिंदेचा अखेर भाजपमध्ये पक्षप्रवेश 

Mayur Shinde : गुंड मयूर शिंदेचा अखेर भाजपमध्ये पक्षप्रवेश पार पडलाय....ठाण्याच्या वर्तकनगरमधील पक्षकार्यालयात आमदार संजय केळकर, आमदार निरंजन डावखरे आणि जिल्हाध्यक्षांच्या उपस्थितीत हा पक्षप्रवेश पार पडलाय...पक्षांतर्गत तसंच दिल्लीतील नेत्यांच्या विरोधामुळे हा पक्षप्रवेश रखडला होता.. अखेर मयूर शिंदेचा पक्षप्रवेश पार पडलाय..

24 Dec 2025, 09:18 वाजता

हवा प्रदूषणावरून हायकोर्टाचे BMCवर ताशेरे

 

Mumbai Air : मुंबईतील वाढते वायू प्रदूषण आणि बांधकाम स्थळांवरील असुरक्षित परिस्थितीबद्दल हायकोर्टानं मुंबई मनपाला धारेवर धरलंय. आयुक्तांना रस्त्यावर घेऊन जा म्हणजे कळेल अशा शब्दात कोर्टानं खरडपट्टी काढलीय.. आम्ही दखल घेतल्यावर आयुक्तांना जाग आली असंही कोर्टानं सुनावलंय.. या सुनावणीवेळी आयुक्त भूषण गगराणी कोर्टात हजर होते... वायू प्रदूषण आताच रोखले नाही तर मुंबईची दिल्ली होईल असंही कोर्टानं नमूद केलंय. 

24 Dec 2025, 08:40 वाजता

BMCसाठी महायुतीच्या बैठकांचं सत्र सुरुच

 

Mahayuti : काल रात्री भाजपा शिवसेना नेत्याची मुंबई महानगर पालिका निवडणुका जागावाटप संदर्भात रंगशारदा येथे बैठक झाली. रात्री उशिरापर्यंत ही बैठक चालली जवळपास साडे 3 तास पेक्षा जास्त वेळ ही बैठक चालली. मुंबई महापालिका निवडणुकीत जागा वाटप संदर्भात या बैठकीत सखोल चर्चा झाली... शिवसेना समसमान जागा लढवण्यावर भर देत आहे भाजप मात्र जास्त जागा देण्यास तयार नाही... यावरच महायुतीत चर्चा होत असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे... कालच्या चर्चेची माहिती दोन्ही पक्षाच्या नेत्यांना देण्यात येईल आणि आज पुन्हा चर्चा सत्र सुरूच राहील. या बैठकीला भाजप कडून मुंबई अध्यक्ष अमित साटम,आशिष शेलार प्रवीण दरेकर आणि अतुल भातखळकर हे उपस्थित होते तर शिवसेनेकडून उदय सामंत आणि राहुल शेवाळे होते.वांद्र्याच्या रंगशारदा येथे ही बैठक रात्री साडे नऊ वाजता सुरू झाली होती. 

24 Dec 2025, 08:06 वाजता

ठाकरे बंधू बाळासाहेबांच्या स्मृतिस्थळी जाणार

 

Thackeray Brother Yuti : युतीच्या घोषणेआधी ठाकरे बंधू शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मृतिस्थळास एकत्र येऊन अभिवादन करणार आहेत. दुपारी 12 वाजता पत्रकार परिषदेत ठाकरे बंधूंच्या युतीची घोषणा होणार आहे. त्यापूर्वी सकाळी 11 वाजता मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे शिवाजी पार्क इथं शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मृतिस्थळी जाणार आहेत. या ठिकाणी बाळासाहेबांच्या स्मृतीस्थळी अभिवादन केल्यानंतर ठाकरे बंधू युतीची घोषणा करण्यासाठी रवाना होतील.. 

24 Dec 2025, 07:25 वाजता

सोनं आणि चांदीच्या दरात विक्रमी वाढ

 

Gold : जागतिक बाजारातील घडामोडी आणि राजकीय तणावामुळे सोन्या-चांदीने आजवरचे सर्व विक्रम मोडीत काढले आहेत. दिल्लीच्या सराफा बाजारात सोन्याच्या दराने १लाख ४० हजार ८५० रुपये प्रति १० ग्रॅम हा नवा ऐतिहासिक उच्चांक गाठला.
केवळ सोन्यानेच नव्हे, तर चांदीनेही २लाख १७ हजार २५० रुपये प्रति किलोचा टप्पा गाठून गुंतवणूकदारांना मालामाल केले आहे. मात्र, सणासुदीसाठी किंवा लग्नसराईसाठी सोने-चांदी खरेदी करणाऱ्या सर्वसामान्य ग्राहकांना किंमत वाढल्याने झटका बसला आहे.

24 Dec 2025, 07:14 वाजता

ठाकरे बंधूंच्या युतीची आज घोषणा होणार

 

Thackeray Brother : अवघ्या महाराष्ट्राचं लक्ष लागलेल्या ठाकरे बंधूंच्या युतीच्या घोषणेचा अखेर मुहूर्त ठरलाय. आज दुपारी 12 वाजता मुंबईतील वरळीमधील हॉटेल ब्लू सीमध्ये पत्रकार परिषद घेत दोन्ही पक्षांच्या युतीची घोषणा करतील अशी माहिती खासदार संजय राऊतांनी दिलीय. मुंबईसह, ठाणे, मीरा भाईंदर, नवी मुंबई, कल्याण डोंबिवली, नाशिक, पुणे महापालिकेची निवडणूक दोन्ही पक्षांनी एकत्र लढायचा निर्णय झाला असल्याचंही राऊतांनी सांगितलं...आज होणा-या ठाकरे बंधूंच्या पत्रकार परिषदेकडे अवघ्या महाराष्ट्राचं लक्ष लागलंय.. 

