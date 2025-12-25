Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

25 Dec 2025, 07:39 वाजता
मुंबईत ठाकरे-पवार आघाडीची चर्चा फिस्कटली?
Mumbai Politics : मुंबई महानगरपालिकेच्या 2 जागांवरून राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाची ठाकरे बंधूंशी आघाडीबाबतची बोलणी फिस्कटलची माहिती मिळतेय. मनसेच्या वाट्याला गेलेल्या 2 जागा राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाला हव्या असल्याचं समजतंय. संबंधित 2 जागा सोडायला मनसे तयार नसल्यानं पेच वाढल्याचं सांगण्यात येतंय. या 2 जागांचा प्रश्न वरिष्ठ पातळीवर मिटवला गेला तरच राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष ठाकरे बंधूंसोबत जाऊ शकतो. दरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षानं मुंबईत काँग्रेससोबत जाण्याची चाचपणी सुरु केली आहे. सध्या ठाकरे बंधूंनी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाला 12 ते 13 जागा देण्याची तयारी दर्शवली आहे. तसंच स्वतःला नको असलेल्या जागाही राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाला द्यायला ठाकरे बंधू तयार असल्याचं समजतंय.
25 Dec 2025, 07:37 वाजता
भाजपच्या कोअर कमिटीची आज मुंबईत बैठक
BJP : भाजप कोअर कमिटीची आज मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक होणार आहे.. या बैठकीत भाजपच्या अंतर्गत जागावाटपासंदर्भात चर्चा केली जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीये... या बैठकीत जागांची अंतिम यादी जाहीर केली जाणार असून ज्या जागांवर एकमत नाही अशा जागांसंदर्भातही चर्चा करुन त्यावर निर्णय घेतला जाईल अशी माहिती सूत्रांनी दिलीये.