Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

Marathi News
Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on DECEMBER 26 महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.  

Dec 26, 2025, 09:19 AM IST
twitter
26 Dec 2025, 09:18 वाजता

प्रकाश महाजन शिवसेनेत प्रवेश करणार

Prakash Mahajan : मनसेची साथ सोडल्यानंतर प्रकाश महाजन नेमका काय निर्णय घेणार याकडं सर्वाचं लक्ष लागलं होतं... पण अखेर त्यांनी निर्णय घेतला आहे... प्रकाश महाजन हे आज शिवसेनेत प्रवेश करणार आहेत... प्रकाश महाजन यांनी रात्री उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली... यामध्ये त्यांनी शिंदेंच्या शिवसेना पक्षात येण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे... दरम्यान, आज दुपारी साडेबारा वाजता ठाण्यात प्रकाश महाजन हे शिंदेंच्या शिवसेनेत पक्षप्रवेश करणार आहेत.... 

बातमीचा व्हिडीओ पाहा 

26 Dec 2025, 09:12 वाजता

पुण्यात बनावट स्कॉच आणि विदेशी मद्य जप्त

Pune : निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर उच्च दर्जाच्या बनावट स्कॉच आणि विदेशी मद्यावर पुणे उत्पादन शुल्क विभागाची मोठी कारवाई करण्यात आलीये. बनावट स्कॉच आणि विदेशी मद्याविरुद्ध धडाकेबाज कारवाई करत दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी छापे टाकलेत.. मुंढवा आणून तळेगाव दाभाडे विभागात झालेल्या कारवाईत तीन आरोपींना अटक करण्यात आलीये...बनावट मद्य, वाहने आणि मोबाईलसह सुमारे 10 लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे.

बातमीचा व्हिडीओ पाहा - 

26 Dec 2025, 09:05 वाजता

शिवसेनेकडून 40 स्टार प्रचारकांची यादी जाहीर

Shivsena Star Pracharak : महानगरपालिका निवडणुकीसाठी एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेने जाहीर केलेल्या ४० स्टार प्रचारकांमध्ये अभिनेते गोविंदा यांचा समावेश आहे....पक्षाच्या केंद्रीय कार्यालयाने मंगळवारी जारी केलेल्या यादीत उपमुख्यमंत्री आणि शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे, त्यांचे पुत्र आणि खासदार श्रीकांत शिंदे यांच्यासह वरिष्ठ मंत्री, खासदार, आमदार आणि पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचा समावेश आहे....

बातमीचा व्हिडीओ पाहा -

26 Dec 2025, 09:02 वाजता

मुंबईतील जागावाटपावरून भाजप सेनेत खलबतं

BJP-Shivsena Meeting :

मुंबईतील जागावाटपावरून भाजप सेनेत खलबतं
रात्री वर्षावरील बैठकीनंतर आज दुपारी पुन्हा बैठक
वांद्रे येथील रंगशारदा इथं होणार बैठक
बैठकीत मुंबईतील जागावाटपावर चर्चा
भाजप आणि शिवसेनेचे प्रमुख नेते राहणार उपस्थित

बातमीचा व्हिडीओ पाहा - 

26 Dec 2025, 08:59 वाजता

महापालिकेसाठी भाजपकडून उमेदवार निश्चित

BJP Candidate List : मुंबई, पुणे, ठाणे नवी मुंबई या ठिकाणी शिवसेनेबरोबर जागावाटप अंतिम झालं नसताना, भाजपनं उमेदवारी निश्चित केल्याची माहिती मिळतेय. भाजप कोअर कमिटीच्या बैठकीत 100 ते 110 जागांवर शिक्कामोर्तब झाल्याची माहिती आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी  काल दुपारपासून रात्री उशिरापर्यंत बैठका घेतल्या आणि यात काही उमेदवार निश्चित केल्याची माहिती आहे.. तर दुसरीकडे शिवसेनेसोबत जागावाटपाबाबत चर्चा सुरू आहे..

बातमीचा व्हिडीओ पाहा 

