Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on DECEMBER 27 महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Aashish Udas | Dec 27, 2025, 07:38 AM IST
27 Dec 2025, 07:35 वाजता

महायुतीचा मुंबईतील जागावाटपाचा तिढा सुटला

 

Mumbai Mahayuti : महायुतीतील मुंबईतील जागवाटपाचा तिढा सुटला आहे...सर्व 227 जागांवर शिवसेना आणि भाजपच्या बैठकीत एकमत झालंय...गेले काही दिवस मुंबईतील जागावाटपासाठी दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांच्या सतत बैठका सुरु होत्या.... त्यामध्ये जागांसाठी प्रस्ताव दिले जात होते... मात्र त्यावर भाजप, शिवसेनेचं एकमत होत नव्हतं. अखेर रात्री झालेल्या बैठकीत महायुतीचा मुंबईतील जागावाटपाचा तिढा सुटला आहे... मात्र भाजप शिवसेनेच्या वाट्याला नेमक्या किती जागा आल्या आहेत...दरम्यान बैठकीचा अहवाल मुख्यमंत्री फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री शिंदेंना दिला जाईल...त्यानंतर जागावाटप जाहीर होईल...तसेच उद्यापासून दोन्ही पक्षांकडून उमेदवारांना एबी फॉर्मचं वाटप केलं जाणार असल्याची माहिती आहे..

27 Dec 2025, 07:32 वाजता

ठाण्यात शिवसेना-भाजपमधील जागावाटप तिढा कायम

 

Thane : ठाण्यात शिवसेना-भाजपमधील जागावाटप तिढा कायम..भाजप,शिवसेनेतील दोन्ही बैठका निष्फळ...भाजपकडून शिवसेनेला आजचा अल्टिमेटम...सकारात्मक निर्णय न झाल्यास स्वबळाची तयारी..-भाजपची युती स्वतंत्र लढण्यासाठी तयार, संजय केळकरांचा इशारा

