Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

28 Dec 2025, 07:38 वाजता
ठाण्यात शिवसेना-भाजपात 3 जागांवर तिढा
Thane : ठाणे महानगरपालिका निवडणुकीसाठी युतीची सकारात्मक चर्चा झाल्याची माहिती भाजपकडून देण्यात आलीये.. ठाण्यात शिवसेना आणि भाजपमध्ये 33 पैकी 30 जागांवर एकमत झालं असून 3 जागांवर तीढा कायम आहे..पुढील दोन दिवसात उमेदवारी अर्ज भरायला सुरुवात होईल अशी माहिती भाजपाचे आमदार आणि ठाणे मनपा भाजपा निवडणूक प्रभारी आमदार निरंजन डावखरे यांनी दिलीये..… काल जागावाटपाबबात झालेल्या बैठकीत आमदार निरंजन डावखरे, खासदार नरेश म्हस्के यांच्या सह युतीचे नेते उपस्थित होते… नमो ठाणे या धर्तीवर ठाण्याचा महापौर होईल असंही त्यांनी सांगीतलं..
28 Dec 2025, 07:36 वाजता
शिवसेनेच्या प्रचाराचा नारळ आज फुटणार
Shivsena Sabha : शिवसेनेच्या प्रचाराचा नारळ आज फुटणार आहे...आदित्य ठाकरे यांच्या बालेकिल्लात मंत्री योगेश कदम यांची आज एन्ट्री होणार आहे....आदित्य ठाकरे यांच्या वरळी मतदारसंघातून शिवसेना आज प्रचाराला सुरुवात करणार आहे....गृहराज्यमंत्री योगेश कदम वरळीतून शिवसेनेच्या प्रचाराला आज सुरुवात होणार आहे. योगेश कदम यांच्याकडे मुंबई मनपा निवडणुकांची मोठी जबाबदारी आहे...वरळीतून प्रचार सुरू करत थेट शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षालाच शिवसेनेनं आव्हान दिलं आहे.