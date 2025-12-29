English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on DECEMBER 29 महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Aashish Udas | Dec 29, 2025, 08:45 AM IST
Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

29 Dec 2025, 08:39 वाजता

ठाणे, केडीएमसीमध्ये भाजप-शिवसेनेचं ठरलं

 

Thane : ठाणे–कल्याण डोंबिवली महायुती जवळपास निश्चित..महायुतीतील शिवसेना–भाजप यांच्यात ठाणे महानगरपालिका आणि कल्याण–डोंबिवली महानगरपालिका निवडणुकांबाबत सुरू असलेल्या बैठकींचे सत्र संपले आहे...दोन्ही महापालिकांवर महायुती जवळजवळ निश्चित असल्याची खात्रीदायक माहिती सूत्रांकडून.. ठाण्यात शिवसेना ‘मोठा भाऊ’, भाजप ‘छोटा भाऊ’ म्हणून भूमिका निश्चित..आज दुपारी 12 वाजेपर्यंत भाजपची पहिली उमेदवार यादी जाहीर होण्याची शक्यता..स्थानिक नेत्यांनी चर्चा करून वरिष्ठ नेत्यांपर्यंत मुद्दे मांडले, अखेर तोडगा निघाल्याची सूत्रांची माहिती..महायुतीच्या अधिकृत घोषणेकडे आता ठाणे आणि केडीएमसीतील राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

29 Dec 2025, 08:34 वाजता

तेजस्वी घोसाळकर यांना भाजपकडून उमेदवारी

 

Tejashwi Ghosalkar : तेजस्वी घोसाळकर यांना भाजपकडून उमेदवारी..दहिसर वॉर्ड क्र. 2मधून उमेदवारी जाहीर..तेजस्वी घोसाळकर आज उमेदवारी अर्ज भरणार

 

29 Dec 2025, 07:28 वाजता

नवनाथ बन आता निवडणुकीच्या मैदानात, भाजपकडून नवनाथ बन यांना उमेदवारी

 

Navnath Ban : भाजप माध्यमप्रमुख आणि प्रवक्ते नवनाथ बन आता निवडणुकीच्या मैदानात...नवनाथ बन भाजपकडून लढवणार मुंबई महापालिकेची निवडणूक... मानखुर्द शिवाजीनगरच्या प्रभाग क्रमांक १३५ मधून बन अर्ज दाखल करणार...नवनाथ बन देवेंद्र फडणवीस यांचे निकटवर्तीय तथा महाराष्ट्र भाजपचे माध्यम प्रमुख...मागील निवडणुकीत उबाठा गटाने या प्रभागात मिळविला होता विजय

29 Dec 2025, 07:23 वाजता

मनसेचा आज मुंबईत मेळावा

 

Mumbai MNS Melava : मनसेचा आज मुंबईत मेळावा..राज ठाकरे पदाधिका-यांना मार्गदर्शन करणार..रंगशारदा सभागृहात सकाळी 9.30 वाजता मेळावा..मुंबई मनपा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मेळाव्याला महत्त्व

 

