Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on DECEMBER 30 महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Aashish Udas | Dec 30, 2025, 08:25 AM IST
30 Dec 2025, 08:11 वाजता

नागपुरात भाजपकडून एबी फॉर्म वाटप

 

Nagpur : भाजप कडून बंडखोरी टाळण्यासाठी उमेदवारांची यादी जाहीर न करता थेट AB फॉर्म चे वाटप..अनेक जेष्ठ दिग्गज नगरसेवकांना भाजपने दिला डच्चू..भाजप कडून सुमारे 20 च्या वर तरुण, युवा उमेदवारांना दिली संधी...भाजपकडे 151 जागांसाठी 1800 लोकांनी केला होता अर्ज, त्यामुळे नाराजांना समजविण्यात नेत्यांची होणार दमछाक

30 Dec 2025, 07:55 वाजता

ठाणे मनपासाठी शिवसेना-भाजप जागावाटप फायनल

 

Thane Mahayuti : ठाण्यातही महायुतीचे सूर जुळले...ठाणे मनपासाठी शिवसेना-भाजप जागावाटप फायनल...शिवसेना 87, भाजप 40जागा लढणार..रात्री शिवसेना-भाजप नेत्यांमध्ये झालेल्या बैठकीत अखेर तोडगा...गेले अनेक दिवसांच्या जोर बैठकांनंतर अखेर सोमवारी रात्री एकत्र लढण्याबाबत एकमत

30 Dec 2025, 07:50 वाजता

मुंबईत भाजप-शिवसेनेचा तिढा सुटला

 

Mumbai : मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी अखेर भाजप आणि शिवेसना यांचं जागावाटप ठरलं आहे... मुंबई अध्यक्ष अमित साटम यांनी दिलेल्या माहितीनुसार भाजप 137 जागा लढेल.... तर, एकनाथ शिंदेंची शिवेसना 90 जागांवर निवडणूक लढणार आहे... उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यास एक दिवस बाकी असताना भाजप आणि शिवसेनेचे जागा वाटप निश्चित झालं आहे...त्यामुळे आज उमेदवारांची अर्ज भरताना धावपळ होईल... 

