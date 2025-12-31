English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on DECEMBER 31 महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.  

Aashish Udas | Dec 31, 2025, 08:56 AM IST
twitter
31 Dec 2025, 08:34 वाजता

डिलिव्हरी बॉयचा आज देशव्यापी संप

 

Delivery Boy Strike : सरत्या वर्षाला निरोप देताना आणि नवीन वर्षाचे स्वागत करताना ऑनलाईन ऑर्डर देणा-यांचा हिरमोड होण्याची शक्यता आहे.. कारण आज डिलिव्हरी बॉय संपावर जाणार आहेत..डिलिव्हरी बॉय म्हणून काम करणाऱ्यांनी आज देशव्यापी संपाची घोषणा केलीये.. अॅपआधारित इंडियन फेडरेशन ऑफ ट्रान्स्पोर्ट वर्कर्सचे अध्यक्ष प्रशांत सावर्डेकर यांनी या संपाबाबत माहिती दिलीये..मुंबईत १० हजार जण सहभागी होणार असल्याचं त्यांनी सांगितले. कामाची खालावलेली स्थिती, कमी होत जाणारी कमाई आणि सामाजिक सुरक्षेचा अभाव या प्रमुख मागण्यांसाठी हा संप पुकारण्यात येत असल्याचे संघटनांनी स्पष्ट केलंय..

31 Dec 2025, 08:15 वाजता

आजच तुमचं पॅनकार्ड-आधार लिंक करा, उद्या तुमचं पॅनकार्ड होणार निष्क्रिय

 

PAN Card Aadhaar Link : जर तुम्ही अद्याप तुमचे पॅन कार्ड आधारशी लिंक केले नसेल, तर तुमची चिंता वाढू शकते. केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार आज पॅनकार्ड आणि आधारकार्ड लिंक करण्याची शेवटचा दिवस आहेत... त्यामुळे आज पॅनकार्ड आणि आधार कार्ड एकमेकांना लिंक केली नाहीत तर उद्यापासून तुमचं पॅनकार्ड निष्क्रिय होईल. यामुळे अनेकांना अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. त्यामुळे तातडीनं पॅनकार्ड आणि आधार लिंक करा.. जर तुमचं पॅनकार्ड निष्क्रिय झालं तर ते सक्रीय करण्यासाठी तुम्हाला 1 हजार रुपये दंड भरावा लागणार आहे

31 Dec 2025, 07:54 वाजता

मुंबईत एकाच प्रभागात शिवसेनेचे दोन उमेदवार

 

Shivsena : मुंबईत एकाच प्रभागात शिवसेनेचे दोन उमेदवार...शिवडी विधानसभेतील प्रभाग क्रमांक 204 मधून भरला अर्ज...कोणता उमेदवार माघार घेणार? याकडे लक्ष...अरूण दळवी, अनिल कोकीळ एकाच प्रभागातील उमेदवार...विशेष म्हणजे दोघांचेही उमेदवारी अर्ज भरताना भाजप आमदार चित्रा वाघ उपस्थित होत्या

31 Dec 2025, 07:42 वाजता

बंडोबांना थंड करण्यासाठी मुंबई भाजपची रणनीती

 

BJP :  बंडोबांना थंड करण्यासाठी मुंबई भाजपची रणनीती...मुंबई भाजप ऍक्शन मोडवर... मुंबईतील जिल्हाध्यक्षांकडून बंडोबांची यादी मागवली जाणार...केंद्रीय सहसंघटनमंत्री शिवप्रकाश यांची मुंबईच्या नेत्यांसोबत बैठक होणार... मुंबईतील बंडोबांचा संपूर्ण आढावा घेतला जाणार...बंडखोरांना संपर्क करण्यासाठी स्थानिक नेतृत्वांना सूचना - विश्वसनीय सूत्रांची माहिती

